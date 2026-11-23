Al-Wasl e Al Ittihad se enfrentam em um aguardado duelo da fase de grupos da Liga dos Campeões da AFC Elite. A partida será disputada no estádio Zabeel, em Dubai, levando futebol continental de alto nível aos Emirados Árabes Unidos.

A GOAL reúne todas as informações necessárias sobre a partida e os preços. Confira como garantir seus ingressos agora e torcer pelo seu time favorito no estádio.

Quando começa Al-Wasl x Al Ittihad pela Liga dos Campeões da AFC Elite?

Al-Wasl x Al Ittihad começa às 20h, no horário da Arábia Saudita, na segunda-feira, 7 de dezembro de 2026, no estádio Zabeel, em Dubai.

Liga dos Campeões da Ásia - Rodada 6 7 de dez. de 2026 - 11:00

Onde comprar ingressos para Al-Wasl x Al Ittihad?

A melhor opção para garantir seu lugar é recorrer aos canais oficiais de venda de ingressos dos clubes e do torneio, como a plataforma Platinumlist. Recomenda-se que os torcedores consultem primeiro os canais oficiais para verificar a disponibilidade de ingressos na pré-venda e na venda geral antes do dia da partida.

Se os ingressos no site oficial estiverem esgotados, uma alternativa é a plataforma de revenda Grintahub. É possível consultar os lugares disponíveis e concluir a compra para este duelo da Liga dos Campeões da AFC Elite na página de ingressos da Grintahub.

Quanto custam os ingressos para Al-Wasl x Al Ittihad?

Encontrar o ingresso mais barato costuma ser a prioridade tanto dos torcedores que viajam quanto dos que moram na região. Nos canais oficiais dos clubes, os ingressos comuns para esta partida começam em 30 SAR e geralmente chegam a 150 SAR para lugares nas arquibancadas inferiores.

Em plataformas de revenda como a Grintahub, os preços começam em aproximadamente 60 SAR para ingressos de acesso geral. Comprar logo é a melhor maneira de garantir o menor preço antes que a procura aumente com a aproximação do jogo.

Al-Wasl x Al Ittihad pela Liga dos Campeões da AFC Elite: tudo o que você precisa saber

Fase recente de Al-Wasl e Al Ittihad

O Al-Wasl soma duas vitórias, duas derrotas e um empate nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Al-Jazira na ADNOC Pro League. Na partida anterior, venceu o Al Quwa Al Jawiya por 4 a 3 na Liga dos Campeões da AFC Elite e também derrotou o Baniyas por 2 a 0 fora de casa. Em cinco jogos, o Al-Wasl marcou nove gols e sofreu onze.

O Al Ittihad venceu três, empatou um e perdeu um dos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma derrota em casa por 4 a 1 para o Al-Ain na Liga dos Campeões da AFC Elite. Antes disso, venceu o Al-Ettifaq por 4 a 1 e o Al Diriyah por 2 a 0 na Liga Saudita, além de derrotar o Neftchi Fargona por 2 a 1 fora de casa em uma competição continental. Em cinco jogos, o Al Ittihad marcou nove gols e sofreu dez.

Al-Wasl x Al Ittihad: histórico recente do confronto

Não há dados disponíveis no momento sobre os últimos cinco confrontos entre Al-Wasl e Al Ittihad. Mais informações serão acrescentadas quando os registros forem confirmados.