O Angers recebe o Strasbourg no sábado, 12 de dezembro de 2026, no Stade Raymond Kopa, em Angers.

Apesar do equilíbrio no retrospecto geral, os confrontos recentes tiveram momentos marcantes, com destaque para a goleada do Strasbourg por 5 a 0 em casa, em outubro de 2025. O Angers reagiu com determinação no duelo mais recente, em maio de 2026: depois de sofrer um gol de pênalti de Julio Enciso, buscou o empate por 1 a 1 em Angers com Goduine Koyalipou, que marcou no segundo tempo.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Angers x Strasbourg, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Angers x Strasbourg pela Ligue 1?

Angers x Strasbourg será disputado no Stade Raymond Kopa, em Angers, no sábado, 12 de dezembro de 2026.

Como comprar ingressos para Angers x Strasbourg pela Ligue 1?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para Angers x Strasbourg pela Ligue 1:

1. Canais oficiais dos clubes

Bilheteria oficial dos clubes: Os ingressos para os setores da torcida mandante no Stade Raymond Kopa podem ser comprados diretamente pelo site oficial de ingressos do Angers SCO (billetterie.angers-sco.fr). Para o setor da torcida visitante, a compra pode ser feita pelo portal oficial do RC Strasbourg Alsace.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos disponibilizados oficialmente pelos clubes estiverem esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Ligue 1 quando as cotas de venda oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Angers x Strasbourg pela Ligue 1?

Confira as estimativas de preços dos ingressos para o próximo jogo entre Angers e Strasbourg pela Ligue 1:

1. Canais oficiais dos clubes

Arquibancadas atrás dos gols (Tribune Copain ou Poutet): Normalmente custam de € 15 a € 25 .

Normalmente custam de . Arquibancadas laterais ou centrais (Tribune Saint-Léonard ou Jean Bouin): Geralmente custam de € 30 a € 60 .

Geralmente custam de . Pacotes VIP e de hospitalidade: Geralmente custam de € 120 a mais de € 250.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos da venda oficial dos clubes estiverem esgotados, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Setores mais baratos ou atrás dos gols: Geralmente começam em torno de € 28 a € 35 .

Geralmente começam em torno de . Setores centrais e laterais padrão: Frequentemente aparecem por valores entre € 50 e € 90 .

Frequentemente aparecem por valores entre . Assentos premium ou de alta demanda: Podem chegar a € 100 a € 140 ou mais.

Angers x Strasbourg pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Angers e Strasbourg

O Angers soma nenhuma vitória, um empate e quatro derrotas nos últimos cinco jogos pela Ligue 1. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o Nice, em 8 de novembro. Nesse período, também perdeu por 5 a 1 para o Brest. O empate sem gols com o Lorient rendeu seu único ponto nesses cinco jogos. O Angers marcou três gols e sofreu nove nesse intervalo.

O Strasbourg venceu uma vez, não empatou e perdeu quatro dos últimos cinco jogos pela Ligue 1. Sua partida mais recente terminou em derrota por 3 a 1 para o Toulouse, em 6 de novembro, após uma vitória por 5 a 1 em casa sobre o Auxerre, em 1º de novembro. Também perdeu para Rennes, Paris Saint-Germain e Nice nessa sequência de cinco jogos. O Strasbourg marcou dez gols e sofreu nove nessas partidas.

Angers x Strasbourg: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes foi em 10 de maio de 2026, quando Angers e Strasbourg empataram por 1 a 1 pela Ligue 1 no Stade Raymond Kopa. Antes disso, o Strasbourg venceu por 5 a 0 no confronto disputado em Strasbourg, em outubro de 2025. Nos últimos cinco duelos, cada equipe soma duas vitórias, além de um empate, e as partidas tiveram 11 gols ao todo.