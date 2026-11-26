O Al-Wasl enfrenta o Al Ittihad em um aguardado duelo da fase de grupos da Champions League da AFC Elite. A partida será disputada no emblemático Estádio Zabeel, em Dubai, e levará futebol continental de alto nível aos Emirados Árabes Unidos.

A GOAL reúne todas as informações sobre a partida e os preços. Confira como garantir ingressos agora mesmo e apoiar seu time favorito no estádio.

Quando será Al-Wasl x Al Ittihad pela Champions League da AFC Elite?

Al-Wasl x Al Ittihad começa às 20h, no horário da Arábia Saudita, na segunda-feira, 7 de dezembro de 2026, no Estádio Zabeel, em Dubai.

Liga dos Campeões da Ásia - Rodada 6 7 de dez. de 2026 - 11:00

Onde comprar ingressos para Al-Wasl x Al Ittihad?

A melhor opção para garantir seu lugar é recorrer aos canais oficiais de venda de ingressos dos clubes e do torneio, como a plataforma Platinumlist. A recomendação aos torcedores é consultar primeiro os canais oficiais para verificar a disponibilidade na pré-venda e na venda geral antes do dia do jogo.

Se os ingressos no site oficial estiverem esgotados, uma alternativa é a plataforma de revenda Grintahub. Na página dedicada à partida, você pode conferir os lugares disponíveis e concluir a compra para este confronto da Champions League da AFC Elite.

Quanto custam os ingressos para Al-Wasl x Al Ittihad?

Encontrar o ingresso mais barato costuma ser a prioridade tanto de torcedores que viajam para o jogo quanto dos locais. Nos canais oficiais dos clubes, os ingressos comuns para esta partida custam a partir de SAR 30 e geralmente chegam a SAR 150 nos setores inferiores.

Em plataformas de revenda como a Grintahub, os ingressos de acesso geral custam a partir de aproximadamente SAR 60. Comprar com antecedência é a melhor estratégia para garantir os preços mais baixos antes que a procura aumente no dia do jogo.

Al-Wasl x Al Ittihad pela Champions League da AFC Elite: tudo o que você precisa saber

Momento de Al-Wasl e Al Ittihad

O Al-Wasl soma duas vitórias, duas derrotas e um empate nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Al-Jazira na ADNOC Pro League. Na partida anterior, venceu o Al Quwa Al Jawiya por 4 a 3 na Champions League da AFC Elite. Também derrotou o Baniyas fora de casa por 2 a 0. Em cinco jogos, o Al-Wasl marcou nove gols e sofreu onze.

O Al Ittihad venceu três, empatou um e perdeu um dos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. O resultado mais recente foi uma derrota em casa por 4 a 1 para o Al-Ain na Champions League da AFC Elite. Antes disso, venceu o Al-Ettifaq por 4 a 1 e o Al Diriyah por 2 a 0 na liga saudita, além de derrotar o Neftchi Fargona fora de casa por 2 a 1 em uma competição continental. Em cinco jogos, o Al Ittihad marcou nove gols e sofreu dez.

Al-Wasl x Al Ittihad: retrospecto recente dos confrontos diretos

Não há dados disponíveis no momento sobre os últimos cinco confrontos entre Al-Wasl e Al Ittihad. Mais detalhes serão acrescentados quando os registros forem confirmados.