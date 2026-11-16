O Aston Villa recebe o Paris Saint-Germain na terça-feira, 8 de dezembro de 2026, no Villa Park, em Birmingham.

O confronto oficial mais recente entre os dois clubes aconteceu na Supercopa da UEFA, em agosto de 2026, quando o Paris Saint-Germain venceu o Aston Villa por 2 a 1 em um jogo equilibrado. Antes desse encontro, as equipes se enfrentaram em um duelo emocionante de ida e volta pela Liga dos Campeões, em abril de 2025. O Aston Villa venceu em casa por 3 a 2, antes de o PSG ganhar o jogo de volta por 3 a 1.

Confira com a GOAL tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Aston Villa x Paris Saint-Germain, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Aston Villa x Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões?

Aston Villa x Paris Saint-Germain será disputado no Villa Park, em Birmingham, na terça-feira, 8 de dezembro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 6 8 de dez. de 2026 - 15:00 Villa Park

Como comprar ingressos para Aston Villa x Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo jogo entre Aston Villa e Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos: A compra pode ser feita diretamente pelas plataformas oficiais do clube mandante, o Aston Villa, sujeita à disponibilidade e aos períodos de prioridade para sócios e portadores de ingressos de temporada.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Liga dos Campeões quando os lotes da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Aston Villa x Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões?

Confira os preços dos ingressos para Aston Villa x Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões:

1. Canais oficiais do clube

Ingressos comuns: Geralmente custam aproximadamente de € 55 a € 130 .

Geralmente custam aproximadamente de . Pacotes oficiais de hospitalidade: Normalmente começam em torno de € 300 a € 500 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária do clube, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços determinados pela demanda do mercado:

Arquibancada superior e setores de canto: Normalmente começam em torno de € 140 a € 210 .

Normalmente começam em torno de . Setores laterais padrão: Geralmente custam de € 170 a € 280 .

Geralmente custam de . Arquibancada inferior e setores centrais: Custam de € 250 a € 350 ou mais .

Custam de . Hospitalidade VIP e corporativa: Custa de € 400 a € 1.100 ou mais.

Aston Villa x Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões: tudo o que você precisa saber

Momento de Aston Villa e Paris Saint-Germain

O Aston Villa chega a este jogo com uma vitória, dois empates e duas derrotas nas últimas cinco partidas, considerando todas as competições. Seu compromisso mais recente terminou em um empate por 4 a 4 com o Manchester United pela Premier League, depois de ter aberto 4 a 2 e dado a impressão de que a vitória estava garantida. Antes disso, sofreu uma derrota por 3 a 0 para o Barcelona na Liga dos Campeões, embora a vitória por 2 a 1 sobre o Manchester City pela Premier League, em outubro, seja um dos destaques de sua sequência recente. O Villa marcou oito gols nesses cinco jogos, mas sofreu dez, sinal de uma irregularidade que Emery estará ansioso para corrigir.

O PSG chega em excelente fase, com vitórias em seus últimos cinco jogos pela Ligue 1 e pela Liga dos Campeões. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Troyes pela Ligue 1. Nos últimos cinco jogos, marcou 14 gols e sofreu apenas três. A vitória por 4 a 2 sobre o Barcelona na Liga dos Campeões e a goleada por 6 a 0 sobre o Villarreal mostram a dimensão da ameaça que representa atualmente.

Aston Villa x Paris Saint-Germain: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu na Supercopa da UEFA, em agosto de 2026, quando o PSG derrotou o Aston Villa por 2 a 1. Antes disso, os dois clubes se enfrentaram pela Liga dos Campeões em abril de 2025. O Villa venceu o jogo em casa por 3 a 2, antes de o PSG ganhar a partida fora de casa por 3 a 1. Nos três confrontos diretos mais recentes, o PSG soma duas vitórias, contra uma do Villa.