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Como comprar ingressos para Aston Villa x Crystal Palace: preços da Premier League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Aston Villa enfrenta o Crystal Palace pela Premier League. Veja como garantir seus ingressos.

O Aston Villa recebe o Crystal Palace no sábado, 5 de Desember de 2026, no Villa Park, em Birmingham.

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 7 de janeiro de 2026 e terminou em um disputado empate por 0 a 0 no Selhurst Park. Antes disso, o Crystal Palace venceu o Aston Villa por 3 a 0 no Villa Park, em agosto de 2025.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Aston Villa x Crystal Palace, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Aston Villa x Crystal Palace pela Premier League?

A partida entre Aston Villa e Crystal Palace começa no sábado, 5 de Desember de 2026, no Villa Park, em Birmingham.

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Premier League - Rodada 14
Villa Park

Como comprar ingressos para Aston Villa x Crystal Palace pela Premier League?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Aston Villa e Crystal Palace pela Premier League, você pode consultar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Site oficial do Aston Villa: Os ingressos podem ser comprados diretamente pelo portal oficial de vendas do Aston Villa. Dependendo da fase de vendas e da disponibilidade, pode ser necessário ser Claret Member ou titular de um carnê de temporada.
  • Bilheteria oficial do Crystal Palace: Torcedores visitantes podem solicitar ingressos por meio da cota oficial do Crystal Palace, distribuída de acordo com pontos de fidelidade e a condição de titular de carnê de temporada.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda: Se os ingressos vendidos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando as cotas de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Aston Villa x Crystal Palace pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Aston Villa e Crystal Palace pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Ingressos para adultos: Custam de £ 44,50 a £ 75.
  • Ingressos com desconto: Custam de £ 22 a £ 75.
  • Ingressos para crianças e adolescentes: Disponíveis a partir de £ 13,50.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos dos clubes se esgotarem na venda primária, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Ingressos comuns: Custam a partir de cerca de £ 190.
  • Assentos premium e serviços de hospitalidade: Custam de £ 121 a mais de £ 700.

Aston Villa x Crystal Palace pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Aston Villa e Crystal Palace

O Aston Villa soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Seu compromisso mais recente foi uma derrota por 3 a 0 para o Barcelona na Champions League, após um empate por 1 a 1 com o Fulham na Premier League. O melhor resultado da equipe nessa sequência foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Manchester City na Premier League. Nos cinco jogos, marcou sete gols e sofreu oito.

O Crystal Palace soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o Tottenham Hotspur na Premier League. A única vitória nessa sequência veio contra o Fulham, na Copa da Liga Inglesa, e o Palace também perdeu por 5 a 0 para o Brighton na Premier League. A equipe marcou quatro gols e sofreu dez nesses cinco jogos.

AVL

AVL - Sequência

MCI
V2-1
BOU
D3-0
FUL
E1-1
BAR
D3-0
MUN
E4-4
Gol marcado (sofrido)
7/12
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
CRY

CRY - Sequência

NEW
D0-2
FUL
V0-1
TOT
D2-0
TSG
E1-1
LIV
D1-3
Gol marcado (sofrido)
3/8
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Aston Villa x Crystal Palace: confrontos diretos recentes

O encontro mais recente entre os clubes ocorreu pela Premier League em 7 de janeiro de 2026, quando Crystal Palace e Aston Villa empataram por 0 a 0 no Selhurst Park. Antes disso, o Aston Villa recebeu o Crystal Palace em agosto de 2025 e perdeu por 3 a 0 no Villa Park. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Crystal Palace leva vantagem, com três vitórias contra nenhuma do Villa, além de dois empates. A sequência inclui uma vitória por 3 a 0 na Copa da Inglaterra, no Selhurst Park, em abril de 2025, e outra por 4 a 1 na Premier League, em fevereiro de 2025.

Confrontos

Aston VillaEmpateCrystal Palace
0
2
3
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
FJ
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
3
FJ
Copa da Inglaterra
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
3
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
FJ
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
4
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FJ
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
FJ
3Gols marcados12
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram2/5

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