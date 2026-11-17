O Ararat Armenia recebe o NEC Nijmegen na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, no Estádio Republicano Vazgen Sargsyan, em Yerevan.

Ararat Armenia e NEC Nijmegen nunca se enfrentaram em uma competição oficial. Este jogo da Liga Europa da UEFA será o primeiro encontro entre os clubes. O confronto inédito no Estádio Republicano Vazgen Sargsyan representa uma nova oportunidade para ambos somarem pontos importantes no torneio.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Ararat Armenia x NEC Nijmegen, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Ararat Armenia x NEC Nijmegen pela Liga Europa?

Ararat Armenia x NEC Nijmegen será disputado na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, no Estádio Republicano Vazgen Sargsyan, em Yerevan.

Liga Europa - Rodada 6 10 de dez. de 2026 - 12:45 Republican Stadium - Vazgen Sargsyan

Como comprar ingressos para Ararat Armenia x NEC Nijmegen pela Liga Europa?

Estas são as opções de compra de ingressos para o próximo jogo entre Ararat Armenia e NEC Nijmegen pela Liga Europa:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos: Consulte o site oficial e a bilheteria do Ararat Armenia para verificar a venda direta, a disponibilidade de ingressos e as informações sobre a partida em casa.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para jogos da Liga Europa quando a oferta inicial se esgota.

Quanto custam os ingressos para Ararat Armenia x NEC Nijmegen pela Liga Europa?

Veja os preços dos ingressos para Ararat Armenia x NEC Nijmegen pela Liga Europa:

1. Canais oficiais do clube

Ingressos pelo preço original: Nas categorias de assentos comuns, geralmente custam a partir de cerca de € 14, dependendo da categoria e do setor do estádio.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam entradas com preços definidos pela demanda do mercado:

Anel superior / setor superior da lateral: Geralmente custam a partir de aproximadamente € 295 a € 340 .

Geralmente custam a partir de aproximadamente . Anel inferior / setor inferior da lateral: Custam aproximadamente de € 390 a € 530.

Ararat Armenia x NEC Nijmegen pela Liga Europa: Tudo o que você precisa saber

Momento de Ararat Armenia e NEC Nijmegen

O Ararat Armenia venceu duas vezes, perdeu duas e não empatou nos últimos cinco jogos, com um resultado ainda pendente de confirmação. Sua partida mais recente terminou em derrota por 3 a 2 para o Torreense na Liga Europa. Antes, a equipe havia perdido por 4 a 0 para o AZ Alkmaar na competição. Por outro lado, conquistou três vitórias no Campeonato Armênio, incluindo um triunfo por 3 a 0 sobre o Gandzasar e outro por 2 a 1 contra o FC Noah.

O NEC Nijmegen venceu três, perdeu uma e empatou uma de suas últimas cinco partidas. No jogo mais recente, venceu o FC Utrecht fora de casa por 2 a 3 na Eredivisie. Antes disso, derrotou o Omonia Nicosia por 3 a 1 na Liga Europa. A única derrota nessa sequência foi para o SC Heerenveen, por 1 a 0, na Eredivisie.

Ararat Armenia x NEC Nijmegen: Histórico recente de confrontos diretos

Não há dados disponíveis sobre confrontos diretos recentes entre Ararat Armenia e NEC Nijmegen.