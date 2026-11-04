O Arsenal recebe o Borussia Dortmund na terça-feira, 24 de novembro de 2026, no Emirates Stadium, em Londres.

Os confrontos oficiais mais recentes entre os clubes aconteceram na fase de grupos da Champions League de 2014-15, quando o Arsenal venceu por 2 a 0 no Emirates Stadium, em novembro de 2014. Os dois times também voltaram a se enfrentar em um amistoso de pré-temporada em agosto de 2026, no qual o Borussia Dortmund venceu um jogo de cinco gols por 3 a 2.

Confira com a GOAL tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Arsenal x Borussia Dortmund, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Arsenal e Borussia Dortmund pela Champions League?

Arsenal x Borussia Dortmund será disputado no Emirates Stadium, em Londres, na terça-feira, 24 de novembro de 2026.

Como comprar ingressos para Arsenal x Borussia Dortmund pela Champions League?

Estas são as opções e os canais disponíveis para comprar ingressos para Arsenal x Borussia Dortmund pela Champions League:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos: Se você for sócio, pode comprar ingressos diretamente pela plataforma oficial do Arsenal. Para os setores destinados à torcida visitante, a compra pode ser feita pelo portal oficial de ingressos do Borussia Dortmund.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos disponibilizados pelos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Champions League quando as cotas da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Arsenal x Borussia Dortmund pela Champions League?

Os preços dos ingressos para o jogo entre Arsenal e Borussia Dortmund pela fase de liga da Champions League variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais dos clubes ou no mercado de revenda.

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns: Em geral, custam entre € 45 e € 120 , dependendo do setor e da categoria do assento. A venda, porém, é restrita a sócios dos clubes e está sujeita a sorteio ou disponibilidade.

Em geral, custam entre , dependendo do setor e da categoria do assento. A venda, porém, é restrita a sócios dos clubes e está sujeita a sorteio ou disponibilidade. Setor Club Level e hospitalidade: Os preços começam em torno de € 345 e podem ultrapassar € 1.150, dependendo dos serviços de alimentação e das comodidades dos lounges incluídos.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Assentos no anel superior e atrás dos gols: Os preços começam em torno de € 175 a € 260 para lugares no anel superior ou atrás dos gols.

Os preços começam em torno de para lugares no anel superior ou atrás dos gols. Laterais do campo e assentos premium no mercado aberto: Os preços variam de € 310 a mais de € 600 , dependendo da demanda.

Os preços variam de , dependendo da demanda. Revenda de ingressos VIP e executivos: Ingressos de revenda para áreas premium de hospitalidade e camarotes frequentemente custam, em média, de € 800 a mais de € 1.500.

Arsenal x Borussia Dortmund pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Arsenal e Borussia Dortmund

O Arsenal venceu três e perdeu um de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Na partida mais recente, empatou por 2 a 2 fora de casa com o Bayern de Munique pela Champions League. Antes disso, venceu o Lille por 3 a 0 em casa pela mesma competição. Sua única derrota nessa sequência foi por 3 a 0 para o Brighton, pela Premier League, em setembro. Nos cinco jogos, o Arsenal marcou nove gols e sofreu seis.

O Borussia Dortmund venceu dois, empatou dois e perdeu um de seus últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Sabah FK pela Champions League, que encerrou uma sequência sem vitórias que incluiu um empate por 0 a 0 fora de casa com o Union Berlin e uma derrota por 1 a 0 para o Bodø/Glimt. Nesses cinco jogos, o Dortmund marcou seis gols e sofreu cinco.

Arsenal x Borussia Dortmund: retrospecto recente dos confrontos diretos

O confronto oficial mais recente entre os clubes aconteceu na fase de grupos da Champions League de 2014-15, quando o Arsenal venceu por 2 a 0 no Emirates Stadium, em novembro de 2014. Os dois times também se enfrentaram em um amistoso de pré-temporada em agosto de 2026, com vitória do Borussia Dortmund por 3 a 2. Nos últimos cinco confrontos oficiais registrados, o Arsenal venceu dois, o Dortmund venceu dois e um terminou empatado.