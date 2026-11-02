O Aston Villa recebe o Sunderland no sábado, 21 de novembro de 2026, no Villa Park, em Birmingham.
Nos confrontos diretos recentes, o Aston Villa leva vantagem e está invicto nos últimos quatro jogos contra o Sunderland. O encontro mais recente entre as equipes pela Premier League, em 19 de abril de 2026, teve sete gols no Villa Park e terminou com uma vitória apertada do Aston Villa por 4 a 3.
A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Aston Villa x Sunderland, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é o jogo entre Aston Villa e Sunderland pela Premier League?
Aston Villa x Sunderland será disputado no Villa Park, em Birmingham, no sábado, 21 de novembro de 2026.
Como comprar ingressos para Aston Villa x Sunderland pela Premier League?
Estas são as principais opções para comprar ingressos para Aston Villa x Sunderland:
1. Canais oficiais dos clubes
- Bilheterias oficiais dos clubes: Você pode comprar ingressos diretamente nos sites oficiais de venda de ingressos do Aston Villa e do Sunderland. Essa é a maneira mais segura e confiável de garantir lugares pelo valor nominal, sujeita a critérios de associação ou pontos de fidelidade.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda, como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Premier League quando as cotas iniciais se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Aston Villa x Sunderland pela Premier League?
Os preços dos ingressos para Aston Villa x Sunderland pela Premier League variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais dos clubes ou no mercado de revenda:
1. Canais oficiais dos clubes
- Ingressos comuns para adultos: Geralmente custam de £ 49 a £ 99.
- Ingressos com desconto: Os preços reduzidos para pessoas a partir de 66 anos, jovens adultos com menos de 21 anos e integrantes das Forças Armadas geralmente variam de £ 41 a £ 89.
- Pacotes de hospitalidade e VIP: As experiências oficiais de hospitalidade e acesso a lounges no dia do jogo começam acima de £ 130 e podem custar significativamente mais, dependendo da categoria das refeições e dos assentos.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas iniciais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda:
- Ingressos comuns de revenda: Os ingressos comuns anunciados geralmente começam em torno de £ 71 para lugares no anel superior ou atrás dos gols, dependendo da demanda geral.
- Assentos premium de revenda: Lugares privilegiados nas laterais do campo ou no anel inferior, mais perto do gramado, frequentemente custam de £ 200 a mais de £ 400.
Aston Villa x Sunderland pela Premier League: tudo o que você precisa saber
Momento de Aston Villa e Sunderland
O Aston Villa chega a este jogo com quatro vitórias e um empate nas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Newcastle United, pela Premier League, após golear o Fenerbahce por 6 a 0 na Champions League. O Villa também venceu o Tottenham Hotspur fora de casa por 3 a 2 nessa sequência. Nos cinco jogos, marcou 14 gols e sofreu cinco. Os únicos pontos perdidos vieram no empate por 2 a 2 com o Brentford.
O Sunderland chega com duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, perdeu por 2 a 0 fora de casa para o Bournemouth, pela Premier League, após vencer o Torreense fora de casa por 2 a 1 na Liga Europa. A equipe de Le Bris marcou sete gols e sofreu nove nessa sequência de cinco jogos. As derrotas para Bournemouth, Brighton e Manchester City pela Premier League evidenciam a irregularidade de sua campanha no campeonato nacional.
Aston Villa x Sunderland: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre os clubes aconteceu pela Premier League em 19 de abril de 2026, quando o Aston Villa venceu o Sunderland por 4 a 3 no Villa Park, em uma partida com muitos gols. Antes disso, as equipes empataram por 1 a 1 no Stadium of Light, em setembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Villa tem o melhor retrospecto. A série também inclui dois encontros pela Championship, em 2017 e 2018, vencidos pelo Villa.