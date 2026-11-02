O Angers recebe o Nice no domingo, 8 de novembro de 2026, no Stade Raymond Kopa.

Os confrontos recentes têm sido bastante equilibrados: nos últimos cinco jogos entre as equipes, cada uma venceu duas vezes, e houve um empate. No encontro mais recente, pela temporada anterior da Ligue 1, em março de 2026, o Nice conquistou uma vitória tranquila por 2 a 0 fora de casa, no Stade Raymond Kopa.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Angers x Nice, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Angers x Nice pela Ligue 1?

Angers x Nice será disputado no Stade Raymond Kopa, no domingo, 8 de novembro de 2026.

Campeonato Francês - Rodada 10 8 de nov. de 2026 - 11:15 Stade Raymond Kopa

Como comprar ingressos para Angers x Nice pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Angers e Nice pela Ligue 1, há várias opções confiáveis, tanto pelos canais oficiais dos clubes quanto por plataformas de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

Bilheterias oficiais dos clubes: Você pode consultar os sites oficiais do Angers SCO (se a partida for no Stade Raymond Kopa) ou do OGC Nice (para o confronto com mando invertido no Allianz Riviera) para adquirir planos de sócio, ingressos avulsos ou pacotes de hospitalidade diretamente com os clubes.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos oficiais estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Ligue 1 quando os lotes iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Angers x Nice pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para Angers x Nice pela Ligue 1 variam conforme a compra seja feita diretamente pelos canais oficiais dos clubes ou por plataformas de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos avulsos comuns comprados diretamente do Angers SCO ou do OGC Nice geralmente custam aproximadamente de € 15 a € 50 nas categorias comuns, dependendo do setor e da localização no estádio.

comprados diretamente do Angers SCO ou do OGC Nice geralmente custam aproximadamente de nas categorias comuns, dependendo do setor e da localização no estádio. Pacotes oficiais de hospitalidade ou VIP dos clubes normalmente têm preços iniciais entre € 100 e € 250 ou mais por pessoa.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas iniciais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Ingressos comuns com preços iniciais em torno de € 38 a € 48 .

com preços iniciais em torno de . Pacotes de hospitalidade ou VIP custam em torno de € 85 a € 90, enquanto setores premium atrás dos gols, assentos nas laterais ou opções superiores de hospitalidade podem custar de € 105 a € 135 ou mais, dependendo da disponibilidade.

Angers x Nice pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Angers e Nice

O Angers chega a esta partida com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos pela Ligue 1. No compromisso mais recente, venceu o Troyes por 2 a 0. Antes disso, também conquistou uma vitória por 3 a 1 fora de casa contra o Auxerre. As duas derrotas, diante de Rennes e Lille, foram por um gol de diferença. Nessas cinco partidas, o Angers marcou seis gols e sofreu quatro, mostrando capacidade de balançar as redes sem deixar de manter uma defesa razoavelmente sólida.

O Nice venceu uma vez, empatou duas e perdeu duas nos últimos cinco jogos pelo campeonato. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Lille, após uma derrota por 3 a 0 para o Paris FC e outra por 1 a 0 para o Auxerre. Nos outros dois jogos, empatou por 0 a 0 com o Lorient e por 1 a 1 com o Le Mans. Nesse período de cinco partidas, o Nice marcou quatro gols e sofreu cinco, números que refletem a dificuldade da equipe em apresentar atuações sem erros e dominantes.

Angers x Nice: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes terminou com vitória do Nice por 2 a 0 no Stade Raymond Kopa, em março de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos pela Ligue 1, o Nice tem o melhor retrospecto geral, com três vitórias contra uma do Angers, além de um empate. O Nice marcou nove gols nessas cinco partidas, contra quatro do Angers, embora a variedade de placares mostre que nenhuma das equipes foi dominante em todos os jogos.