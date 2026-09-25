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Como comprar ingressos para Aston Villa x Fenerbahce: preços da Liga dos Campeões, informações da partida, vendas de última hora e mais

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O Aston Villa enfrenta o Fenerbahce na Liga dos Campeões. Veja como garantir seus ingressos

Aston Villa enfrenta o Fenerbahce na quarta-feira, 14 de outubro de 2026, no Villa Park, em Birmingham.

As equipes se enfrentaram pela última vez em janeiro de 2026, pela Liga Europa da UEFA, quando o Aston Villa conquistou uma apertada vitória por 1 a 0 fora de casa, em Istambul. Com expectativa de casa cheia no Villa Park, o confronto dá ao Fenerbahçe uma chance imediata de se vingar da derrota anterior em solo inglês.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Aston Villa x Fenerbahce, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Aston Villa x Fenerbahce pela Champions League?

Aston Villa x Fenerbahce acontece no Villa Park, em Birmingham, na quarta-feira, 14 de outubro de 2026.

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Villa Park

Como comprar ingressos para Aston Villa x Fenerbahce pela Champions League?

Para comprar ingressos para Aston Villa x Fenerbahçe na Liga dos Campeões da UEFA, você pode seguir estas principais formas de compra:

1. Canal oficial de venda de ingressos do Aston Villa (torcedores da casa)

  • Associação obrigatória: Os ingressos oficiais para a partida são distribuídos pela plataforma de venda de ingressos do Aston Villa. As janelas prioritárias são abertas primeiro para os membros oficiais do My Villa, permitindo um ingresso por associado.
  • Venda geral e revenda: Se ainda houver ingressos após a janela prioritária para associados, eles entram em venda geral. Como alternativa, você pode consultar a plataforma oficial de Season Ticket Resale no site do clube, onde os detentores de carnê colocam assentos à venda pelo valor de face até a data do jogo.

2. Pacotes de hospitalidade (oficiais e garantidos)

  • Se os ingressos padrão se esgotarem, o Villa Park oferece pacotes oficiais de hospitalidade para o dia do jogo, como Trinity Road Stand ou The Lower Grounds. Eles incluem assentos acolchoados, além de opções de comida e bebida, e não exigem associação para compra.

3. Canais oficiais do clube visitante (Fenerbahçe / torcida visitante)

  • Os ingressos para o setor visitante são destinados diretamente ao Fenerbahçe e vendidos de acordo com o sistema de ingressos do clube, normalmente distribuídos por meio das plataformas Passolig/Passo ou de cotas oficiais de torcidas organizadas. Os torcedores visitantes ficam no espaço designado para visitantes na Doug Ellis Stand.

4. Plataformas secundárias de ingressos

  • Para partidas com ingressos esgotados, plataformas secundárias como a StubHub disponibilizam ingressos entre torcedores. Os preços nessas plataformas variam de acordo com a demanda e normalmente são anunciados acima do valor de face.

Quanto custam os ingressos para Aston Villa x Fenerbahce pela Champions League?

Os preços dos ingressos para Aston Villa x Fenerbahçe na Liga dos Campeões da UEFA variam de acordo com a categoria e a plataforma de compra:

1. Ingressos oficiais pelo valor de face (Villa Park)

  • Ingressos padrão para adultos: Variam de € 85 a € 115 (£ 70 a £ 94), dependendo do nível do assento e da zona do estádio, com descontos disponíveis para jovens e idosos.
  • Cota para torcedores visitantes: Destinada diretamente ao Fenerbahçe e normalmente com preço em torno de € 60 a € 85 (£ 50 a £ 70).

2. Hospitalidade oficial no dia da partida

  • Os pacotes premium de hospitalidade começam em aproximadamente € 240 a € 420+ (£ 200 a £ 350+) por pessoa, dependendo das opções de refeição incluídas e do acesso ao lounge.

3. Plataformas secundárias e de revenda

  • Em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, os preços iniciais geralmente partem de cerca de € 120 a € 150 para assentos padrão, com os preços médios dos anúncios subindo consideravelmente, muitas vezes para € 250 a € 500+, dependendo da localização do assento e da demanda até a data da partida.

Aston Villa x Fenerbahce pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Aston Villa e Fenerbahce

O Aston Villa soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Nottingham Forest na Premier League, em 12 de setembro, enquanto a equipe havia sido derrotada por 1 a 0 pelo Arsenal em sua partida anterior pela liga. O ponto positivo da sequência recente foi a vitória por 3 a 2 fora de casa sobre o Club Brugge, pela Champions League, em 8 de setembro. O Villa marcou sete gols nesses cinco jogos e sofreu oito.

O Fenerbahce venceu dois jogos, empatou dois e perdeu um em suas últimas cinco partidas. Sua atuação mais recente foi o empate por 0 a 0 com o Gaziantep FK na Super Lig, em 14 de setembro, depois do empate por 1 a 1 com a Roma na Champions League. Seu melhor resultado na sequência foi a vitória por 2 a 1 sobre o Lyon na fase qualificatória da Champions League, em agosto. Ao longo dos cinco jogos, o Fenerbahce marcou seis gols e sofreu cinco.

AVL

AVL - Sequência

HUL
E0-0
CLB
V2-3
NFO
D1-2
COV
V1-3
TOT
V2-3
Gol marcado (sofrido)
10/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
FB

FB - Sequência

SAM
V0-2
BJK
D1-2
ROM
E1-1
GAZ
E0-0
EYU
V8-0
Gol marcado (sofrido)
12/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Aston Villa x Fenerbahce: retrospecto recente do confronto direto

O único confronto registrado entre estes dois clubes neste conjunto de dados aconteceu em 22 de janeiro de 2026, quando o Aston Villa venceu o Fenerbahce por 1 a 0 fora de casa, pela Liga Europa. Esse resultado dá ao Villa a vantagem no retrospecto do confronto, com uma vitória em um jogo.

Confrontos

Aston VillaEmpateFenerbahçe
1
0
0
Liga Europa
Fenerbahçe badge
Fenerbahçe
FB
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FJ
1Gols marcados0
Jogos sobre 2.5 gols0/1
Ambas as equipes marcaram0/1
#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
110061+53
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
110050+53
V
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
6
SportingSportingSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
BétisBétisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
E
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
19
PSVPSVPSV
10101101
E
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
25
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
PortoPortoPOR
100102-20
D
32
LeipzigLeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

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