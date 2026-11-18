O Arsenal recebe o AFC Bournemouth no domingo, 13 de dezembro de 2026, no Emirates Stadium, em Londres.

Os dois clubes dividiram as vitórias em seus confrontos na temporada 2025/26. O Arsenal venceu um jogo emocionante por 3 a 2 no Vitality Stadium em janeiro de 2026, antes de o Bournemouth surpreender com uma vitória por 2 a 1 no Emirates Stadium em abril. Essa vitória de abril foi a segunda consecutiva do Bournemouth sobre o Arsenal no Emirates pela Premier League, após outro triunfo por 2 a 1 no local em maio de 2025.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Arsenal x AFC Bournemouth, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Arsenal x AFC Bournemouth pela Premier League?

Arsenal x AFC Bournemouth será disputado no Emirates Stadium, em Londres, no domingo, 13 de dezembro de 2026.

Como comprar ingressos para Arsenal x AFC Bournemouth pela Premier League?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Arsenal e AFC Bournemouth pela Premier League, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Programa de sócios e plataforma oficial de revenda do Arsenal: Como o sorteio inicial para sócios referente a este jogo da Categoria B foi encerrado em outubro de 2026, sócios das categorias Red e Silver do Arsenal ainda podem garantir ingressos comuns pela plataforma oficial Arsenal Ticket Exchange.

Como o sorteio inicial para sócios referente a este jogo da Categoria B foi encerrado em outubro de 2026, sócios das categorias Red e Silver do Arsenal ainda podem garantir ingressos comuns pela plataforma oficial Arsenal Ticket Exchange. Ingressos destinados à torcida do AFC Bournemouth: Os torcedores visitantes podem comprar ingressos diretamente pelo portal oficial de vendas do AFC Bournemouth.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos disponibilizados oficialmente pelos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para jogos da Premier League quando as cotas de venda inicial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Arsenal x AFC Bournemouth pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Arsenal e AFC Bournemouth pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns para o anel superior: de £ 44,80 a £ 84.

de £ 44,80 a £ 84. Ingressos comuns para o anel inferior: de £ 44,80 a £ 65,50.

de £ 44,80 a £ 65,50. Setor familiar (anel inferior): £ 44,80.

£ 44,80. Ingressos destinados à torcida visitante: preço limitado a £ 30.

preço limitado a £ 30. Pacotes de hospitalidade oficiais do clube: de £ 499 a £ 1.750 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços determinados pela demanda do mercado:

Anel superior, atrás dos gols: de £ 118 a £ 252 ou mais.

de £ 118 a £ 252 ou mais. Anel superior, nas laterais do campo: de £ 217 a £ 350 ou mais.

de £ 217 a £ 350 ou mais. Anel inferior, atrás dos gols: de £ 263 a £ 400 ou mais.

de £ 263 a £ 400 ou mais. Anel inferior, nas laterais do campo: de £ 340 a £ 800 ou mais.

de £ 340 a £ 800 ou mais. Revenda de pacotes de hospitalidade e ingressos para o nível Club: de £ 238 a £ 1.500 ou mais.

de £ 238 a £ 1.500 ou mais. Revenda de ingressos para o setor visitante: de £ 937 a £ 1.179 ou mais.

Arsenal x AFC Bournemouth pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Arsenal e AFC Bournemouth

O Arsenal chega a este jogo com quatro vitórias nas últimas cinco partidas em todas as competições. Os únicos pontos que deixou escapar foram em um empate por 1 a 1 com o Fleetwood Town pela Copa da Liga Inglesa. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Hull City pela Premier League, e a equipe também venceu o Liverpool fora de casa por 1 a 0. Nessas cinco partidas, o Arsenal marcou cinco gols e sofreu três.

O Bournemouth chega com cinco vitórias em cinco jogos, sendo a equipe em melhor fase neste confronto. Em sua partida mais recente pela Premier League, venceu o Ipswich Town fora de casa por 2 a 1, e também bateu o Manchester United como visitante por 3 a 0. A equipe de Rose marcou nove gols nessas cinco partidas e sofreu apenas dois.

Arsenal x AFC Bournemouth: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em abril de 2026, quando o Bournemouth venceu por 2 a 1 no Emirates Stadium, pela Premier League. Antes disso, o Arsenal venceu o Bournemouth fora de casa por 3 a 2 em janeiro de 2026. Nos últimos cinco jogos registrados entre os clubes, o Bournemouth venceu dois, o Arsenal venceu um e houve um empate, embora essa amostra inclua um amistoso de pré-temporada.