O Anderlecht recebe o Hoffenheim na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, no Lotto Park, em Anderlecht.

O único encontro anterior entre as equipes aconteceu em 31 de janeiro de 2025, na fase de liga da Liga Europa da UEFA. A partida no Lotto Park teve muitos gols e terminou com uma emocionante vitória do visitante Hoffenheim por 4 a 3.

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Quando é o jogo entre Anderlecht e Hoffenheim pela Liga Europa?

Anderlecht e Hoffenheim se enfrentam no Lotto Park, em Anderlecht, na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026.

Liga Europa - Rodada 6 10 de dez. de 2026 - 12:45 Lotto Park

Como comprar ingressos para Anderlecht x Hoffenheim pela Liga Europa?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo jogo entre Anderlecht e Hoffenheim pela Liga Europa:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos: Comprar diretamente pelos sites oficiais ou pelas bilheterias de RSC Anderlecht e TSG Hoffenheim é a forma mais segura e confiável de garantir ingressos autênticos pelo preço original.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos oficiais estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Liga Europa quando as cotas da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Anderlecht x Hoffenheim pela Liga Europa?

Confira os preços dos ingressos para Anderlecht x Hoffenheim pela Liga Europa:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos de categoria padrão: Geralmente custam cerca de € 30 a € 75.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda:

Assentos no anel superior ou ingressos comuns: Geralmente começam em torno de € 145 a € 155 .

Geralmente começam em torno de . Assentos premium ou centrais no anel inferior: Podem custar de € 200 a mais de € 450+.

Anderlecht x Hoffenheim pela Liga Europa: Tudo o que você precisa saber

Momento de Anderlecht e Hoffenheim

O Anderlecht soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, empatou por 1 a 1 com o Club Brugge pela Primeira Divisão A da Bélgica. Antes disso, nessa sequência, venceu o Salzburg por 2 a 0 pela Liga Europa e o Westerlo por 4 a 1 pelo campeonato nacional. A derrota por 4 a 0 para o Gent foi o pior momento desse período. Nos cinco jogos, o Anderlecht marcou dez gols e sofreu seis.

O Hoffenheim soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, venceu o Schalke 04 por 2 a 1 pela Bundesliga, depois de empatar por 1 a 1 com o Crystal Palace pela Liga Europa. A vitória por 3 a 0 sobre o Bayer Leverkusen se destaca como o melhor resultado do período, embora as derrotas para o Werder Bremen e para o Holstein Kiel na Copa da Alemanha mostrem sua vulnerabilidade. O Hoffenheim marcou oito gols e sofreu seis nesses cinco jogos.

Anderlecht x Hoffenheim: Histórico recente de confrontos

O encontro mais recente entre as equipes foi pela Liga Europa, em 30 de janeiro de 2025, quando o Hoffenheim venceu o Anderlecht por 3 a 4 em um jogo com muitos gols no Lotto Park. O único outro confronto registrado entre os clubes foi um amistoso em janeiro de 2019, vencido pelo Anderlecht por 2 a 3 em Sinsheim. O Hoffenheim leva vantagem no retrospecto desses dois encontros, com as duas partidas somando sete gols no total.