A King's Cup of Champions, a competição de mata-mata mais prestigiosa da Arábia Saudita, chegou ao seu auge. As semifinais desta temporada representam um choque de titãs, reunindo o Big Four do reino e desafiantes em ascensão em uma batalha por uma vaga na final histórica.

A chave desta temporada traz um empolgante El Clásico saudita, com o Al Ahli se preparando para receber o Al Hilal em Jidá. Ao mesmo tempo, a surpresa do torneio, o Al Kholood, encara o peso-pesado Al Ittihad.

O GOAL reuniu o guia definitivo para garantir seu lugar nas arquibancadas. Aqui está tudo o que você precisa saber para comprar agora os ingressos para as semifinais da King's Cup.

Quando serão as semifinais da King's Cup?

As semifinais da King's Cup 2025-26 estão atualmente programadas para meados de março.

Data e hora Jogo Local Ingressos Quarta-feira, 18 de março de 2026 (22:00) Al Kholood x Al Ittihad Al Hazm Club Stadium (Al-Rass) Ingressos Quarta-feira, 18 de março de 2026 (22:00) Al Ahli x Al Hilal Al Inma Stadium at KASC (Jidá) Ingressos

Onde comprar ingressos para as semifinais da King's Cup?

A principal e mais confiável forma de garantir ingressos para as semifinais da King's Cup é por meio da Webook, parceira oficial de venda de ingressos da Federação Saudita de Futebol e da Saudi Pro League.

A maioria dos lançamentos oficiais dos clubes será disponibilizada por essa plataforma, exigindo que os torcedores criem uma conta e entrem em filas virtuais em períodos de alta demanda.

No entanto, devido à enorme popularidade de clubes como Al Hilal e Al Ittihad, as cargas oficiais frequentemente se esgotam em poucos minutos após serem disponibilizadas. Se você descobrir que os ingressos estão esgotados, sua melhor alternativa é usar mercados secundários como o Ticombo.

Quanto custam os ingressos para as semifinais da King's Cup?

Os preços dos ingressos para a King's Cup variam de acordo com o estádio e com o perfil dos clubes envolvidos. As semifinais geralmente têm um leve aumento de preço em comparação com as fases anteriores, mas ainda há opções acessíveis para o torcedor casual. Atualmente, os ingressos mais baratos estão a partir de aproximadamente SAR 60 nos mercados secundários, embora normalmente sejam para os anéis superiores ou setores atrás do gol.

Aqui está uma visão geral das faixas de preço que você pode esperar:

Entrada geral: SAR 60 – SAR 150 (melhor custo-benefício)

SAR 60 – SAR 150 (melhor custo-benefício) Categoria 1 (lateral do campo): SAR 200 – SAR 450

SAR 200 – SAR 450 Premium/Prata: SAR 500 – SAR 900

SAR 500 – SAR 900 Gold/Hospitality: SAR 1.200 – SAR 3.500+ (inclui acesso ao lounge e catering)

Vale destacar que, em um confronto de destaque como Al Ahli x Al Hilal, os preços em plataformas como o Ticombo podem variar de acordo com a demanda. Se você encontrar um ingresso dentro do seu orçamento, muitas vezes é sensato garanti-lo imediatamente em vez de esperar até mais perto da data da partida.

Como posso conseguir ingressos para as semifinais da Kings Cup?

Conseguir esses ingressos exige um pouco de estratégia. Siga estes passos para garantir que você não perca a ação:

Monitore os canais oficiais: Siga a Federação Saudita de Futebol (SAFF) e os clubes específicos (Al Hilal, Al Ahli, Al Ittihad) nas redes sociais. Eles normalmente anunciam a data e o horário exatos da "venda geral" via Webook. Cadastre-se com antecedência: Crie sua conta no Webook.com e no Ticombo com antecedência. Isso economiza segundos preciosos quando os ingressos são liberados e o tráfego do site dispara. Confira o mercado de revenda: Se você perder a liberação inicial, vá direto para o Ticombo. Procure pacotes de hospitality: Se você tem um orçamento maior e quer evitar o estresse da venda geral, procure pacotes de hospitality ou "Gold". Eles geralmente permanecem disponíveis por mais tempo do que os assentos padrão.

Tudo o que você precisa saber sobre o Al Inma Stadium

A semifinal entre Al Ahli e Al Hilal será disputada no Al Inma Stadium, localizado dentro do prestigiado complexo King Abdullah Sports City (KASC), em Jidá. Frequentemente associado ao território da Shining Jewel, o local é conhecido por sua atmosfera eletrizante e por suas instalações de última geração.

O estádio foi projetado para oferecer visão desobstruída de todos os assentos, tornando-se uma das melhores experiências para assistir futebol na Ásia. Ele conta com um moderno sistema de resfriamento para garantir o conforto dos espectadores mesmo durante as noites mais quentes em Jidá. Para os torcedores que vão ao jogo, o estádio tem boa conexão com as principais vias, embora seja altamente recomendável chegar pelo menos duas horas antes do pontapé inicial.

O estacionamento no complexo KASC é amplo, mas lota rapidamente durante grandes confrontos de copa.

Se você for ao jogo entre Al Kholood e Al Ittihad, que acontecerá no Al Hazm Club Stadium, em Al-Rass. Embora menor e mais intimista, ele oferece uma sensação de "proximidade com o campo" que faz zebras na copa parecerem ainda mais possíveis.