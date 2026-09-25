Aston Villa enfrenta o Fenerbahce na quarta-feira, 14 de outubro de 2026, no Villa Park, em Birmingham.

As equipes se enfrentaram pela última vez em janeiro de 2026, pela Liga Europa da UEFA, quando o Aston Villa conquistou uma apertada vitória por 1 a 0 fora de casa, em Istambul. Com expectativa de casa cheia no Villa Park, o confronto dá ao Fenerbahçe uma chance imediata de se vingar da derrota anterior em solo inglês.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Aston Villa x Fenerbahce, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Aston Villa x Fenerbahce pela Champions League?

Aston Villa x Fenerbahce acontece no Villa Park, em Birmingham, na quarta-feira, 14 de outubro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 2 14 de out. de 2026 - 15:00 Villa Park

Como comprar ingressos para Aston Villa x Fenerbahce pela Champions League?

Para comprar ingressos para Aston Villa x Fenerbahçe na Liga dos Campeões da UEFA, você pode seguir estas principais formas de compra:

1. Canal oficial de venda de ingressos do Aston Villa (torcedores da casa)

Associação obrigatória: Os ingressos oficiais para a partida são distribuídos pela plataforma de venda de ingressos do Aston Villa. As janelas prioritárias são abertas primeiro para os membros oficiais do My Villa , permitindo um ingresso por associado.

Venda geral e revenda: Se ainda houver ingressos após a janela prioritária para associados, eles entram em venda geral. Como alternativa, você pode consultar a plataforma oficial de Season Ticket Resale no site do clube, onde os detentores de carnê colocam assentos à venda pelo valor de face até a data do jogo.

2. Pacotes de hospitalidade (oficiais e garantidos)

Se os ingressos padrão se esgotarem, o Villa Park oferece pacotes oficiais de hospitalidade para o dia do jogo, como Trinity Road Stand ou The Lower Grounds. Eles incluem assentos acolchoados, além de opções de comida e bebida, e não exigem associação para compra.

3. Canais oficiais do clube visitante (Fenerbahçe / torcida visitante)

Os ingressos para o setor visitante são destinados diretamente ao Fenerbahçe e vendidos de acordo com o sistema de ingressos do clube, normalmente distribuídos por meio das plataformas Passolig/Passo ou de cotas oficiais de torcidas organizadas. Os torcedores visitantes ficam no espaço designado para visitantes na Doug Ellis Stand.

4. Plataformas secundárias de ingressos

Para partidas com ingressos esgotados, plataformas secundárias como a StubHub disponibilizam ingressos entre torcedores. Os preços nessas plataformas variam de acordo com a demanda e normalmente são anunciados acima do valor de face.

Quanto custam os ingressos para Aston Villa x Fenerbahce pela Champions League?

Os preços dos ingressos para Aston Villa x Fenerbahçe na Liga dos Campeões da UEFA variam de acordo com a categoria e a plataforma de compra:

1. Ingressos oficiais pelo valor de face (Villa Park)

Ingressos padrão para adultos: Variam de € 85 a € 115 (£ 70 a £ 94), dependendo do nível do assento e da zona do estádio, com descontos disponíveis para jovens e idosos.

Cota para torcedores visitantes: Destinada diretamente ao Fenerbahçe e normalmente com preço em torno de € 60 a € 85 (£ 50 a £ 70).

2. Hospitalidade oficial no dia da partida

Os pacotes premium de hospitalidade começam em aproximadamente € 240 a € 420+ (£ 200 a £ 350+) por pessoa, dependendo das opções de refeição incluídas e do acesso ao lounge.

3. Plataformas secundárias e de revenda

Em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub , os preços iniciais geralmente partem de cerca de € 120 a € 150 para assentos padrão, com os preços médios dos anúncios subindo consideravelmente, muitas vezes para € 250 a € 500+ , dependendo da localização do assento e da demanda até a data da partida.

Aston Villa x Fenerbahce pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Aston Villa e Fenerbahce

O Aston Villa soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Nottingham Forest na Premier League, em 12 de setembro, enquanto a equipe havia sido derrotada por 1 a 0 pelo Arsenal em sua partida anterior pela liga. O ponto positivo da sequência recente foi a vitória por 3 a 2 fora de casa sobre o Club Brugge, pela Champions League, em 8 de setembro. O Villa marcou sete gols nesses cinco jogos e sofreu oito.

O Fenerbahce venceu dois jogos, empatou dois e perdeu um em suas últimas cinco partidas. Sua atuação mais recente foi o empate por 0 a 0 com o Gaziantep FK na Super Lig, em 14 de setembro, depois do empate por 1 a 1 com a Roma na Champions League. Seu melhor resultado na sequência foi a vitória por 2 a 1 sobre o Lyon na fase qualificatória da Champions League, em agosto. Ao longo dos cinco jogos, o Fenerbahce marcou seis gols e sofreu cinco.

Aston Villa x Fenerbahce: retrospecto recente do confronto direto

O único confronto registrado entre estes dois clubes neste conjunto de dados aconteceu em 22 de janeiro de 2026, quando o Aston Villa venceu o Fenerbahce por 1 a 0 fora de casa, pela Liga Europa. Esse resultado dá ao Villa a vantagem no retrospecto do confronto, com uma vitória em um jogo.