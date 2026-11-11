O Aston Villa recebe o Crystal Palace no sábado, 5 de Desember de 2026, no Villa Park, em Birmingham.

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 7 de janeiro de 2026 e terminou em um disputado empate por 0 a 0 no Selhurst Park. Antes disso, o Crystal Palace venceu o Aston Villa por 3 a 0 no Villa Park, em agosto de 2025.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Aston Villa x Crystal Palace, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Aston Villa x Crystal Palace pela Premier League?

A partida entre Aston Villa e Crystal Palace começa no sábado, 5 de Desember de 2026, no Villa Park, em Birmingham.

Premier League - Rodada 14 5 de dez. de 2026 - 10:00 Villa Park

Como comprar ingressos para Aston Villa x Crystal Palace pela Premier League?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Aston Villa e Crystal Palace pela Premier League, você pode consultar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Site oficial do Aston Villa: Os ingressos podem ser comprados diretamente pelo portal oficial de vendas do Aston Villa. Dependendo da fase de vendas e da disponibilidade, pode ser necessário ser Claret Member ou titular de um carnê de temporada.

Os ingressos podem ser comprados diretamente pelo portal oficial de vendas do Aston Villa. Dependendo da fase de vendas e da disponibilidade, pode ser necessário ser Claret Member ou titular de um carnê de temporada. Bilheteria oficial do Crystal Palace: Torcedores visitantes podem solicitar ingressos por meio da cota oficial do Crystal Palace, distribuída de acordo com pontos de fidelidade e a condição de titular de carnê de temporada.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos vendidos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando as cotas de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Aston Villa x Crystal Palace pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Aston Villa e Crystal Palace pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos para adultos: Custam de £ 44,50 a £ 75 .

Custam de . Ingressos com desconto: Custam de £ 22 a £ 75 .

Custam de . Ingressos para crianças e adolescentes: Disponíveis a partir de £ 13,50.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos dos clubes se esgotarem na venda primária, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Ingressos comuns: Custam a partir de cerca de £ 190 .

Custam a partir de cerca de . Assentos premium e serviços de hospitalidade: Custam de £ 121 a mais de £ 700.

Aston Villa x Crystal Palace pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Aston Villa e Crystal Palace

O Aston Villa soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Seu compromisso mais recente foi uma derrota por 3 a 0 para o Barcelona na Champions League, após um empate por 1 a 1 com o Fulham na Premier League. O melhor resultado da equipe nessa sequência foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Manchester City na Premier League. Nos cinco jogos, marcou sete gols e sofreu oito.

O Crystal Palace soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o Tottenham Hotspur na Premier League. A única vitória nessa sequência veio contra o Fulham, na Copa da Liga Inglesa, e o Palace também perdeu por 5 a 0 para o Brighton na Premier League. A equipe marcou quatro gols e sofreu dez nesses cinco jogos.

Aston Villa x Crystal Palace: confrontos diretos recentes

O encontro mais recente entre os clubes ocorreu pela Premier League em 7 de janeiro de 2026, quando Crystal Palace e Aston Villa empataram por 0 a 0 no Selhurst Park. Antes disso, o Aston Villa recebeu o Crystal Palace em agosto de 2025 e perdeu por 3 a 0 no Villa Park. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Crystal Palace leva vantagem, com três vitórias contra nenhuma do Villa, além de dois empates. A sequência inclui uma vitória por 3 a 0 na Copa da Inglaterra, no Selhurst Park, em abril de 2025, e outra por 4 a 1 na Premier League, em fevereiro de 2025.