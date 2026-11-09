Como comprar ingressos para Arsenal x Manchester City: preços para o jogo da Premier League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

O Arsenal Hotspur recebe o Manchester City no domingo, 29 de novembro de 2026, no Emirates Stadium, em Londres.
O confronto mais recente aconteceu na Supercopa da Inglaterra, em 16 de agosto de 2026, quando o Arsenal conquistou uma vitória convincente por 3 a 0. No último encontro pela Premier League, em abril de 2026, o Manchester City venceu por 2 a 1 no Etihad Stadium.
A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Arsenal x Manchester City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é Arsenal x Manchester City pela Premier League?
Arsenal x Manchester City será disputado no Emirates Stadium, em Londres, no domingo, 29 de novembro de 2026.
Como comprar ingressos para Arsenal x Manchester City pela Premier League?
Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para Arsenal x Manchester City pela Premier League:
1. Canais oficiais dos clubes
- Site oficial do Arsenal FC: Sócios das categorias Red, Silver ou Junior podem participar do sorteio de ingressos para os jogos em casa no Emirates Stadium. Os ingressos que sobrarem após o sorteio geralmente são disponibilizados aos sócios pela plataforma oficial Ticket Exchange.
- Site oficial do Manchester City FC: Se você torce pelo time visitante, consulte o portal oficial de ingressos do Manchester City para saber detalhes da cota de ingressos e dos critérios para jogos fora de casa aplicáveis a titulares de ingressos de temporada e sócios oficiais.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos dos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando as cotas de venda primária se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Arsenal x Manchester City pela Premier League?
Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Arsenal e Manchester City pela Premier League:
1. Canais oficiais dos clubes
- Ingressos comuns por sorteio: Custam de aproximadamente £ 28 a mais de £ 100, dependendo do setor das arquibancadas e da categoria do jogo.
- Club Level (VIP / hospitalidade): Os preços geralmente começam na faixa de £ 250 a mais de £ 400 por pessoa.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:
- Ingressos comuns de revenda: Os preços geralmente começam na faixa de £ 100 a mais de £ 200 para lugares no anel superior ou assentos comuns.
- Ingressos premium / no anel inferior de revenda: Custam entre £ 300 e mais de £ 700 por ingresso, dependendo de quanto falta para o jogo e da demanda geral.
Arsenal x Manchester City pela Premier League: tudo o que você precisa saber
Momento de Arsenal e Manchester City
O Arsenal venceu quatro e empatou uma de suas últimas cinco partidas em todas as competições, sem sofrer derrotas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Everton pela Premier League. A equipe também venceu o Nottingham Forest por 1 a 0 fora de casa pelo campeonato. Nesse período, o Arsenal empatou por 2 a 2 com o Bayern de Munique na Champions League e, ao longo dos cinco jogos, marcou 10 gols e sofreu quatro.
O Manchester City venceu três e perdeu duas de suas últimas cinco partidas. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 2 a 1 para o Aston Villa pela Premier League. A equipe também perdeu por 4 a 2 para o Paris Saint-Germain na Champions League. No mesmo período, o City venceu o Liverpool por 3 a 0 fora de casa e goleou o AEK Atenas por 5 a 1 em competição europeia.
Arsenal x Manchester City: histórico recente de confrontos
O encontro mais recente entre as equipes foi pela Supercopa da Inglaterra, em 16 de agosto de 2026, quando o Arsenal venceu por 3 a 0. No confronto anterior pela Premier League, disputado em abril de 2026, o Manchester City venceu por 2 a 1 no Etihad Stadium. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Arsenal venceu duas vezes, o City venceu duas e uma partida terminou empatada.