A Liga dos Campeões da AFC Elite terá um confronto empolgante entre o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, e o Al Ahli KSA, da Arábia Saudita. Os dois clubes chegam a este duelo continental com histórias ricas e jogadores de destaque, em uma partida que promete ser intensa dentro de campo.

Os encontros anteriores entre essas duas potências da Ásia Ocidental renderam jogos emocionantes, o que torna a procura por ingressos especialmente alta entre os torcedores de toda a região do Golfo.

GOAL traz todas as informações essenciais para você garantir seu lugar nas arquibancadas e acompanhar o confronto ao vivo no Estádio Zabeel.

Quando começa Al-Wasl x Al Ahli pela Liga dos Campeões da AFC Elite?

As informações oficiais de transmissão desta partida ainda não estão disponíveis. Consulte novamente esta página mais perto do início do jogo para conferir os canais de TV e as opções de transmissão ao vivo confirmados.

Liga dos Campeões da Ásia - Rodada 2 12 de out. de 2026 - 12:00

Onde comprar ingressos para Al Wasl UAE x Al Ahli KSA?

Os ingressos oficiais para a partida são disponibilizados diretamente pela principal plataforma de venda do clube mandante, a Platinumlist UAE. Os torcedores podem se cadastrar e comprar ingressos comuns pelo canal oficial assim que as vendas começarem.

Se os ingressos nos sites oficiais estiverem esgotados, a GrintaHub é uma alternativa. A plataforma de revenda oferece opções para os torcedores que quiserem assistir ao jogo após o esgotamento da oferta inicial.

Quanto custam os ingressos para Al Wasl UAE x Al Ahli KSA?

Na plataforma oficial, os preços dos ingressos comuns começam em SAR 30, embora os de categorias mais procuradas, próximas ao campo, possam chegar a SAR 150 ou mais.

Em plataformas de revenda como a GrintaHub, os preços dos ingressos geralmente começam em torno de SAR 100, dependendo da categoria do assento e da disponibilidade.

Al-Wasl x Al Ahli pela Liga dos Campeões da AFC Elite: Tudo o que você precisa saber

Momento de Al-Wasl e Al Ahli

O Al-Wasl chega à partida com uma campanha recente irregular: duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. No compromisso mais recente, perdeu por 2 a 1 para o Al Qadsiah na Liga dos Campeões da AFC Elite. Também foi derrotado por 1 a 0 pelo Shabab Al-Ahli Dubai na Liga do Golfo Árabe. Por outro lado, marcou cinco gols na vitória por 5 a 2 sobre o Khorfakkan e venceu o Kalba FC por 3 a 0 fora de casa, mostrando que pode ser uma ameaça no ataque quando está em boa fase.

Os últimos cinco jogos do Al Ahli também mostram irregularidade. A equipe de Pusic venceu duas vezes, empatou uma e perdeu duas. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 1 para o Mamelodi Sundowns na Copa Intercontinental. O time empatou por 1 a 1 com o Pakhtakor Tashkent na Liga dos Campeões da AFC Elite e perdeu por 3 a 2 para o Al Qadsiah na Saudi Pro League, mas também goleou o Al Riyadh por 5 a 0. Nos cinco jogos, o Al Ahli marcou 12 gols, demonstrando sua força ofensiva.

Al-Wasl x Al Ahli: Retrospecto recente do confronto

De acordo com o retrospecto disponível, os dois clubes se enfrentaram uma vez: o Al Ahli venceu o Al-Wasl por 2 a 0 fora de casa, em setembro de 2024, pela Liga dos Campeões da AFC Elite. O resultado dá à equipe saudita uma vantagem psicológica por ter vencido o único confronto anterior registrado, enquanto o Al-Wasl buscará um desfecho diferente desta vez.







