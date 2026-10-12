Como comprar ingressos para Angers x Lorient: preços da Ligue 1, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

O Angers recebe o Lorient no domingo, 25 de outubro de 2026, no Stade Raymond Kopa, em Angers.

No confronto oficial mais recente entre as equipes, em fevereiro de 2026, o FC Lorient venceu em casa por 2 a 0, com gols de Pablo Pagis e Jean-Victor Makengo. Depois, em agosto de 2026, o Angers derrotou o Lorient por 2 a 1 em um amistoso de pré-temporada, graças a dois gols de Jim Allevinah no primeiro tempo.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Angers x Lorient, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Angers x Lorient pela Ligue 1?

Campeonato Francês - Rodada 8 25 de out. de 2026 - 12:15 Stade Raymond Kopa

Como comprar ingressos para Angers x Lorient pela Ligue 1?

Estas são as principais opções para comprar ingressos para a partida entre Angers SCO e FC Lorient pela Ligue 1, no Stade Raymond Kopa:

1. Canais oficiais do clube

Bilheteria oficial do Angers SCO: A principal e mais segura opção é comprar diretamente pela plataforma de venda de ingressos online do Angers SCO. Os ingressos são vendidos pelo preço original, sem acréscimos de terceiros, e você recebe ingressos eletrônicos verificados.

Bilheterias do Stade Raymond Kopa: Também é possível comprar ingressos diretamente nas bilheterias do estádio no dia da partida, desde que eles não estejam esgotados.

2. Setor da torcida visitante (para torcedores do Lorient)

Site oficial do FC Lorient: Os torcedores visitantes que desejam ficar no setor reservado à torcida visitante no Stade Raymond Kopa devem acompanhar a página oficial de ingressos do FC Lorient, já que os ingressos destinados a esse setor geralmente são distribuídos diretamente pelo clube visitante.

3. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos da venda oficial se esgotarem, plataformas como a StubHub disponibilizam ingressos oferecidos por revendedores. Os preços nessas plataformas podem variar conforme a localização dos assentos e a demanda.

Quanto custam os ingressos para Angers x Lorient pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para a partida entre Angers SCO e FC Lorient pela Ligue 1, no Stade Raymond Kopa, variam conforme o setor, a categoria da arquibancada e o local de compra:

1. Ingressos oficiais do clube (preço original)

Na compra direta pelo sistema oficial de ingressos do Angers SCO ou pelas bilheterias do estádio:

Setores atrás dos gols: Aproximadamente € 15 a € 25

Setores laterais (arquibancadas laterais ou centrais): Aproximadamente € 30 a € 60

Pacotes VIP e de hospitalidade: Geralmente variam de € 120 a € 250 ou mais , dependendo dos serviços de alimentação e do acesso a lounges incluídos.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos da venda oficial se esgotarem, plataformas como a StubHuboferecem ingressos com preços determinados pela demanda na revenda:

Ingressos mais baratos / atrás dos gols: A partir de cerca de € 30 a € 40 por ingresso.

Categoria 2 / Categoria 1 padrão: Geralmente variam entre € 50 e € 90 .

Assentos privilegiados nas laterais: Variam de € 100 a € 140 ou mais .

Preço médio na revenda: Em geral, fica em torno de € 85 a € 90 , considerando todos os setores.

Angers x Lorient pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Angers e Lorient

O Angers chega a esta partida com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos pela Ligue 1. Seu resultado mais recente foi uma vitória tranquila por 2 a 0 sobre o Troyes. Antes disso, também venceu o Auxerre fora de casa por 3 a 1 nessa sequência. Um empate sem gols com o Le Havre e derrotas para Rennes e Lille completam os cinco jogos, em um retrospecto irregular, mas em melhora.

Nos últimos cinco jogos pelo campeonato, o Lorient soma uma vitória, dois empates e duas derrotas. A equipe venceu o Lens fora de casa por 1 a 0, mas, desde então, empatou com o Toulouse e perdeu para o Le Mans. A derrota por 2 a 1 para o Troyes também foi um ponto negativo nessa sequência. A equipe de Dujeux mostrou que pode competir, mas os resultados não vieram de forma consistente.

Angers x Lorient: histórico recente de confrontos

O encontro mais recente entre os dois clubes foi um amistoso de pré-temporada em agosto de 2026, vencido pelo Angers por 2 a 1. Em partidas oficiais, o último confronto pela Ligue 1 ocorreu em fevereiro de 2026, quando o Lorient venceu em casa por 2 a 0. Nos cinco jogos registrados entre as equipes, o Angers leva vantagem no confronto direto, embora o Lorient tenha mostrado que é capaz de vencer o adversário quando as condições são favoráveis.