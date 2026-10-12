Como comprar ingressos para Angers x Lorient: preços da Ligue 1, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

O Angers recebe o Lorient no domingo, 25 de outubro de 2026, no Stade Raymond Kopa, em Angers.
No confronto oficial mais recente entre as equipes, em fevereiro de 2026, o FC Lorient venceu em casa por 2 a 0, com gols de Pablo Pagis e Jean-Victor Makengo. Depois, em agosto de 2026, o Angers derrotou o Lorient por 2 a 1 em um amistoso de pré-temporada, graças a dois gols de Jim Allevinah no primeiro tempo.
A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Angers x Lorient, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa Angers x Lorient pela Ligue 1?
Como comprar ingressos para Angers x Lorient pela Ligue 1?
Estas são as principais opções para comprar ingressos para a partida entre Angers SCO e FC Lorient pela Ligue 1, no Stade Raymond Kopa:
1. Canais oficiais do clube
- Bilheteria oficial do Angers SCO: A principal e mais segura opção é comprar diretamente pela plataforma de venda de ingressos online do Angers SCO. Os ingressos são vendidos pelo preço original, sem acréscimos de terceiros, e você recebe ingressos eletrônicos verificados.
- Bilheterias do Stade Raymond Kopa: Também é possível comprar ingressos diretamente nas bilheterias do estádio no dia da partida, desde que eles não estejam esgotados.
2. Setor da torcida visitante (para torcedores do Lorient)
- Site oficial do FC Lorient: Os torcedores visitantes que desejam ficar no setor reservado à torcida visitante no Stade Raymond Kopa devem acompanhar a página oficial de ingressos do FC Lorient, já que os ingressos destinados a esse setor geralmente são distribuídos diretamente pelo clube visitante.
3. Plataformas de revenda de ingressos
- Se os ingressos da venda oficial se esgotarem, plataformas como a StubHub disponibilizam ingressos oferecidos por revendedores. Os preços nessas plataformas podem variar conforme a localização dos assentos e a demanda.
Quanto custam os ingressos para Angers x Lorient pela Ligue 1?
Os preços dos ingressos para a partida entre Angers SCO e FC Lorient pela Ligue 1, no Stade Raymond Kopa, variam conforme o setor, a categoria da arquibancada e o local de compra:
1. Ingressos oficiais do clube (preço original)
Na compra direta pelo sistema oficial de ingressos do Angers SCO ou pelas bilheterias do estádio:
- Setores atrás dos gols: Aproximadamente € 15 a € 25
- Setores laterais (arquibancadas laterais ou centrais): Aproximadamente € 30 a € 60
- Pacotes VIP e de hospitalidade: Geralmente variam de € 120 a € 250 ou mais, dependendo dos serviços de alimentação e do acesso a lounges incluídos.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos da venda oficial se esgotarem, plataformas como a StubHuboferecem ingressos com preços determinados pela demanda na revenda:
- Ingressos mais baratos / atrás dos gols: A partir de cerca de € 30 a € 40 por ingresso.
- Categoria 2 / Categoria 1 padrão: Geralmente variam entre € 50 e € 90.
- Assentos privilegiados nas laterais: Variam de € 100 a € 140 ou mais.
- Preço médio na revenda: Em geral, fica em torno de € 85 a € 90, considerando todos os setores.
Angers x Lorient pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber
Momento de Angers e Lorient
O Angers chega a esta partida com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos pela Ligue 1. Seu resultado mais recente foi uma vitória tranquila por 2 a 0 sobre o Troyes. Antes disso, também venceu o Auxerre fora de casa por 3 a 1 nessa sequência. Um empate sem gols com o Le Havre e derrotas para Rennes e Lille completam os cinco jogos, em um retrospecto irregular, mas em melhora.
Nos últimos cinco jogos pelo campeonato, o Lorient soma uma vitória, dois empates e duas derrotas. A equipe venceu o Lens fora de casa por 1 a 0, mas, desde então, empatou com o Toulouse e perdeu para o Le Mans. A derrota por 2 a 1 para o Troyes também foi um ponto negativo nessa sequência. A equipe de Dujeux mostrou que pode competir, mas os resultados não vieram de forma consistente.
Angers x Lorient: histórico recente de confrontos
O encontro mais recente entre os dois clubes foi um amistoso de pré-temporada em agosto de 2026, vencido pelo Angers por 2 a 1. Em partidas oficiais, o último confronto pela Ligue 1 ocorreu em fevereiro de 2026, quando o Lorient venceu em casa por 2 a 0. Nos cinco jogos registrados entre as equipes, o Angers leva vantagem no confronto direto, embora o Lorient tenha mostrado que é capaz de vencer o adversário quando as condições são favoráveis.