Angers enfrenta o Rennes no domingo, 6 de setembro de 2026, no Stade Raymond Kopa, em Angers.

O Rennes tem uma forte vantagem histórica neste confronto, com 18 vitórias, contra 3 triunfos do Angers, além de 6 empates. O encontro competitivo mais recente entre as equipes, em abril de 2026, terminou com vitória do Rennes por 2 a 1.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Angers x Rennes, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Angers x Rennes pela Ligue 1?

Angers x Rennes começa no Stade Raymond Kopa, em Angers, com a confirmação oficial de transmissão ainda não disponível.

Campeonato Francês - Rodada 3 6 de set. de 2026 - 11:15 Stade Raymond Kopa

Como comprar ingressos para Angers x Rennes pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para o jogo Angers SCO x Stade Rennais F.C. pela Ligue 1, em 6 de setembro de 2026, siga estes passos gerais:

Canais oficiais diretos (mercado primário)

Portal oficial de ingressos do Angers SCO: A bilheteria online oficial do clube mandante é o local mais seguro e confiável para comprar ingressos pelo valor de face. Normalmente, os ingressos entram em venda geral algumas semanas antes da data da partida.

Bilheteria do Stade Raymond Kopa: Os ingressos também podem ser comprados diretamente na bilheteria do estádio, em Angers, sujeito à disponibilidade.

Setor de torcedores visitantes: Torcedores do Rennes que queiram ficar na seção visitante geralmente precisam comprar ingressos diretamente pelo sistema oficial de ingressos do Stade Rennais ou por meio de clubes de torcedores visitantes reconhecidos.

Plataformas secundárias de ingressos

Se as cargas oficiais se esgotarem, os ingressos geralmente ficam disponíveis em plataformas de marketplace de ingressos, como a StubHub . Sempre verifique as garantias ao comprador e os termos da plataforma antes de comprar por vendedores secundários.

Quanto custam os ingressos para Angers x Rennes pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para a partida entre Angers SCO x Stade Rennais, no Stade Raymond Kopa, variam dependendo da plataforma, da categoria do assento e do canal de compra:

Vendas oficiais primárias: Os ingressos pelo valor de face vendidos diretamente pelo portal de ingressos do Angers SCO geralmente começam em cerca de £15 a £25 (€18–€30) para setores padrão atrás do gol ou áreas em pé, chegando a £40 a £65 (€48–€78) para visão central nas laterais do campo.

Listagens no mercado secundário: Em plataformas de revenda como a StubHub , os ingressos de entrada começam em cerca de £33 a £35 (~$44), enquanto os preços médios dos ingressos variam entre £80 e £85 (~$107), dependendo da demanda e da localização do assento.

Ingressos de hospitalidade e VIP: Assentos premium e pacotes de hospitalidade para o dia do jogo começam em cerca de £90 a £95+ (~$117+).

Angers x Rennes pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Angers e Rennes

O Angers registrou quatro vitórias e uma derrota em seus cinco amistosos de pré-temporada, marcando 12 gols e sofrendo oito. Sua partida mais recente terminou em vitória por 3 a 2 sobre o Paris FC em 15 de agosto, e a equipe também venceu o Lorient por 2 a 1 no início do mês. A única derrota nessa sequência foi contra o Le Mans, por 3 a 2, no começo de agosto.

O Rennes somou uma vitória, um empate e três derrotas em seus últimos cinco amistosos de preparação, marcando nove gols e sofrendo dez. O jogo mais recente terminou com derrota por 2 a 1 para o Sunderland em 15 de agosto. A equipe também perdeu por 4 a 2 para o Brentford e por 2 a 1 para o Brentford Academy na mesma semana. A única vitória veio contra o Club Brugge, por 2 a 1, no fim de julho.

Angers x Rennes: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em 11 de abril de 2026, quando o Rennes venceu o Angers por 2 a 1 pela Ligue 1. Antes disso, os clubes empataram em 1 a 1 quando o Angers recebeu o Rennes em agosto de 2025. Nos últimos cinco encontros registrados, o Rennes tem o retrospecto mais forte, com três vitórias, enquanto o Angers venceu uma vez e uma partida terminou empatada.

Classificação de Angers e Rennes

Na atual classificação da Ligue 1, o Angers está em 10º lugar e o Rennes ocupa a 15ª posição.