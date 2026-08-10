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Como comprar ingressos para Arsenal x Coventry City: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

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Tudo o que você precisa saber sobre a compra de ingressos para a abertura da temporada da Premier League

A temporada 2026/27 da Premier League começa com tudo no Emirates na sexta-feira, 21 de agosto, com o atual campeão Arsenal enfrentando o recém-promovido Coventry City.

Depois de finalmente superar a linha de chegada após terminar em segundo lugar em três temporadas consecutivas, o Arsenal agora busca manter o embalo, enquanto tenta defender o título com sucesso pela primeira vez desde 1935.

O Arsenal marcou 10 gols nos dois encontros anteriores com o Coventry, e a torcida dos Reds estará na expectativa de que os comandados de Arteta comecem com tudo em casa. Você pode estar lá para assistir à abertura da temporada reservando ingressos hoje.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Arsenal x Coventry City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo da Premier League entre Arsenal e Coventry City?

O Arsenal recebe o Coventry City no Emirates Stadium, no norte de Londres, com início marcado para as 20h (BST) de sexta-feira, 21 de agosto.

crest
Premier League - Rodada 1
Emirates Stadium

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Vivencie a atmosfera de um show ao vivo do Emirates Stadium. Garanta já seus ingressos para o Arsenal e não perca essa oportunidade.

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Como comprar ingressos para Arsenal x Coventry City pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de entradas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, gerenciados por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

  • Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem jogos não utilizados ao clube.
  • Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.
  • Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, os membros que não conseguirem ingresso no sorteio podem comprar entradas devolvidas pelo valor de face por meio da Ticket Exchange oficial do clube.
  • Venda geral: Vendas abertas ao público em geral que não é membro praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Arsenal x Coventry City pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

  • Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços em faixas para Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de equipe para equipe.
  • Categorização das partidas: Os clubes classificam os jogos em níveis (por exemplo, Categoria A, B ou C). Os confrontos de destaque contra rivais do top-6 ou adversários de clássicos entram na Categoria A, com os preços de face mais altos.
  • Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e nos setores inferiores têm preços premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.
  • Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga ativa do clube para participar dos sorteios ou das trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes durante a temporada 2026/27, e confirmou a medida pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cotas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou aos sorteios básicos para membros.

Forma

ARS

ARS - Sequência

GIR
V1-4
BET
D1-3
BVB
V2-3
COM
V1-1
MCI
V3-0
Gol marcado (sofrido)
11/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
COV

COV - Sequência

WRE
V3-1
WAT
V0-4
NOR
E0-0
ESP
V3-1
ASM
V2-0
Gol marcado (sofrido)
12/2
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Retrospecto recente do confronto

Confrontos

ArsenalEmpateCoventry
5
0
0
Copa da Inglaterra
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
Coventry badge
Coventry
COV
0
FJ
Carabao Cup
Arsenal badge
Arsenal
ARS
6
Coventry badge
Coventry
COV
1
FJ
Premier League
Coventry badge
Coventry
COV
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FJ
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Coventry badge
Coventry
COV
1
FJ
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Coventry badge
Coventry
COV
0
FJ
16Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Notícias das equipes e elencos

Escalações de Arsenal x Coventry

4-3-3
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Formação
Coventry crest
Coventry
COV
4-3-3
D. RayaD. RayaR. CalafioriR. CalafioriB. WhiteB. WhiteC. MosqueraC. MosqueraGabrielGabrielD. RiceD. RiceM. OedegaardM. OedegaardM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyK. HavertzK. HavertzB. SakaB. SakaC. TzolisC. TzolisC. RushworthC. RushworthM. van EwijkM. van EwijkB. ThomasB. ThomasA. AmendaA. AmendaJ. DasilvaJ. DasilvaF. OnyekaF. OnyekaC. YirenkyiC. YirenkyiM. GrimesM. GrimesE. SimmsE. SimmsB. Thomas-AsanteB. Thomas-AsanteL. TchaounaL. Tchaouna
Coventry crest
Coventry
COV
4-3-3
Arsenal

Time titular

Coventry

Reservas

Técnico

  • M. Arteta
  • F. Lampard
Arsenal

Lesões e suspensões

Coventry

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
D
V
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
V
V
E
D
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
E
E
E
V
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
E
V
E
E
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
E
V
E
E
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
E
E
E
V
8
HullHullHUL
522164+28
D
E
E
V
V
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
V
D
E
V
E
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
D
E
D
V
V
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
D
V
D
D
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
E
D
E
V
D
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
D
V
E
E
D
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
D
D
E
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
E
D
V
D
D
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
D
E
D
D
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
D
E
E
E
D
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
V
D
D
D
D
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
E
E
D
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
D
E
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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