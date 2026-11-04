Como comprar ingressos para Al-Taawoun x Al-Wehda: preços da Copa do Rei, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

A disputa da Copa do Rei se intensifica com o Al-Taawoun recebendo o Al-Wehda em um confronto decisivo pelas oitavas de final no estádio King Abdullah Sport City, em Buraidah. O mata-mata promete fortes emoções na Arábia Saudita, com os dois clubes em busca de uma vaga nas quartas de final.
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Quando começa Al-Taawoun x Al-Wehda pela Copa do Rei?
As informações oficiais de transmissão de Al-Taawoun x Al-Wehda ainda não estão disponíveis. Consulte esta página mais perto do início da partida para saber os canais de TV e as opções de transmissão ao vivo confirmados.
Onde comprar ingressos para Al-Taawoun x Al-Wehda?
Os ingressos oficiais para os jogos da Copa do Rei são distribuídos principalmente por plataformas oficiais de venda de ingressos esportivos da Arábia Saudita, como a Webook, além dos canais de bilheteria indicados pelo clube mandante. Os torcedores devem acompanhar esses canais durante a pré-venda e a venda geral para garantir entradas pelo preço oficial.
A GrintaHub é uma opção caso os ingressos no site oficial estejam esgotados. Buscar o ingresso mais barato por canais alternativos oferece aos torcedores uma maneira confiável de garantir a entrada quando todos os ingressos da venda oficial já tiverem sido reservados.
Quanto custam os ingressos para Al-Taawoun x Al-Wehda?
Na plataforma oficial de venda, os ingressos de entrada geral custam a partir de cerca de 20 SAR a 40 SAR, o que torna as primeiras fases da Copa do Rei bastante acessíveis para os torcedores que querem assistir aos jogos.
No mercado secundário, em plataformas como a GrintaHub, os preços começam em aproximadamente 60 SAR, oferecendo aos torcedores outra forma de encontrar o ingresso mais barato disponível caso os da venda oficial se esgotem.
Al-Taawoun x Al-Wehda pela Copa do Rei: tudo o que você precisa saber
Momento de Al-Taawoun e Al-Wehda
O Al-Taawoun soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Al-Ettifaq na Liga Saudita. Antes disso, venceu o Al-Faisaly por 2 a 0 na Liga dos Campeões da AFC 2, embora as derrotas para o Al Riyadh (2 a 1) e o Al Qadsiah (1 a 0) pela liga reflitam uma sequência difícil no cenário nacional. Nessas cinco partidas, marcou cinco gols e sofreu cinco.
O Al-Wehda venceu uma, empatou uma e perdeu três das últimas cinco partidas. Seu jogo mais recente foi a vitória por 3 a 2 sobre o Al Shabab pela Copa do Rei, em agosto de 2026. Antes disso, perdeu para o Al Ittihad na Copa do Rei e sofreu derrotas consecutivas para o Al-Ettifaq e o Al Qadsiah na Liga Saudita. O empate por 1 a 1 com o Al Hilal foi o único outro jogo em que pontuou nessa sequência, na qual marcou seis gols e sofreu oito em cinco partidas.
Al-Taawoun x Al-Wehda: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre as equipes ocorreu pela Liga Saudita em 19 de abril de 2025, quando o Al-Wehda venceu por 2 a 0 no estádio do Al-Taawoun. Antes disso, o Al-Wehda havia vencido em casa por 1 a 0 pela liga, em novembro de 2024. Nos últimos cinco confrontos, o Al-Taawoun tem o retrospecto geral mais forte, com duas vitórias contra duas do Al-Wehda e um empate. Entre os resultados de destaque está o empate por 3 a 3, em fevereiro de 2024.