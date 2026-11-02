O Aston Villa recebe o Sunderland no sábado, 21 de novembro de 2026, no Villa Park, em Birmingham.

Nos confrontos diretos recentes, o Aston Villa leva vantagem e está invicto nos últimos quatro jogos contra o Sunderland. O encontro mais recente entre as equipes pela Premier League, em 19 de abril de 2026, teve sete gols no Villa Park e terminou com uma vitória apertada do Aston Villa por 4 a 3.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Aston Villa x Sunderland, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Aston Villa e Sunderland pela Premier League?

Aston Villa x Sunderland será disputado no Villa Park, em Birmingham, no sábado, 21 de novembro de 2026.

Premier League - Rodada 11 21 de nov. de 2026 - 10:00 Villa Park

Como comprar ingressos para Aston Villa x Sunderland pela Premier League?

Estas são as principais opções para comprar ingressos para Aston Villa x Sunderland:

1. Canais oficiais dos clubes

Bilheterias oficiais dos clubes: Você pode comprar ingressos diretamente nos sites oficiais de venda de ingressos do Aston Villa e do Sunderland. Essa é a maneira mais segura e confiável de garantir lugares pelo valor nominal, sujeita a critérios de associação ou pontos de fidelidade.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda, como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Premier League quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Aston Villa x Sunderland pela Premier League?

Os preços dos ingressos para Aston Villa x Sunderland pela Premier League variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais dos clubes ou no mercado de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns para adultos: Geralmente custam de £ 49 a £ 99 .

Geralmente custam de . Ingressos com desconto: Os preços reduzidos para pessoas a partir de 66 anos, jovens adultos com menos de 21 anos e integrantes das Forças Armadas geralmente variam de £ 41 a £ 89 .

Os preços reduzidos para pessoas a partir de 66 anos, jovens adultos com menos de 21 anos e integrantes das Forças Armadas geralmente variam de . Pacotes de hospitalidade e VIP: As experiências oficiais de hospitalidade e acesso a lounges no dia do jogo começam acima de £ 130 e podem custar significativamente mais, dependendo da categoria das refeições e dos assentos.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas iniciais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda:

Ingressos comuns de revenda: Os ingressos comuns anunciados geralmente começam em torno de £ 71 para lugares no anel superior ou atrás dos gols, dependendo da demanda geral.

Os ingressos comuns anunciados geralmente começam em torno de para lugares no anel superior ou atrás dos gols, dependendo da demanda geral. Assentos premium de revenda: Lugares privilegiados nas laterais do campo ou no anel inferior, mais perto do gramado, frequentemente custam de £ 200 a mais de £ 400.

Aston Villa x Sunderland pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Aston Villa e Sunderland

O Aston Villa chega a este jogo com quatro vitórias e um empate nas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Newcastle United, pela Premier League, após golear o Fenerbahce por 6 a 0 na Champions League. O Villa também venceu o Tottenham Hotspur fora de casa por 3 a 2 nessa sequência. Nos cinco jogos, marcou 14 gols e sofreu cinco. Os únicos pontos perdidos vieram no empate por 2 a 2 com o Brentford.

O Sunderland chega com duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, perdeu por 2 a 0 fora de casa para o Bournemouth, pela Premier League, após vencer o Torreense fora de casa por 2 a 1 na Liga Europa. A equipe de Le Bris marcou sete gols e sofreu nove nessa sequência de cinco jogos. As derrotas para Bournemouth, Brighton e Manchester City pela Premier League evidenciam a irregularidade de sua campanha no campeonato nacional.

Aston Villa x Sunderland: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu pela Premier League em 19 de abril de 2026, quando o Aston Villa venceu o Sunderland por 4 a 3 no Villa Park, em uma partida com muitos gols. Antes disso, as equipes empataram por 1 a 1 no Stadium of Light, em setembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Villa tem o melhor retrospecto. A série também inclui dois encontros pela Championship, em 2017 e 2018, vencidos pelo Villa.