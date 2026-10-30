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Liga dos Campeões da Ásia
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Como comprar ingressos para Al-Wasl x Al Quwa Al Jawiya pela Liga dos Campeões da AFC Elite: preços, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

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Al-Wasl enfrenta o Al Quwa Al Jawiya na Liga dos Campeões da AFC Elite. Veja como garantir seus ingressos.

O confronto entre Al Qadsiah e Al Hilal é um dos mais aguardados da 11ª rodada da Roshn Saudi League. Dammam recebe uma partida importante, na qual o ambicioso time da casa tenta desafiar uma das potências tradicionais do futebol saudita.

A procura por ingressos em Dammam deve ser extraordinariamente alta, mas comprá-los é simples. A GOAL reúne as informações essenciais sobre a programação da partida, os preços e onde comprar seus ingressos agora.

Quando começa Al-Wasl x Al Quwa Al Jawiya pela Liga dos Campeões da AFC Elite?

As informações oficiais sobre a transmissão de Al-Wasl x Al Quwa Al Jawiya ainda não estão disponíveis. O horário de início desta partida da Liga dos Campeões da AFC Elite está programado, mas o local ainda será confirmado.

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Liga dos Campeões da Ásia - Rodada 4

Onde comprar ingressos para Al Qadsiah x Al Hilal?

Os ingressos oficiais estão disponíveis diretamente na WeBook, plataforma oficial de venda de ingressos da Roshn Saudi League, e nos canais oficiais do Al Qadsiah. As primeiras cotas costumam ser colocadas à venda de 10 a 14 dias antes da partida, embora esses ingressos frequentemente se esgotem rápido devido ao grande interesse dos torcedores.

Se os ingressos no site oficial estiverem esgotados, plataformas de revenda como a GrintaHub são uma opção para garantir seu lugar antes do início do jogo.

Quanto custam os ingressos para Al Qadsiah x Al Hilal?

Nas plataformas oficiais, os ingressos mais baratos para os setores comuns custam a partir de SAR 59. Os preços nos setores inferiores próximos ao gramado são mais altos e variam conforme a categoria e a vista do estádio.

Em plataformas de revenda como a GrintaHub, os preços começam em torno de SAR 95, dependendo da localização do assento e da disponibilidade.

Tudo o que você precisa saber sobre Al Qadsiah x Al Hilal

Os jogos entre Al Qadsiah e Al Hilal prometem fortes emoções na disputa pelo título da Roshn Saudi League. O Al Qadsiah se consolidou como um adversário de peso na elite do futebol saudita, transformou sua casa em Dammam em um lugar difícil para os rivais e busca se firmar entre os primeiros colocados.

O Al Hilal vai a Dammam em busca de pontos importantes fora de casa para manter o nível de uma equipe candidata ao título. Com estrelas mundiais nas duas escalações, os torcedores presentes podem esperar uma atmosfera incrível no estádio, muita qualidade em campo e uma experiência emocionante.

Al-Wasl x Al Quwa Al Jawiya pela Liga dos Campeões da AFC Elite: tudo o que você precisa saber

Momento de Al-Wasl e Al Quwa Al Jawiya

O Al-Wasl chega a esta partida após uma sequência irregular: duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 1 para o Al Qadsiah na Liga dos Campeões da AFC Elite. A equipe também perdeu por 1 a 0 para o Shabab Al-Ahli Dubai FC na Liga do Golfo Árabe. Pelo lado positivo, a vitória por 5 a 2 sobre o Khorfakkan mostrou sua capacidade ofensiva, e o time venceu o Kalba FC por 3 a 0 fora de casa. Nessas cinco partidas, o Al-Wasl marcou 11 gols e sofreu sete.

A fase do Al Quwa Al Jawiya é difícil. A equipe venceu apenas uma das últimas cinco partidas, com um empate e três derrotas. A única vitória veio contra o Karbalaa, em jogo no qual marcou três gols fora de casa. As derrotas para Neftchi Fargona, Al Zawraa e Duhok no mesmo período, porém, mostram uma equipe que busca regularidade. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Diyala na Liga Iraquiana.

ALW

ALW - Sequência

ALA
E2-2
ALQ
D2-1
AHL
D1-3
BAY
V0-2
KAL
V2-2
Gol marcado (sofrido)
8/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
ALQ

ALQ - Sequência

ALA
D1-4
ALK
E0-0
ALT
D1-0
PAT
V1-0
ALM
E0-0
Gol marcado (sofrido)
2/5
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Al-Wasl x Al Quwa Al Jawiya: retrospecto recente do confronto direto

O histórico de confrontos entre as duas equipes é curto, mas favorece o Al-Wasl. O encontro mais recente ocorreu na Liga dos Campeões da AFC Elite de 2008, quando o Al-Wasl venceu o Al Quwa Al Jawiya por 2 a 1 fora de casa. Antes, na mesma campanha, o Al Quwa Al Jawiya havia vencido por 1 a 0 no estádio do Al-Wasl. Portanto, o Al-Wasl leva vantagem no confronto direto, apesar de cada equipe ter uma vitória nos dois encontros registrados, com o time dos Emirados Árabes Unidos à frente no número de gols marcados nas duas partidas.

Confrontos

Al-WaslEmpateAl Quwa Al Jawiya
1
0
1
Liga dos Campeões da Ásia
Al Quwa Al Jawiya badge
Al Quwa Al Jawiya
ALQ
1
Al-Wasl badge
Al-Wasl
ALW
2
FJ
Liga dos Campeões da Ásia
Al-Wasl badge
Al-Wasl
ALW
0
Al Quwa Al Jawiya badge
Al Quwa Al Jawiya
ALQ
1
FJ
2Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols1/2
Ambas as equipes marcaram1/2

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