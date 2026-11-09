Como comprar ingressos para Arsenal x Manchester City: preços para o jogo da Premier League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

O Arsenal Hotspur recebe o Manchester City no domingo, 29 de novembro de 2026, no Emirates Stadium, em Londres.

O confronto mais recente aconteceu na Supercopa da Inglaterra, em 16 de agosto de 2026, quando o Arsenal conquistou uma vitória convincente por 3 a 0. No último encontro pela Premier League, em abril de 2026, o Manchester City venceu por 2 a 1 no Etihad Stadium.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Arsenal x Manchester City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Arsenal x Manchester City pela Premier League?

Arsenal x Manchester City será disputado no Emirates Stadium, em Londres, no domingo, 29 de novembro de 2026.

Como comprar ingressos para Arsenal x Manchester City pela Premier League?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para Arsenal x Manchester City pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

Site oficial do Arsenal FC: Sócios das categorias Red, Silver ou Junior podem participar do sorteio de ingressos para os jogos em casa no Emirates Stadium. Os ingressos que sobrarem após o sorteio geralmente são disponibilizados aos sócios pela plataforma oficial Ticket Exchange.

Sócios das categorias Red, Silver ou Junior podem participar do sorteio de ingressos para os jogos em casa no Emirates Stadium. Os ingressos que sobrarem após o sorteio geralmente são disponibilizados aos sócios pela plataforma oficial Ticket Exchange. Site oficial do Manchester City FC: Se você torce pelo time visitante, consulte o portal oficial de ingressos do Manchester City para saber detalhes da cota de ingressos e dos critérios para jogos fora de casa aplicáveis a titulares de ingressos de temporada e sócios oficiais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos dos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando as cotas de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Arsenal x Manchester City pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Arsenal e Manchester City pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns por sorteio: Custam de aproximadamente £ 28 a mais de £ 100 , dependendo do setor das arquibancadas e da categoria do jogo.

Custam de aproximadamente a mais de , dependendo do setor das arquibancadas e da categoria do jogo. Club Level (VIP / hospitalidade): Os preços geralmente começam na faixa de £ 250 a mais de £ 400 por pessoa.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Ingressos comuns de revenda: Os preços geralmente começam na faixa de £ 100 a mais de £ 200 para lugares no anel superior ou assentos comuns.

Os preços geralmente começam na faixa de para lugares no anel superior ou assentos comuns. Ingressos premium / no anel inferior de revenda: Custam entre £ 300 e mais de £ 700 por ingresso, dependendo de quanto falta para o jogo e da demanda geral.

Arsenal x Manchester City pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Arsenal e Manchester City

O Arsenal venceu quatro e empatou uma de suas últimas cinco partidas em todas as competições, sem sofrer derrotas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Everton pela Premier League. A equipe também venceu o Nottingham Forest por 1 a 0 fora de casa pelo campeonato. Nesse período, o Arsenal empatou por 2 a 2 com o Bayern de Munique na Champions League e, ao longo dos cinco jogos, marcou 10 gols e sofreu quatro.

O Manchester City venceu três e perdeu duas de suas últimas cinco partidas. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 2 a 1 para o Aston Villa pela Premier League. A equipe também perdeu por 4 a 2 para o Paris Saint-Germain na Champions League. No mesmo período, o City venceu o Liverpool por 3 a 0 fora de casa e goleou o AEK Atenas por 5 a 1 em competição europeia.

Arsenal x Manchester City: histórico recente de confrontos

O encontro mais recente entre as equipes foi pela Supercopa da Inglaterra, em 16 de agosto de 2026, quando o Arsenal venceu por 3 a 0. No confronto anterior pela Premier League, disputado em abril de 2026, o Manchester City venceu por 2 a 1 no Etihad Stadium. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Arsenal venceu duas vezes, o City venceu duas e uma partida terminou empatada.