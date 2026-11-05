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Como comprar ingressos para Arsenal x Manchester City: preços para o jogo da Premier League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Arsenal enfrenta o Manchester City pela Premier League. Saiba como garantir seus ingressos.

O Arsenal Hotspur recebe o Manchester City no domingo, 29 de novembro de 2026, no Emirates Stadium, em Londres.

O confronto mais recente aconteceu na Supercopa da Inglaterra, em 16 de agosto de 2026, quando o Arsenal conquistou uma vitória convincente por 3 a 0. No último encontro pela Premier League, em abril de 2026, o Manchester City venceu por 2 a 1 no Etihad Stadium.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para conseguir ingressos para Arsenal x Manchester City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Arsenal x Manchester City pela Premier League?

Arsenal x Manchester City será no Emirates Stadium, em Londres, no domingo, 29 de novembro de 2026.

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Premier League - Rodada 12
Emirates Stadium

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Como comprar ingressos para Arsenal x Manchester City pela Premier League?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para o jogo entre Arsenal e Manchester City pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Site oficial do Arsenal FC: Quem tem associação nas categorias Red, Silver ou Junior pode participar do sorteio de ingressos para os jogos no Emirates Stadium. Os ingressos restantes após o sorteio geralmente são disponibilizados aos associados pela plataforma oficial Ticket Exchange.
  • Site oficial do Manchester City FC: Se você torce pelo visitante, consulte o portal oficial de ingressos do Manchester City para saber os detalhes da cota e os critérios de compra para jogos fora de casa aplicáveis a quem tem ingresso de temporada e aos associados oficiais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando as cotas de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Arsenal x Manchester City pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Arsenal e Manchester City pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Ingressos comuns por sorteio: Variam de aproximadamente £ 28 a mais de £ 100, dependendo do setor e da categoria da partida.
  • Club Level (VIP / hospitalidade): Geralmente começam na faixa de £ 250 a £ 400 ou mais por pessoa.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Assentos comuns na revenda: Geralmente começam na faixa de £ 100 a £ 200 ou mais para lugares no anel superior ou assentos comuns.
  • Assentos premium / no anel inferior na revenda: Variam entre £ 300 e £ 700 ou mais por ingresso, dependendo de quanto falta para a partida e da demanda geral.

Arsenal x Manchester City pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Arsenal e Manchester City

O Arsenal venceu quatro e empatou um dos últimos cinco jogos em todas as competições, sem sofrer derrotas. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Everton pela Premier League. O time também venceu o Nottingham Forest por 1 a 0 fora de casa pelo campeonato. Nessa sequência, o Arsenal empatou por 2 a 2 com o Bayern de Munique na Champions League e, nos cinco jogos, marcou 10 gols e sofreu quatro.

O Manchester City venceu três e perdeu dois dos últimos cinco jogos. A partida mais recente terminou em derrota por 2 a 1 para o Aston Villa pela Premier League. O time também perdeu por 4 a 2 para o Paris Saint-Germain na Champions League. No mesmo período, o City venceu o Liverpool por 3 a 0 fora de casa e goleou o AEK Athens por 5 a 1 em competição europeia.

ARS

ARS - Sequência

FCB
E2-2
EVE
V2-0
FLE
D1-1
LIV
V0-1
SLP
V1-2
Gol marcado (sofrido)
8/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
MCI

MCI - Sequência

AEK
V5-1
AVL
D2-1
BHA
V2-2
BHA
D0-1
RBL
V2-3
Gol marcado (sofrido)
11/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Arsenal x Manchester City: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes foi pela Supercopa da Inglaterra, em 16 de agosto de 2026, quando o Arsenal venceu por 3 a 0. No confronto anterior pela Premier League, disputado em abril de 2026, o Manchester City venceu por 2 a 1 no Etihad Stadium. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Arsenal venceu duas vezes, o City venceu duas e uma partida terminou empatada.

Confrontos

ArsenalEmpateManchester City
2
1
2
Supercopa da Inglaterra
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FJ
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FJ
Carabao Cup
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FJ
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FJ
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
5
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FJ
10Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

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