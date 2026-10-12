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Como comprar ingressos para Angers x Lorient: preços da Ligue 1, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Angers enfrenta o Lorient pela Ligue 1. Veja como garantir seus ingressos.

O Angers recebe o Lorient no domingo, 25 de outubro de 2026, no Stade Raymond Kopa, em Angers.

No confronto oficial mais recente entre as equipes, em fevereiro de 2026, o FC Lorient venceu em casa por 2 a 0, com gols de Pablo Pagis e Jean-Victor Makengo. Depois, em agosto de 2026, o Angers derrotou o Lorient por 2 a 1 em um amistoso de pré-temporada, graças a dois gols de Jim Allevinah no primeiro tempo.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Angers x Lorient, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Angers x Lorient pela Ligue 1?

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Campeonato Francês - Rodada 8
Stade Raymond Kopa

Como comprar ingressos para Angers x Lorient pela Ligue 1?

Estas são as principais opções para comprar ingressos para a partida entre Angers SCO e FC Lorient pela Ligue 1, no Stade Raymond Kopa:

1. Canais oficiais do clube

  • Bilheteria oficial do Angers SCO: A principal e mais segura opção é comprar diretamente pela plataforma de venda de ingressos online do Angers SCO. Os ingressos são vendidos pelo preço original, sem acréscimos de terceiros, e você recebe ingressos eletrônicos verificados.
  • Bilheterias do Stade Raymond Kopa: Também é possível comprar ingressos diretamente nas bilheterias do estádio no dia da partida, desde que eles não estejam esgotados.

2. Setor da torcida visitante (para torcedores do Lorient)

  • Site oficial do FC Lorient: Os torcedores visitantes que desejam ficar no setor reservado à torcida visitante no Stade Raymond Kopa devem acompanhar a página oficial de ingressos do FC Lorient, já que os ingressos destinados a esse setor geralmente são distribuídos diretamente pelo clube visitante.

3. Plataformas de revenda de ingressos

  • Se os ingressos da venda oficial se esgotarem, plataformas como a StubHub disponibilizam ingressos oferecidos por revendedores. Os preços nessas plataformas podem variar conforme a localização dos assentos e a demanda.

Quanto custam os ingressos para Angers x Lorient pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para a partida entre Angers SCO e FC Lorient pela Ligue 1, no Stade Raymond Kopa, variam conforme o setor, a categoria da arquibancada e o local de compra:

1. Ingressos oficiais do clube (preço original)

Na compra direta pelo sistema oficial de ingressos do Angers SCO ou pelas bilheterias do estádio:

  • Setores atrás dos gols: Aproximadamente € 15 a € 25
  • Setores laterais (arquibancadas laterais ou centrais): Aproximadamente € 30 a € 60
  • Pacotes VIP e de hospitalidade: Geralmente variam de € 120 a € 250 ou mais, dependendo dos serviços de alimentação e do acesso a lounges incluídos.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos da venda oficial se esgotarem, plataformas como a StubHuboferecem ingressos com preços determinados pela demanda na revenda:

  • Ingressos mais baratos / atrás dos gols: A partir de cerca de € 30 a € 40 por ingresso.
  • Categoria 2 / Categoria 1 padrão: Geralmente variam entre € 50 e € 90.
  • Assentos privilegiados nas laterais: Variam de € 100 a € 140 ou mais.
  • Preço médio na revenda: Em geral, fica em torno de € 85 a € 90, considerando todos os setores.

Angers x Lorient pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Angers e Lorient

O Angers chega a esta partida com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos pela Ligue 1. Seu resultado mais recente foi uma vitória tranquila por 2 a 0 sobre o Troyes. Antes disso, também venceu o Auxerre fora de casa por 3 a 1 nessa sequência. Um empate sem gols com o Le Havre e derrotas para Rennes e Lille completam os cinco jogos, em um retrospecto irregular, mas em melhora.

Nos últimos cinco jogos pelo campeonato, o Lorient soma uma vitória, dois empates e duas derrotas. A equipe venceu o Lens fora de casa por 1 a 0, mas, desde então, empatou com o Toulouse e perdeu para o Le Mans. A derrota por 2 a 1 para o Troyes também foi um ponto negativo nessa sequência. A equipe de Dujeux mostrou que pode competir, mas os resultados não vieram de forma consistente.

SCO

SCO - Sequência

AJA
V1-3
REN
D1-2
LEH
E0-0
TRO
V2-0
B29
D5-1
Gol marcado (sofrido)
7/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
FCL

FCL - Sequência

TRO
D1-2
RCL
V0-1
TFC
E2-2
LEM
D2-1
PAR
V1-0
Gol marcado (sofrido)
6/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Angers x Lorient: histórico recente de confrontos

O encontro mais recente entre os dois clubes foi um amistoso de pré-temporada em agosto de 2026, vencido pelo Angers por 2 a 1. Em partidas oficiais, o último confronto pela Ligue 1 ocorreu em fevereiro de 2026, quando o Lorient venceu em casa por 2 a 0. Nos cinco jogos registrados entre as equipes, o Angers leva vantagem no confronto direto, embora o Lorient tenha mostrado que é capaz de vencer o adversário quando as condições são favoráveis.

Confrontos

AngersEmpateLorient
3
0
2
Amistosos de clubes
Angers badge
Angers
SCO
2
Lorient badge
Lorient
FCL
1
FJ
Campeonato Francês
Lorient badge
Lorient
FCL
2
Angers badge
Angers
SCO
0
FJ
Campeonato Francês
Angers badge
Angers
SCO
2
Lorient badge
Lorient
FCL
0
FJ
Amistosos de clubes
Angers badge
Angers
SCO
1
Lorient badge
Lorient
FCL
0
FJ
Amistosos de clubes
Lorient badge
Lorient
FCL
2
Angers badge
Angers
SCO
1
FJ
6Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

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