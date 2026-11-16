O Arsenal recebe o Real Madrid na quarta-feira, 9 de dezembro de 2026, no Emirates Stadium, em Londres.

Os dois gigantes europeus se enfrentaram mais recentemente nas quartas de final da Champions League de 2024/25. O Arsenal venceu o confronto de ida e volta por 5 a 1 no placar agregado, com uma vitória por 3 a 0 no Emirates Stadium e outra por 2 a 1 fora de casa, no Bernabéu.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Arsenal x Real Madrid, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Arsenal x Real Madrid pela Champions League?

Arsenal x Real Madrid acontece no Emirates Stadium, em Londres, na quarta-feira, 9 de dezembro de 2026.

Como comprar ingressos para Arsenal x Real Madrid pela Champions League?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo jogo entre Arsenal e Real Madrid pela Champions League:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: Comprar diretamente pelo portal oficial de ingressos ou pela plataforma de sócios do Arsenal é a opção mais segura e confiável. Em geral, a venda ocorre por meio de sorteio ou em períodos de prioridade para sócios e titulares de ingressos de temporada.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Champions League quando os lotes da venda inicial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Arsenal x Real Madrid pela Champions League?

Confira os preços dos ingressos para Arsenal x Real Madrid pela Champions League:

1. Canais oficiais do clube

Sorteios de ingressos comuns do clube / sócios: Os preços geralmente variam de aproximadamente € 45 a € 135.

Os preços geralmente variam de aproximadamente Setor Club Level / pacotes de hospitalidade: Começam em torno de € 450 a € 1.200+.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda inicial do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços determinados pela demanda do mercado:

Anel superior / assentos atrás dos gols: Os preços geralmente começam em torno de € 475 a € 520 .

Os preços geralmente começam em torno de . Assentos nas laterais / setores inferiores premium: Os preços costumam variar entre € 580 e € 750+ .

Os preços costumam variar entre . Setores VIP / setores exclusivos de revenda: Os preços variam de € 1.000 a mais de € 5.500.

Arsenal x Real Madrid pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Arsenal e Real Madrid

O Arsenal venceu quatro de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Os únicos pontos que deixou escapar vieram no empate por 1 a 1 com o Fleetwood Town pela Copa da Liga Inglesa. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Hull City pela Premier League, e a equipe também venceu o Liverpool fora de casa por 0 a 1. Nos cinco jogos, o Arsenal marcou cinco gols e sofreu três. Seu desempenho na Europa tem sido particularmente sólido após a vitória por 1 a 2 sobre o Slavia Praga fora de casa, pela Champions League.

O Real Madrid venceu seus cinco últimos jogos em todas as competições e chega a este confronto em melhor fase. Em sua partida mais recente, venceu o Valencia por 0 a 3 em LaLiga. Também derrotou o Barcelona fora de casa por 1 a 2 na mesma competição. Na Europa, o Madrid marcou nove gols nos três jogos de Champions League dessa sequência, incluindo uma vitória por 4 a 1 sobre o RB Leipzig e outra por 2 a 3 fora de casa contra o AEK Atenas. Nos cinco jogos, a equipe de Mourinho marcou 13 gols e sofreu quatro.

Arsenal x Real Madrid: retrospecto recente do confronto

O encontro oficial mais recente entre os clubes ocorreu nas oitavas de final da Champions League, em abril de 2025, quando o Real Madrid recebeu o Arsenal e perdeu por 1 a 2 no Bernabéu. A partida de ida, disputada no Emirates Stadium em 8 de abril de 2025, terminou com vitória do Arsenal por 3 a 0. Nos últimos cinco encontros registrados entre as equipes, que incluem dois confrontos pela Champions League em 2006 e um amistoso em 2008, o Arsenal venceu três vezes, houve um empate e o Real Madrid venceu uma vez. O Arsenal marcou sete gols nessas partidas e sofreu dois.