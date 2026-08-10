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Arabian Gulf League
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Book Al-Wahda vs Ajman Tickets
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Como comprar ingressos para Al-Wahda x Ajman: preços da ADNOC, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Al-Wahda enfrenta o Ajman na Liga do Golfo Árabe. Veja como garantir seus ingressos

O Al Wahda FC recebe o Ajman FC em um confronto crucial da UAE Pro League no Al Nahyan Stadium. Os dois clubes precisam desesperadamente de pontos, o que promete um duelo de alto nível entre a equipe de Abu Dhabi que sonha com o título e o perigoso time do Ajman.

GOAL tem todas as informações de que você precisa para garantir agora mesmo seus ingressos para Al Wahda FC x Ajman FC, incluindo horário de início, preços dos ingressos e a melhor forma de comprar online.

Quando será o pontapé inicial de Al-Wahda x Ajman pela Arabian Gulf League?

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Arabian Gulf League - Rodada 1

Como comprar ingressos para Al-Wahda x Ajman pela Arabian Gulf League?

Garantir sua entrada para assistir ao Al Wahda FC enfrentar o Ajman FC é simples ao usar os portais digitais oficiais de venda de ingressos. A principal plataforma online para comprar entradas para o dia do jogo é a Platinumlist, que oferece um processo de compra fluido e confiável para todos os fãs do futebol nacional.

  • Parceiro digital oficial:Platinumlist é a principal plataforma para a compra de ingressos gerais e assentos por categoria.
  • Bilheterias no local: Embora existam bilheterias físicas limitadas no estádio em dias de jogo, é altamente recomendável comprar online antes do evento para evitar longas filas ou uma venda esgotada repentina.
  • Link principal de compra: Você pode garantir sua entrada diretamente acessando a página oficial de ingressos da Platinumlist para Al Wahda FC x Ajman FC.

Reservar online garante o envio imediato do ingresso para o celular, permitindo uma entrada digital sem complicações por meio da leitura do smartphone nas catracas do estádio.

Quanto custam os ingressos para Al-Wahda x Ajman pela Arabian Gulf League?

Assistir a uma partida da UAE Pro League é uma das experiências esportivas ao vivo mais acessíveis e econômicas da região. Para este confronto, o preço da entrada geral permanece fixo e muito acessível tanto nos setores mandantes quanto visitantes:

  • Torcedores do mandante (seções S11–S14): 20,00 AED
  • Torcedores visitantes (seção S18): 20,00 AED

Com todos os ingressos de entrada geral fixados em 20,00 AED, os torcedores têm um excelente custo-benefício independentemente de onde escolherem se sentar. As seções se esgotam rapidamente, então é recomendável garantir seus lugares com antecedência na Platinumlist para assegurar seu lugar nas arquibancadas.

Al-Wahda x Ajman pela Arabian Gulf League: tudo o que você precisa saber

Forma de Al-Wahda e Ajman

ALW

ALW - Sequência

ITT
D1-0
ALS
V0-2
ALW
D2-3
ALK
E1-1
ALD
D1-0
Gol marcado (sofrido)
5/6
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
AJM

AJM - Sequência

ALD
V0-1
ALJ
E1-1
DAL
V0-2
ALN
E2-2
AKH
D1-0
Gol marcado (sofrido)
6/4
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Al-Wahda x Ajman: retrospecto recente do confronto direto

Confrontos

Al-WahdaEmpateAjman
3
0
2
Arabian Gulf League
Al-Wahda badge
Al-Wahda
ALW
2
Ajman badge
Ajman
AJM
0
FJ
Arabian Gulf League
Ajman badge
Ajman
AJM
0
Al-Wahda badge
Al-Wahda
ALW
2
FJ
Arabian Gulf League
Ajman badge
Ajman
AJM
4
Al-Wahda badge
Al-Wahda
ALW
3
FJ
Arabian Gulf League
Al-Wahda badge
Al-Wahda
ALW
1
Ajman badge
Ajman
AJM
0
FJ
Arabian Gulf League
Al-Wahda badge
Al-Wahda
ALW
1
Ajman badge
Ajman
AJM
2
FJ
9Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Classificação de Al-Wahda e Ajman

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Al-JaziraAl-JaziraALJ
5410112+913
E
V
V
V
V
2
Al-AinAl-AinALA
5410125+713
E
V
V
V
V
3
Shabab Al-Ahli Dubai FCShabab Al-Ahli Dubai FCALA
5311105+510
E
D
V
V
V
4
Al-WaslAl-WaslALW
5311156+910
E
V
D
V
V
5
AjmanAjmanAJM
53021112-19
D
V
D
V
V
6
Al-WahdaAl-WahdaALW
530265+19
V
V
V
D
D
7
Sharjah Cultural ClubSharjah Cultural ClubALS
5302107+39
D
V
V
D
V
8
United FCUnited FCUFC
52121213-17
E
D
V
V
D
9
Al-Nasr SCAl-Nasr SCALN
512267-15
E
D
D
V
E
10
Kalba FCKalba FCKAL
5113613-74
V
D
D
D
E
11
KhorfakkanKhorfakkanALK
5113512-74
E
D
V
D
D
12
Al-DhafraAl-DhafraALD
510439-63
V
D
D
D
D
13
HattaHattaHAT
5104511-63
D
V
D
D
D
14
BaniyasBaniyasBAY
5014510-51
E
D
D
D
D
AFC Champions League
Copa da AFC
Rebaixamento


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