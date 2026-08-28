Como comprar ingressos para Angers x Troyes: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

Angers e Troyes se enfrentam no sábado, 19 de setembro de 2026, no Stade Raymond Kopa, em Angers.

As duas equipes buscarão embalar neste início de temporada para somar pontos cruciais na tabela nacional. No encontro competitivo anterior, em abril de 2024, o Angers venceu o Troyes por 2 a 1.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Angers x Troyes, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Angers x Troyes pela Ligue 1?

Angers x Troyes acontece no Stade Raymond Kopa, em Angers, com o pontapé inicial marcado para esta rodada da Ligue 1.

Campeonato Francês - Rodada 5 19 de set. de 2026 - 14:45 Stade Raymond Kopa

Como comprar ingressos para Angers x Troyes pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para a partida entre Angers SCO e ESTAC Troyes, em 19 de setembro de 2026, você pode adquiri-los por meio das seguintes opções principais:

Bilheteria oficial do Angers SCO: Como o Angers será o mandante da partida no Stade Raymond Kopa, a opção mais segura e direta é comprar pelo portal oficial de venda de ingressos online do Angers SCO (billetterie.angers-sco.fr). Guichês oficiais do estádio: Dependendo da disponibilidade, os ingressos também podem ser vendidos diretamente nas bilheterias do Stade Raymond Kopa nos dias que antecedem a partida. Mercados secundários de ingressos: Se os lugares oficiais se esgotarem, agregadores de ingressos e plataformas de revenda como a StubHub também oferecem ingressos disponíveis.

Quanto custam os ingressos para Angers x Troyes pela Ligue 1?

Para a próxima partida entre Angers SCO e ESTAC Troyes no Stade Raymond Kopa, os preços dos ingressos geralmente variam dependendo de você comprá-los pelos valores oficiais de face ou por meio de mercados secundários.

Bilheteria oficial (valor de face): Os ingressos padrão para jogos avulsos da Ligue 1 no Angers geralmente variam entre € 15 e € 65 para categorias regulares de assentos, como a Tribune Coubertin ou a Tribune Colombier atrás dos gols, até a central Tribune Saint-Léonard ou a Tribune Jean-Bouin.

Mercados secundários e revenda: Em plataformas de revenda e venda de ingressos, como a StubHub, os ingressos de entrada começam em cerca de € 35 a € 40 , com o preço médio dos ingressos nas categorias padrão de assentos girando em torno de € 80 a € 90 , dependendo da visão e da demanda.

Pacotes VIP e hospitalidade: As opções premium de hospitalidade para o dia do jogo, como acesso a lounges especializados como o Salon Colombier ou assentos VIP, normalmente começam em € 80 a € 180+ por ingresso.

Angers x Troyes pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Angers e Troyes

O Angers venceu duas e perdeu duas de suas últimas cinco partidas, com um resultado vindo de um jogo competitivo. Sua apresentação mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o Lille pela Ligue 1, em 23 de agosto. Na pré-temporada, venceu o Paris FC por 3 a 2 e o Lorient por 2 a 1, enquanto sofreu uma derrota por 3 a 2 para o Le Mans. Também abriu sua agenda de amistosos com uma vitória por 2 a 1 sobre o Creteil. Ao longo dessas cinco partidas, o Angers marcou nove gols e sofreu nove.

O Troyes somou duas vitórias, dois empates e uma derrota em seus últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Paris FC pela Ligue 1, em 22 de agosto. Antes disso, empatou por 1 a 1 com Panetolikos e Auxerre na pré-temporada, goleou o GOAL FC por 5 a 2 e venceu o Grenoble por 3 a 0. O Troyes marcou nove gols e sofreu dois nessa sequência de cinco jogos, incluindo dois jogos sem sofrer gols.

Angers x Troyes: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em 20 de abril de 2024, quando o Angers venceu o Troyes por 2 a 1 em uma partida da Ligue 2 no Stade Raymond Kopa. Antes disso, o Troyes recebeu o Angers em dezembro de 2023 e perdeu por 4 a 1. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Angers venceu três vezes contra uma do Troyes, com uma partida terminando empatada, e o Angers marcou 10 gols contra sete do Troyes nesses jogos.