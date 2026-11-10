O Aston Villa recebe o Everton na quarta-feira, 2 de Desember de 2026, no Villa Park, em Birmingham.

Os confrontos recentes entre as equipes na Premier League foram disputas táticas equilibradas, com destaque para a vitória apertada do Everton por 1 a 0 no Villa Park. Antes desse triunfo fora de casa, as duas equipes empataram por 0 a 0 no Goodison Park, em setembro de 2025.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Aston Villa x Everton, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Aston Villa x Everton pela Premier League?

Aston Villa x Everton acontece no Villa Park, em Birmingham, na quarta-feira, 2 de Desember de 2026.

Premier League - Rodada 13 2 de dez. de 2026 - 15:15 Villa Park

Como comprar ingressos para Aston Villa x Everton pela Premier League?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Aston Villa e Everton pela Premier League, você pode consultar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Bilheterias oficiais dos clubes: Você pode comprar ingressos diretamente pelo site oficial do Aston Villa (para torcedores da casa) ou pelo portal oficial de ingressos do Everton (para torcedores visitantes), desde que tenha os planos de sócio exigidos e cumpra os critérios de pontos de fidelidade.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Premier League quando as cotas de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Aston Villa x Everton pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para o próximo confronto entre Aston Villa e Everton pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns para adultos: Custam aproximadamente de £ 61 a £ 115 .

Custam aproximadamente de . Ingressos com desconto: Geralmente custam cerca de £ 46,50 a £ 88 .

Geralmente custam cerca de . Ingressos para crianças e adolescentes: Custam a partir de cerca de £ 29,50 .

Custam a partir de cerca de . Exigência de associação ao clube: O custo total é de cerca de £ 59,95.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nas vendas diretas dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda:

Preços iniciais de revenda: Geralmente começam em torno de £ 65 a £ 82 .

Geralmente começam em torno de . Preços médios de mercado: Geralmente começam em torno de £ 115 a £ 180 .

Geralmente começam em torno de . Pacotes de hospitalidade: Custam a partir de £ 120.

Aston Villa x Everton pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Aston Villa e Everton

O Aston Villa venceu quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições e empatou um. Na partida mais recente, venceu o Manchester City por 2 a 1 pela Premier League. Nesse período, também goleou o Fenerbahce por 6 a 0 pela Champions League. O Villa marcou 13 gols e sofreu cinco nesses cinco jogos. Os únicos pontos perdidos vieram no empate por 2 a 2 fora de casa contra o Brentford.

O Everton venceu dois, empatou um e perdeu dois dos últimos cinco jogos em todas as competições. Na partida mais recente, perdeu por 2 a 0 para o Arsenal pela Premier League. Nesse período, também foi derrotado pelo Chelsea por 2 a 0. O Everton empatou por 2 a 2 com o Hull City e venceu o Ipswich Town e o Wolverhampton Wanderers nos jogos anteriores dessa sequência.

Aston Villa x Everton: retrospecto dos confrontos recentes

O confronto mais recente entre as duas equipes aconteceu em janeiro de 2026, quando o Everton venceu por 1 a 0 no Villa Park, pela Premier League. Nos últimos cinco duelos, o Aston Villa tem o melhor retrospecto, com duas vitórias contra uma do Everton, além de dois empates. As equipes empataram dois desses cinco confrontos, e o resultado de maior destaque do Villa foi a vitória por 3 a 2 em casa, em setembro de 2024.