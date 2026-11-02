O Angers recebe o Nice no domingo, 8 de novembro de 2026, no Stade Raymond Kopa.
Os confrontos recentes têm sido bastante equilibrados: nos últimos cinco jogos entre as equipes, cada uma venceu duas vezes, e houve um empate. No encontro mais recente, pela temporada anterior da Ligue 1, em março de 2026, o Nice conquistou uma vitória tranquila por 2 a 0 fora de casa, no Stade Raymond Kopa.
A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Angers x Nice, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa Angers x Nice pela Ligue 1?
Angers x Nice será disputado no Stade Raymond Kopa, no domingo, 8 de novembro de 2026.
Como comprar ingressos para Angers x Nice pela Ligue 1?
Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Angers e Nice pela Ligue 1, há várias opções confiáveis, tanto pelos canais oficiais dos clubes quanto por plataformas de revenda:
1. Canais oficiais dos clubes
- Bilheterias oficiais dos clubes: Você pode consultar os sites oficiais do Angers SCO (se a partida for no Stade Raymond Kopa) ou do OGC Nice (para o confronto com mando invertido no Allianz Riviera) para adquirir planos de sócio, ingressos avulsos ou pacotes de hospitalidade diretamente com os clubes.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos oficiais estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Ligue 1 quando os lotes iniciais se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Angers x Nice pela Ligue 1?
Os preços dos ingressos para Angers x Nice pela Ligue 1 variam conforme a compra seja feita diretamente pelos canais oficiais dos clubes ou por plataformas de revenda:
1. Canais oficiais dos clubes
- Ingressos avulsos comuns comprados diretamente do Angers SCO ou do OGC Nice geralmente custam aproximadamente de € 15 a € 50 nas categorias comuns, dependendo do setor e da localização no estádio.
- Pacotes oficiais de hospitalidade ou VIP dos clubes normalmente têm preços iniciais entre € 100 e € 250 ou mais por pessoa.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas iniciais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:
- Ingressos comuns com preços iniciais em torno de € 38 a € 48.
- Pacotes de hospitalidade ou VIP custam em torno de € 85 a € 90, enquanto setores premium atrás dos gols, assentos nas laterais ou opções superiores de hospitalidade podem custar de € 105 a € 135 ou mais, dependendo da disponibilidade.
Angers x Nice pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber
Momento de Angers e Nice
O Angers chega a esta partida com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos pela Ligue 1. No compromisso mais recente, venceu o Troyes por 2 a 0. Antes disso, também conquistou uma vitória por 3 a 1 fora de casa contra o Auxerre. As duas derrotas, diante de Rennes e Lille, foram por um gol de diferença. Nessas cinco partidas, o Angers marcou seis gols e sofreu quatro, mostrando capacidade de balançar as redes sem deixar de manter uma defesa razoavelmente sólida.
O Nice venceu uma vez, empatou duas e perdeu duas nos últimos cinco jogos pelo campeonato. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Lille, após uma derrota por 3 a 0 para o Paris FC e outra por 1 a 0 para o Auxerre. Nos outros dois jogos, empatou por 0 a 0 com o Lorient e por 1 a 1 com o Le Mans. Nesse período de cinco partidas, o Nice marcou quatro gols e sofreu cinco, números que refletem a dificuldade da equipe em apresentar atuações sem erros e dominantes.
Angers x Nice: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre as equipes terminou com vitória do Nice por 2 a 0 no Stade Raymond Kopa, em março de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos pela Ligue 1, o Nice tem o melhor retrospecto geral, com três vitórias contra uma do Angers, além de um empate. O Nice marcou nove gols nessas cinco partidas, contra quatro do Angers, embora a variedade de placares mostre que nenhuma das equipes foi dominante em todos os jogos.