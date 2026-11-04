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Como comprar ingressos para Al-Ula FC x Al Ahli: preços da Copa do Rei, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Al-Ula FC enfrenta o Al Ahli na Copa do Rei. Saiba como garantir seus ingressos.

As oitavas de final da Copa do Rei reservam um confronto eliminatório interessante: o ambicioso Al-Ula, que chega como azarão, recebe o gigante saudita Al Ahli no Estádio Príncipe Mohammed bin Abdul Aziz, em Medina. A principal competição eliminatória da Arábia Saudita coloca em jogo uma vaga nas quartas de final para as duas equipes.

A GOAL reúne as informações essenciais sobre ingressos e mostra como garanti-los agora.

Quando começa Al-Ula FC x Al Ahli pela Copa do Rei?

Al-Ula FC e Al Ahli se enfrentam pela Copa do Rei, com os detalhes sobre o local da partida ainda a serem confirmados mais perto da data do jogo.

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King Cup - 1/8

Onde comprar ingressos para Al-Ula x Al Ahli?

Os ingressos oficiais para os jogos da Copa do Rei são vendidos principalmente em plataformas designadas para eventos esportivos na Arábia Saudita, como a Webook, além dos canais de bilheteria do clube mandante. Os torcedores devem consultar primeiro esses canais oficiais durante as fases de pré-venda e venda geral para garantir ingressos comuns pelo preço oficial.

Se os ingressos no site oficial estiverem esgotados, a GrintaHub é uma opção. Buscar o ingresso mais barato em plataformas de revenda oferece aos torcedores uma maneira confiável de não perder o jogo quando a oferta oficial se esgota.

Quanto custam os ingressos para Al-Ula x Al Ahli?

Na plataforma oficial, os preços dos ingressos para setores comuns começam em torno de 20 a 40 SAR, uma opção acessível para os torcedores locais que vão assistir ao confronto pela Copa do Rei.

Em plataformas de revenda como a GrintaHub, os preços começam em aproximadamente 60 SAR, oferecendo aos torcedores outra forma de encontrar o ingresso mais barato disponível caso a oferta oficial se esgote.

Al-Ula FC x Al Ahli pela Copa do Rei: tudo o que você precisa saber

Momento de Al-Ula FC e Al Ahli

O Al-Ula soma uma vitória e uma derrota nos dois últimos jogos com resultados disponíveis. A equipe venceu o Al Fateh por 3 a 0 na Copa do Rei antes de perder por 3 a 1 para o Crystal Palace em um amistoso de pré-temporada. Não há dados disponíveis sobre jogos oficiais além desses dois resultados.

O Al Ahli venceu três, empatou uma e perdeu uma de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Al-Sadd na Liga dos Campeões da AFC Elite, após uma derrota por 6 a 1 para o Al Shabab pelo campeonato. Antes dessa sequência difícil, venceu o Al-Gharafa por 2 a 1, o Al Khaleej por 4 a 1 e o Al-Fayha por 3 a 2 em jogos consecutivos. O Al Ahli marcou dez gols e sofreu oito nessas cinco partidas.

ULA

ULA - Sequência

CRY
D3-1
ALF
V3-0
Gol marcado (sofrido)
4/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/2
Ambas as equipes marcaram
1/2
AHL

AHL - Sequência

ALF
V2-3
ALK
V4-1
ALG
V2-1
ALS
D6-1
ALS
E0-0
Gol marcado (sofrido)
10/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Al-Ula FC x Al Ahli: retrospecto recente do confronto

Não há dados disponíveis sobre confrontos diretos entre Al-Ula FC e Al Ahli. Mais informações sobre o histórico do confronto serão acrescentadas à medida que estiverem disponíveis, mais perto da partida.

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