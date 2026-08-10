Como comprar ingressos para Al-Wahda x Ajman: preços da ADNOC, informações da partida, vendas de última hora e mais

O Al Wahda FC recebe o Ajman FC em um confronto crucial da UAE Pro League no Al Nahyan Stadium. Os dois clubes precisam desesperadamente de pontos, o que promete um duelo de alto nível entre a equipe de Abu Dhabi que sonha com o título e o perigoso time do Ajman.
GOAL tem todas as informações de que você precisa para garantir agora mesmo seus ingressos para Al Wahda FC x Ajman FC, incluindo horário de início, preços dos ingressos e a melhor forma de comprar online.
Quando será o pontapé inicial de Al-Wahda x Ajman pela Arabian Gulf League?
Como comprar ingressos para Al-Wahda x Ajman pela Arabian Gulf League?
Garantir sua entrada para assistir ao Al Wahda FC enfrentar o Ajman FC é simples ao usar os portais digitais oficiais de venda de ingressos. A principal plataforma online para comprar entradas para o dia do jogo é a Platinumlist, que oferece um processo de compra fluido e confiável para todos os fãs do futebol nacional.
- Parceiro digital oficial:Platinumlist é a principal plataforma para a compra de ingressos gerais e assentos por categoria.
- Bilheterias no local: Embora existam bilheterias físicas limitadas no estádio em dias de jogo, é altamente recomendável comprar online antes do evento para evitar longas filas ou uma venda esgotada repentina.
- Link principal de compra: Você pode garantir sua entrada diretamente acessando a página oficial de ingressos da Platinumlist para Al Wahda FC x Ajman FC.
Reservar online garante o envio imediato do ingresso para o celular, permitindo uma entrada digital sem complicações por meio da leitura do smartphone nas catracas do estádio.
Quanto custam os ingressos para Al-Wahda x Ajman pela Arabian Gulf League?
Assistir a uma partida da UAE Pro League é uma das experiências esportivas ao vivo mais acessíveis e econômicas da região. Para este confronto, o preço da entrada geral permanece fixo e muito acessível tanto nos setores mandantes quanto visitantes:
- Torcedores do mandante (seções S11–S14): 20,00 AED
- Torcedores visitantes (seção S18): 20,00 AED
Com todos os ingressos de entrada geral fixados em 20,00 AED, os torcedores têm um excelente custo-benefício independentemente de onde escolherem se sentar. As seções se esgotam rapidamente, então é recomendável garantir seus lugares com antecedência na Platinumlist para assegurar seu lugar nas arquibancadas.
Al-Wahda x Ajman pela Arabian Gulf League: tudo o que você precisa saber
Forma de Al-Wahda e Ajman
Al-Wahda x Ajman: retrospecto recente do confronto direto
Confrontos
Classificação de Al-Wahda e Ajman
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|5
|4
|1
|0
|11
|2
|+9
|13
E
V
V
V
V
|2
|5
|4
|1
|0
|12
|5
|+7
|13
E
V
V
V
V
|3
|5
|3
|1
|1
|10
|5
|+5
|10
E
D
V
V
V
|4
|5
|3
|1
|1
|15
|6
|+9
|10
E
V
D
V
V
|5
|5
|3
|0
|2
|11
|12
|-1
|9
D
V
D
V
V
|6
|5
|3
|0
|2
|6
|5
|+1
|9
V
V
V
D
D
|7
|5
|3
|0
|2
|10
|7
|+3
|9
D
V
V
D
V
|8
|5
|2
|1
|2
|12
|13
|-1
|7
E
D
V
V
D
|9
|5
|1
|2
|2
|6
|7
|-1
|5
E
D
D
V
E
|10
|5
|1
|1
|3
|6
|13
|-7
|4
V
D
D
D
E
|11
|5
|1
|1
|3
|5
|12
|-7
|4
E
D
V
D
D
|12
|5
|1
|0
|4
|3
|9
|-6
|3
V
D
D
D
D
|13
|5
|1
|0
|4
|5
|11
|-6
|3
D
V
D
D
D
|14
|5
|0
|1
|4
|5
|10
|-5
|1
E
D
D
D
D