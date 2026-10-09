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Como comprar ingressos para Angers x Marseille: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Angers enfrenta o Marseille na Ligue 1. Veja como você pode garantir seus ingressos

Angers enfrenta o Marseille no domingo, 18 de outubro de 2026, no Stade Raymond Kopa, em Angers.

Historicamente, o Marseille tem levado vantagem neste confronto direto, com 9 vitórias em 20 encontros anteriores na elite contra o Angers. O duelo mais recente no Stade Raymond Kopa viu o Marseille dominar em uma vitória fora de casa por 5 a 2, com muitos gols.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Angers x Marseille, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Angers x Marseille pela Ligue 1?

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Campeonato Francês - Rodada 7
Stade Raymond Kopa

Como comprar ingressos para Angers x Marseille pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para uma partida de Ligue 1 entre Angers SCO x Olympique de Marseille, você tem várias opções principais de compra, dependendo de qual time será o mandante e de quanta antecedência pretende se planejar.

1. Bilheterias oficiais dos clubes (venda primária)

A forma mais segura e padrão de comprar ingressos pelo valor de face é por meio da plataforma oficial de venda online do clube mandante:

  • Portal oficial de ingressos do Angers SCO: Compre diretamente pela Billetterie oficial do Angers SCO (billetterie.angerssco.fr). Os ingressos geralmente começam a ser vendidos de 2 a 4 semanas antes do dia da partida. Jogos de grande apelo contra clubes importantes como o Marseille costumam esgotar rapidamente ou exigir a criação gratuita de uma conta de usuário antes da compra.
  • Setor de torcedores visitantes: Se você quiser se sentar na seção destinada à torcida visitante, os ingressos para visitantes normalmente são distribuídos pelos canais oficiais de torcedores do clube visitante ou por links especializados para o setor visitante pouco antes da partida.

2. Plataformas secundárias de ingressos e revenda

Se os ingressos de admissão geral se esgotarem nos canais oficiais dos clubes, plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, frequentemente listam assentos de sócios-torcedores com carnê de temporada.

Quanto custam os ingressos para Angers x Marseille pela Ligue 1?

O custo dos ingressos para a partida de Ligue 1 entre Angers SCO x Olympique de Marseille no Stade Raymond Kopa, em 18 de outubro de 2026, varia dependendo de onde você os compra e da localização do assento.

1. Ingressos oficiais primários

Quando comprados diretamente pelos canais oficiais dos clubes, como o portal de ingressos do Angers SCO:

  • Assentos de categoria padrão: Normalmente variam de € 25 a € 60 para lugares padrão nas arquibancadas.
  • Assentos premium / arquibancada central: Geralmente têm preços entre € 65 e € 120.

2. Mercado secundário e ingressos de revenda

Partidas de grande apelo envolvendo clubes importantes como o Marseille costumam se esgotar rapidamente nos canais oficiais, fazendo com que os preços em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, flutuem de acordo com a demanda:

  • Assentos de revenda mais baratos / nível de entrada: Começam em cerca de € 85 a € 96 por ingresso.
  • Preço médio do ingresso de revenda: Fica entre € 130 e € 160 na maior parte dos setores.
  • Pacotes VIP e hospitality: Variam de € 210 a € 280+.

Angers x Marseille pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Angers e Marseille

O Angers registrou uma vitória, um empate e três derrotas em seus últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Le Havre em 12 de setembro, e a equipe também perdeu por 2 a 1 para o Rennes em 6 de setembro. Sua única vitória nessa sequência foi um triunfo fora de casa por 3 a 1 sobre o Auxerre em 29 de agosto. Ao longo dessas cinco partidas, o Angers marcou cinco gols e sofreu sete.

O Marseille venceu apenas um de seus últimos cinco jogos, com campanha de uma vitória e quatro derrotas. Seu único triunfo nesse período foi uma vitória por 4 a 0 sobre o Strasbourg em 21 de agosto. Desde então, perdeu para o Atletico Madrid em um amistoso, para o Monaco, para o Paris FC e, mais recentemente, para o Rennes em 11 de setembro. O Marseille marcou oito gols nesses cinco jogos, mas sofreu sete.

SCO

SCO - Sequência

LIL
D0-2
AJA
V1-3
REN
D1-2
LEH
E0-0
TRO
V2-0
Gol marcado (sofrido)
6/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
OM

OM - Sequência

ASM
D2-0
PAR
D2-3
REN
D1-0
BJK
D4-1
PSG
D1-2
Gol marcado (sofrido)
4/12
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Angers x Marseille: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu na Ligue 1 em 17 de janeiro de 2026, quando o Marseille venceu por 5 a 2 no Stade Raymond Kopa. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Marseille tem o retrospecto mais forte, com resultados que incluem uma vitória fora de casa por 2 a 0 em fevereiro de 2025 e uma vitória em casa por 3 a 1 em maio de 2023. Os dois clubes também empataram por 2 a 2 e 1 a 1 nos dois encontros anteriores.

Confrontos

AngersEmpateOlympique de Marseille
0
2
3
Campeonato Francês
Angers badge
Angers
SCO
2
Olympique de Marseille badge
Olympique de Marseille
OM
5
FJ
Campeonato Francês
Olympique de Marseille badge
Olympique de Marseille
OM
2
Angers badge
Angers
SCO
2
FJ
Campeonato Francês
Angers badge
Angers
SCO
0
Olympique de Marseille badge
Olympique de Marseille
OM
2
FJ
Campeonato Francês
Olympique de Marseille badge
Olympique de Marseille
OM
1
Angers badge
Angers
SCO
1
FJ
Campeonato Francês
Olympique de Marseille badge
Olympique de Marseille
OM
3
Angers badge
Angers
SCO
1
FJ
6Gols marcados13
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

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