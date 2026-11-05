O Angers recebe o Lens no sábado, 28 de novembro de 2026, no Stade Raymond Kopa, em Angers.

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em março de 2026, na casa do Lens, que venceu por 5 a 1. A vitória mais recente do Angers sobre o Lens foi em novembro de 2025, quando venceu em casa por 1 a 0.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para conseguir ingressos para Angers x Lens, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Angers x Lens pela Ligue 1?

Angers x Lens acontece no sábado, 28 de novembro de 2026, no Stade Raymond Kopa, em Angers.

Campeonato Francês - Rodada 12 28 de nov. de 2026 - 11:15 Stade Raymond Kopa

Como comprar ingressos para Angers x Lens pela Ligue 1?

Confira as opções e formas disponíveis para comprar ingressos para Angers x Lens pela Ligue 1:

1. Canais oficiais dos clubes

Site oficial do clube (Angers SCO): Consulte a plataforma oficial de venda de ingressos do clube mandante, o Angers SCO, para verificar a venda direta, a disponibilidade nos setores da torcida da casa e os períodos de prioridade para sócios.

Consulte a plataforma oficial de venda de ingressos do clube mandante, o Angers SCO, para verificar a venda direta, a disponibilidade nos setores da torcida da casa e os períodos de prioridade para sócios. Site oficial do clube (RC Lens): Acesse o portal oficial de ingressos do RC Lens se você quiser ficar no setor destinado à torcida visitante ou comprar pelos canais credenciados do clube para torcedores.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda, como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Ligue 1 quando os lotes da venda direta se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Angers x Lens pela Ligue 1?

Confira as faixas de preço dos ingressos para o próximo jogo entre Angers e Lens pela Ligue 1:

1. Canais oficiais dos clubes

Setores atrás dos gols: Aproximadamente € 15 a € 25 para as opções básicas ou os setores de torcedores.

Aproximadamente para as opções básicas ou os setores de torcedores. Arquibancadas de categoria padrão (laterais e centrais): Geralmente custam de € 30 a € 60 , dependendo do bloco e do nível exatos.

Geralmente custam de , dependendo do bloco e do nível exatos. Assentos privilegiados nas laterais e lugares premium: Custam de € 70 a mais de € 110 para uma vista central privilegiada, perto do campo.

Custam de para uma vista central privilegiada, perto do campo. Pacotes VIP e de hospitalidade: Geralmente custam de € 120 a mais de € 250, dependendo do acesso aos lounges e dos serviços de alimentação incluídos.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda direta dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos a preços que variam conforme a demanda do mercado:

Setores atrás dos gols e níveis superiores: A partir de cerca de € 45 a € 55, dependendo da demanda geral do mercado.

A partir de cerca de € 45 a € 55, dependendo da demanda geral do mercado. Setor lateral padrão: Geralmente custa entre € 65 e € 95 para uma boa vista lateral.

Geralmente custa entre para uma boa vista lateral. Setores premium e esgotados: Os preços podem subir para € 110 a mais de € 160 quando os lotes da venda direta dos clubes se esgotam.

Angers x Lens pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Fase de Angers e Lens

O Angers registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos pela Ligue 1. Sua partida mais recente terminou em empate por 0 a 0 com o Lorient, após derrotas consecutivas para o Marseille (5 a 2) e o Brest (5 a 1). A vitória por 2 a 0 sobre o Troyes, antes desses jogos, foi a única da equipe nessa sequência de cinco partidas. O Angers marcou apenas três gols nesse período e sofreu dez, números que refletem suas dificuldades tanto no ataque quanto na defesa.

O Lens venceu três e perdeu dois dos últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Paris FC pela Ligue 1, precedida por uma derrota por 3 a 0 para o Club Brugge na Champions League. Antes disso, o Lens venceu o Troyes por 3 a 1 fora de casa pela Ligue 1 e bateu o Lyon por 2 a 1 no campeonato. A equipe marcou nove gols e sofreu sete nessas cinco partidas.

Angers x Lens: retrospecto dos confrontos recentes

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em março de 2026, quando o Lens venceu por 5 a 1 em casa. Nos últimos cinco duelos, o Lens venceu quatro e o Angers, um, com a equipe que será visitante dominando essa série recente. A única vitória do Angers veio em novembro de 2025, por 1 a 0 em casa, mas, nos demais confrontos, o Lens levou a melhor nos dois estádios.