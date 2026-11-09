Al Wasl enfrenta o Al Ittihad em um aguardado confronto pela fase de grupos da Liga dos Campeões da AFC Elite. A partida será disputada no icônico Estádio Zabeel, em Dubai, levando futebol continental de alto nível aos Emirados Árabes Unidos.

GOAL reúne todas as informações sobre a partida e os preços dos ingressos. Veja como garantir seu ingresso agora e apoiar seu time de perto.

Quando começa Al-Wasl x Al Ittihad pela Liga dos Campeões da AFC Elite?

Al-Wasl x Al Ittihad começa às 20h, no horário da Arábia Saudita, na segunda-feira, 7 de dezembro de 2026, no Estádio Zabeel, em Dubai.

Liga dos Campeões da Ásia - Rodada 6 7 de dez. de 2026 - 11:00

Onde comprar ingressos para Al Wasl x Al Ittihad?

A melhor maneira de garantir seu lugar é pelos canais oficiais de venda de ingressos do clube e da competição, como a plataforma Platinumlist. Recomenda-se que os torcedores consultem primeiro os canais oficiais para verificar a disponibilidade de ingressos na pré-venda e na venda geral antes do dia da partida.

Se os ingressos no site oficial estiverem esgotados, a plataforma de revenda Grintahub é uma alternativa. Você pode consultar os lugares disponíveis e concluir a compra para este confronto da Liga dos Campeões da AFC Elite na página de ingressos dedicada à partida na Grintahub.

Quanto custam os ingressos para Al Wasl x Al Ittihad?

Encontrar o ingresso mais barato costuma ser a prioridade tanto de torcedores que viajam para a partida quanto dos que moram na região. Nos canais oficiais do clube, os ingressos comuns para este jogo começam em acessíveis 30 SAR e geralmente chegam a 150 SAR para lugares no setor inferior.

Em plataformas de revenda como a Grintahub, os preços começam em aproximadamente 60 SAR para ingressos comuns. Comprar logo é a melhor forma de garantir o menor preço antes que a procura aumente no dia da partida.

Al-Wasl x Al Ittihad pela Liga dos Campeões da AFC Elite: tudo o que você precisa saber

Momento de Al-Wasl e Al Ittihad

O Al-Wasl soma duas vitórias, duas derrotas e um empate nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Al-Jazira na ADNOC Pro League. Na partida anterior, venceu o Al Quwa Al Jawiya por 4 a 3 na Liga dos Campeões da AFC Elite e também conquistou uma vitória por 2 a 0 fora de casa contra o Baniyas. Em cinco jogos, o Al-Wasl marcou nove gols e sofreu onze.

O Al Ittihad venceu três, empatou um e perdeu um dos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. O resultado mais recente foi uma derrota em casa por 4 a 1 para o Al-Ain na Liga dos Campeões da AFC Elite. Antes disso, venceu o Al-Ettifaq por 4 a 1 e o Al Diriyah por 2 a 0 na Liga Saudita, além de ganhar do Neftchi Fargona por 2 a 1 fora de casa em uma competição continental. Em cinco jogos, o Al Ittihad marcou nove gols e sofreu dez.

Al-Wasl x Al Ittihad: histórico recente do confronto

Não há, no momento, dados disponíveis sobre os últimos cinco confrontos entre Al-Wasl e Al Ittihad. Mais detalhes serão acrescentados quando os registros forem confirmados.