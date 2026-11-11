O Aston Villa recebe o Crystal Palace no sábado, 5 de Desember de 2026, no Villa Park, em Birmingham.
O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 7 de janeiro de 2026 e terminou em um disputado empate por 0 a 0 no Selhurst Park. Antes disso, o Crystal Palace venceu o Aston Villa por 3 a 0 no Villa Park, em agosto de 2025.
Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Aston Villa x Crystal Palace, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa Aston Villa x Crystal Palace pela Premier League?
A partida entre Aston Villa e Crystal Palace começa no sábado, 5 de Desember de 2026, no Villa Park, em Birmingham.
Como comprar ingressos para Aston Villa x Crystal Palace pela Premier League?
Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Aston Villa e Crystal Palace pela Premier League, você pode consultar as seguintes opções:
1. Canais oficiais dos clubes
- Site oficial do Aston Villa: Os ingressos podem ser comprados diretamente pelo portal oficial de vendas do Aston Villa. Dependendo da fase de vendas e da disponibilidade, pode ser necessário ser Claret Member ou titular de um carnê de temporada.
- Bilheteria oficial do Crystal Palace: Torcedores visitantes podem solicitar ingressos por meio da cota oficial do Crystal Palace, distribuída de acordo com pontos de fidelidade e a condição de titular de carnê de temporada.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda: Se os ingressos vendidos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando as cotas de venda primária se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Aston Villa x Crystal Palace pela Premier League?
Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Aston Villa e Crystal Palace pela Premier League:
1. Canais oficiais dos clubes
- Ingressos para adultos: Custam de £ 44,50 a £ 75.
- Ingressos com desconto: Custam de £ 22 a £ 75.
- Ingressos para crianças e adolescentes: Disponíveis a partir de £ 13,50.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos dos clubes se esgotarem na venda primária, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:
- Ingressos comuns: Custam a partir de cerca de £ 190.
- Assentos premium e serviços de hospitalidade: Custam de £ 121 a mais de £ 700.
Aston Villa x Crystal Palace pela Premier League: tudo o que você precisa saber
Momento de Aston Villa e Crystal Palace
O Aston Villa soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Seu compromisso mais recente foi uma derrota por 3 a 0 para o Barcelona na Champions League, após um empate por 1 a 1 com o Fulham na Premier League. O melhor resultado da equipe nessa sequência foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Manchester City na Premier League. Nos cinco jogos, marcou sete gols e sofreu oito.
O Crystal Palace soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o Tottenham Hotspur na Premier League. A única vitória nessa sequência veio contra o Fulham, na Copa da Liga Inglesa, e o Palace também perdeu por 5 a 0 para o Brighton na Premier League. A equipe marcou quatro gols e sofreu dez nesses cinco jogos.
Aston Villa x Crystal Palace: confrontos diretos recentes
O encontro mais recente entre os clubes ocorreu pela Premier League em 7 de janeiro de 2026, quando Crystal Palace e Aston Villa empataram por 0 a 0 no Selhurst Park. Antes disso, o Aston Villa recebeu o Crystal Palace em agosto de 2025 e perdeu por 3 a 0 no Villa Park. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Crystal Palace leva vantagem, com três vitórias contra nenhuma do Villa, além de dois empates. A sequência inclui uma vitória por 3 a 0 na Copa da Inglaterra, no Selhurst Park, em abril de 2025, e outra por 4 a 1 na Premier League, em fevereiro de 2025.