Aston Villa enfrenta o Fenerbahce na quarta-feira, 14 de outubro de 2026, no Villa Park, em Birmingham.
As equipes se enfrentaram pela última vez em janeiro de 2026, pela Liga Europa da UEFA, quando o Aston Villa conquistou uma apertada vitória por 1 a 0 fora de casa, em Istambul. Com expectativa de casa cheia no Villa Park, o confronto dá ao Fenerbahçe uma chance imediata de se vingar da derrota anterior em solo inglês.
Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Aston Villa x Fenerbahce, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Aston Villa x Fenerbahce pela Champions League?
Aston Villa x Fenerbahce acontece no Villa Park, em Birmingham, na quarta-feira, 14 de outubro de 2026.
Como comprar ingressos para Aston Villa x Fenerbahce pela Champions League?
Para comprar ingressos para Aston Villa x Fenerbahçe na Liga dos Campeões da UEFA, você pode seguir estas principais formas de compra:
1. Canal oficial de venda de ingressos do Aston Villa (torcedores da casa)
- Associação obrigatória: Os ingressos oficiais para a partida são distribuídos pela plataforma de venda de ingressos do Aston Villa. As janelas prioritárias são abertas primeiro para os membros oficiais do My Villa, permitindo um ingresso por associado.
- Venda geral e revenda: Se ainda houver ingressos após a janela prioritária para associados, eles entram em venda geral. Como alternativa, você pode consultar a plataforma oficial de Season Ticket Resale no site do clube, onde os detentores de carnê colocam assentos à venda pelo valor de face até a data do jogo.
2. Pacotes de hospitalidade (oficiais e garantidos)
- Se os ingressos padrão se esgotarem, o Villa Park oferece pacotes oficiais de hospitalidade para o dia do jogo, como Trinity Road Stand ou The Lower Grounds. Eles incluem assentos acolchoados, além de opções de comida e bebida, e não exigem associação para compra.
3. Canais oficiais do clube visitante (Fenerbahçe / torcida visitante)
- Os ingressos para o setor visitante são destinados diretamente ao Fenerbahçe e vendidos de acordo com o sistema de ingressos do clube, normalmente distribuídos por meio das plataformas Passolig/Passo ou de cotas oficiais de torcidas organizadas. Os torcedores visitantes ficam no espaço designado para visitantes na Doug Ellis Stand.
4. Plataformas secundárias de ingressos
- Para partidas com ingressos esgotados, plataformas secundárias como a StubHub disponibilizam ingressos entre torcedores. Os preços nessas plataformas variam de acordo com a demanda e normalmente são anunciados acima do valor de face.
Quanto custam os ingressos para Aston Villa x Fenerbahce pela Champions League?
Os preços dos ingressos para Aston Villa x Fenerbahçe na Liga dos Campeões da UEFA variam de acordo com a categoria e a plataforma de compra:
1. Ingressos oficiais pelo valor de face (Villa Park)
- Ingressos padrão para adultos: Variam de € 85 a € 115 (£ 70 a £ 94), dependendo do nível do assento e da zona do estádio, com descontos disponíveis para jovens e idosos.
- Cota para torcedores visitantes: Destinada diretamente ao Fenerbahçe e normalmente com preço em torno de € 60 a € 85 (£ 50 a £ 70).
2. Hospitalidade oficial no dia da partida
- Os pacotes premium de hospitalidade começam em aproximadamente € 240 a € 420+ (£ 200 a £ 350+) por pessoa, dependendo das opções de refeição incluídas e do acesso ao lounge.
3. Plataformas secundárias e de revenda
- Em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, os preços iniciais geralmente partem de cerca de € 120 a € 150 para assentos padrão, com os preços médios dos anúncios subindo consideravelmente, muitas vezes para € 250 a € 500+, dependendo da localização do assento e da demanda até a data da partida.
Aston Villa x Fenerbahce pela Champions League: tudo o que você precisa saber
Momento de Aston Villa e Fenerbahce
O Aston Villa soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Nottingham Forest na Premier League, em 12 de setembro, enquanto a equipe havia sido derrotada por 1 a 0 pelo Arsenal em sua partida anterior pela liga. O ponto positivo da sequência recente foi a vitória por 3 a 2 fora de casa sobre o Club Brugge, pela Champions League, em 8 de setembro. O Villa marcou sete gols nesses cinco jogos e sofreu oito.
O Fenerbahce venceu dois jogos, empatou dois e perdeu um em suas últimas cinco partidas. Sua atuação mais recente foi o empate por 0 a 0 com o Gaziantep FK na Super Lig, em 14 de setembro, depois do empate por 1 a 1 com a Roma na Champions League. Seu melhor resultado na sequência foi a vitória por 2 a 1 sobre o Lyon na fase qualificatória da Champions League, em agosto. Ao longo dos cinco jogos, o Fenerbahce marcou seis gols e sofreu cinco.
Aston Villa x Fenerbahce: retrospecto recente do confronto direto
O único confronto registrado entre estes dois clubes neste conjunto de dados aconteceu em 22 de janeiro de 2026, quando o Aston Villa venceu o Fenerbahce por 1 a 0 fora de casa, pela Liga Europa. Esse resultado dá ao Villa a vantagem no retrospecto do confronto, com uma vitória em um jogo.
Confrontos
|#
|J
|V
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|D
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|GC
|SG
|P
|Sequência
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|1
|0
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|6
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|+5
|3
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|1
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|1
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|4
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|1
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D