O Arsenal Hotspur recebe o Manchester City no domingo, 29 de novembro de 2026, no Emirates Stadium, em Londres.

O confronto mais recente aconteceu na Supercopa da Inglaterra, em 16 de agosto de 2026, quando o Arsenal conquistou uma vitória convincente por 3 a 0. No último encontro pela Premier League, em abril de 2026, o Manchester City venceu por 2 a 1 no Etihad Stadium.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para conseguir ingressos para Arsenal x Manchester City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Arsenal x Manchester City pela Premier League?

Arsenal x Manchester City será no Emirates Stadium, em Londres, no domingo, 29 de novembro de 2026.

Como comprar ingressos para Arsenal x Manchester City pela Premier League?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para o jogo entre Arsenal e Manchester City pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

Site oficial do Arsenal FC: Quem tem associação nas categorias Red, Silver ou Junior pode participar do sorteio de ingressos para os jogos no Emirates Stadium. Os ingressos restantes após o sorteio geralmente são disponibilizados aos associados pela plataforma oficial Ticket Exchange.

Quem tem associação nas categorias Red, Silver ou Junior pode participar do sorteio de ingressos para os jogos no Emirates Stadium. Os ingressos restantes após o sorteio geralmente são disponibilizados aos associados pela plataforma oficial Ticket Exchange. Site oficial do Manchester City FC: Se você torce pelo visitante, consulte o portal oficial de ingressos do Manchester City para saber os detalhes da cota e os critérios de compra para jogos fora de casa aplicáveis a quem tem ingresso de temporada e aos associados oficiais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando as cotas de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Arsenal x Manchester City pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Arsenal e Manchester City pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns por sorteio: Variam de aproximadamente £ 28 a mais de £ 100 , dependendo do setor e da categoria da partida.

Variam de aproximadamente a mais de , dependendo do setor e da categoria da partida. Club Level (VIP / hospitalidade): Geralmente começam na faixa de £ 250 a £ 400 ou mais por pessoa.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Assentos comuns na revenda: Geralmente começam na faixa de £ 100 a £ 200 ou mais para lugares no anel superior ou assentos comuns.

Geralmente começam na faixa de para lugares no anel superior ou assentos comuns. Assentos premium / no anel inferior na revenda: Variam entre £ 300 e £ 700 ou mais por ingresso, dependendo de quanto falta para a partida e da demanda geral.

Arsenal x Manchester City pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Arsenal e Manchester City

O Arsenal venceu quatro e empatou um dos últimos cinco jogos em todas as competições, sem sofrer derrotas. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Everton pela Premier League. O time também venceu o Nottingham Forest por 1 a 0 fora de casa pelo campeonato. Nessa sequência, o Arsenal empatou por 2 a 2 com o Bayern de Munique na Champions League e, nos cinco jogos, marcou 10 gols e sofreu quatro.

O Manchester City venceu três e perdeu dois dos últimos cinco jogos. A partida mais recente terminou em derrota por 2 a 1 para o Aston Villa pela Premier League. O time também perdeu por 4 a 2 para o Paris Saint-Germain na Champions League. No mesmo período, o City venceu o Liverpool por 3 a 0 fora de casa e goleou o AEK Athens por 5 a 1 em competição europeia.

Arsenal x Manchester City: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes foi pela Supercopa da Inglaterra, em 16 de agosto de 2026, quando o Arsenal venceu por 3 a 0. No confronto anterior pela Premier League, disputado em abril de 2026, o Manchester City venceu por 2 a 1 no Etihad Stadium. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Arsenal venceu duas vezes, o City venceu duas e uma partida terminou empatada.