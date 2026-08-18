Como comprar ingressos para Aston Villa x Arsenal: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

Uma grande ocasião espera por torcedores na segunda-feira, 31 de agosto, quando o Aston Villa estenderá o tapete vermelho para o atual campeão da Premier League, o Arsenal. Nada se compara a um jogo no meio de semana sob os refletores no Villa Park, e você pode estar lá garantindo seu lugar hoje.

Embora alguns torcedores possam ter desejado um primeiro compromisso em casa mais fácil, eles não devem se esquecer de que, sob o magnífico reinado de mais de três anos de Unai Emery, o Villa venceu o Arsenal, que brigava pelo título, em duas ocasiões no Villa Park e, de forma marcante, conseguiu a dobradinha sobre o Arsenal na temporada 2023/24.

A vitória por 2 a 1 sobre o Arsenal no Villa Park na temporada passada foi um dos triunfos mais memoráveis da campanha, com o gol de Emiliano Buendia aos 95 minutos levando os torcedores do Holte End ao delírio.

Estamos prestes a viver mais um clássico no Villa Park? Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Aston Villa x Arsenal, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo da Premier League entre Aston Villa e Arsenal?

Aston Villa x Arsenal tem pontapé inicial marcado para as 20h BST de segunda-feira, 31 de agosto, no Villa Park, em Birmingham.

Premier League - Rodada 2 31 de ago. de 2026 - 15:00 Villa Park

Como comprar ingressos para Aston Villa x Arsenal pela Premier League

Há várias opções de bilheteria disponíveis para jogos da Premier League, de ingressos avulsos a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, geridos por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação anti-cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem ao clube os jogos que não forem usar.

Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Membership, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida semanas antes da partida para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, membros que não conseguiram ingresso no sorteio podem comprar bilhetes devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: Vendas abertas ao público em geral, sem associação ao clube, praticamente não existem para partidas da Premier League.

Se estiver em busca de ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar bilhetes em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Aston Villa x Arsenal pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços escalonados nas categorias adulto, júnior (geralmente sub-18 ou sub-21), estudante e sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.

Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em níveis (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do chamado top 6 ou adversários de dérbi entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais ao longo do campo e nos níveis inferiores têm preço premium, enquanto lugares nos níveis superiores atrás dos gols oferecem opções mais econômicas.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos para jogos em casa pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa ao clube para participar de sorteios ou revendas.

Preços e disponibilidade de ingressos para a torcida visitante

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £ 30 para ingressos de torcida visitante até a temporada 2026/27, com confirmação de que isso seguirá pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £ 30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente a detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos de associação.

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