O Aston Villa recebe o Fulham no sábado, 31 de outubro de 2026, no Villa Park, em Birmingham.

No encontro anterior entre os clubes pela liga, em abril de 2026, o Fulham venceu por 1 a 0 no Craven Cottage. Considerando os confrontos recentes em todas as competições, o Aston Villa levou vantagem, com três vitórias nos últimos cinco jogos oficiais entre as equipes antes desta partida.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Aston Villa x Fulham, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Aston Villa x Fulham pela Premier League?

Aston Villa x Fulham será disputado no Villa Park, em Birmingham, no sábado, 31 de outubro de 2026.

Premier League - Rodada 9 31 de out. de 2026 - 16:00 Villa Park

Como comprar ingressos para Aston Villa x Fulham pela Premier League?

Para comprar ingressos para Aston Villa x Fulham pela Premier League, há várias opções, dependendo da disponibilidade e da sua preferência:

1. Canais oficiais dos clubes

Bilheterias oficiais dos clubes: Você pode consultar diretamente os sites oficiais do Aston Villa ou do Fulham FC. Para jogos em casa, os ingressos são oferecidos primeiro a sócios e titulares de planos de temporada dos clubes. Depois, dependendo da disponibilidade, passam à venda para o público geral.

Pacotes oficiais de hospitalidade: Os dois clubes oferecem pacotes de hospitalidade premium para os dias de jogo, que incluem assentos acolchoados, opções de alimentação e acesso a áreas de convivência. Eles podem ser comprados diretamente nos sites oficiais dos clubes, mesmo que os ingressos comuns estejam esgotados.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub . Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para jogos futuros da Premier League quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Aston Villa x Fulham pela Premier League?

Os preços dos ingressos para Aston Villa x Fulham variam conforme o setor, a condição de sócio e o tipo de pacote.

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns para adultos: Geralmente custam de £ 49 a £ 99 , dependendo do setor.

Ingressos com desconto: Os valores com desconto, como os oferecidos a pessoas com 66 anos ou mais, jovens adultos com menos de 21 anos e integrantes das Forças Armadas, geralmente ficam entre £ 41 e £ 89 .

Ingressos para jovens e crianças: Os preços caem significativamente para torcedores mais jovens e crianças, com ingressos para jovens frequentemente custando entre £ 21 e £ 50 , dependendo da categoria.

Planos de sócio dos clubes: Para comprar ingressos diretamente pelo preço oficial, é necessário primeiro aderir a um plano de sócio adulto, que custa cerca de £ 50 a £ 60 , incluindo taxas obrigatórias.

Pacotes de hospitalidade e VIP: As experiências premium para o dia do jogo, com acesso a áreas de convivência e opções de alimentação, começam em mais de £ 130 e podem custar significativamente mais, dependendo da categoria do pacote.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nas vendas diretas dos clubes, plataformas de revenda como a StubHubanunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Preços iniciais na revenda: Ingressos a partir de cerca de £ 60 a £ 90 para lugares nos setores superiores ou atrás dos gols, dependendo da demanda.

Preços médios de mercado: Assentos comuns em sites populares de revenda geralmente custam entre £ 100 e £ 200 . Os preços variam conforme a data do jogo se aproxima e de acordo com a fase das duas equipes.

Assentos premium na revenda: Lugares privilegiados nas laterais do campo ou nos setores inferiores, mais próximos da ação, frequentemente custam de £ 200 a mais de £ 400 no mercado de revenda.

Aston Villa x Fulham pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Fase de Aston Villa e Fulham

O Aston Villa chega a esta partida com uma campanha recente irregular: duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. O melhor resultado nessa sequência foi a vitória por 3 a 2 fora de casa sobre o Tottenham Hotspur, pela Premier League. Já o triunfo por 3 a 2 sobre o Club Brugge, também fora de casa, pela Champions League, mostrou que a equipe de Emery pode render longe de seus domínios. A derrota por 2 a 1 em casa para o Nottingham Forest foi o ponto mais baixo do período. O Villa marcou nove gols e sofreu sete nesses cinco jogos, números que sugerem uma equipe capaz de criar chances, mas ainda vulnerável na defesa.

Os últimos cinco jogos do Fulham mostram uma equipe que tem tido dificuldades para manter a regularidade, com uma vitória, dois empates e duas derrotas. Sua partida mais recente pela Premier League terminou em 1 a 1 contra o Manchester United, após um empate sem gols com o Liverpool. A vitória fora de casa sobre o West Ham United pela Copa da Liga Inglesa foi o resultado de maior destaque, mas as derrotas consecutivas para Crystal Palace e Sunderland pela liga, no início dessa sequência, ressaltam os desafios enfrentados pela equipe de Arbeloa. O Fulham marcou seis gols e sofreu sete nesses cinco jogos.

Aston Villa x Fulham: histórico recente de confrontos

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu em abril de 2026, quando o Fulham venceu o Aston Villa por 1 a 0 em casa, pela Premier League. Nos últimos cinco confrontos, o Villa tem o melhor retrospecto geral, com três vitórias, enquanto o Fulham conquistou uma vitória e outra partida também terminou a favor do Fulham. O resultado mais convincente do Villa nessa série foi a vitória por 3 a 1 em casa, em setembro de 2025.