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Campeonato Saudita
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Al-Taawoun Club Stadium
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Book Al-Taawoun vs Al Khaleej Tickets
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Como comprar ingressos para Al-Taawoun x Al Khaleej: preços da Saudi Pro League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Al-Khaleej

Al-Taawoun enfrenta o Al Khaleej na Saudi Pro League. Veja como garantir seus ingressos

O Al-Taawoun recebe o Al-Khaleej em seu estádio, em Buraidah, enquanto os dois clubes iniciam suas campanhas na Saudi Pro League 2026/27, e os ingressos já estão à venda para os torcedores que quiserem acompanhar a partida ao vivo. As duas equipes chegam para a nova temporada buscando dar sequência a campanhas recentes sólidas, com um histórico de confrontos diretos já consolidado e que frequentemente produziu duelos equilibrados e competitivos entre os lados.

GOAL tem todas as informações de que você precisa para garantir agora mesmo ingressos para Al-Taawoun FC x Al-Khaleej Club, incluindo detalhes do pontapé inicial, preços dos ingressos e os melhores lugares para comprar online.

Quando é o pontapé inicial de Al-Taawoun x Al Khaleej pela Saudi Pro League?

crest
Campeonato Saudita - Rodada 1
Al-Taawoun Club Stadium

Como comprar ingressos para Al-Taawoun x Al Khaleej pela Saudi Pro League?

A forma mais conveniente de garantir ingressos para este jogo é pela Ticombo, que lista opções verificadas de assentos para Al-Taawoun FC x Al-Khaleej Club com reserva online instantânea e checkout seguro. Comprar pela Ticombo permite que você navegue pelas categorias disponíveis e confirme seu lugar sem precisar de associação oficial ao clube ou esperar a abertura da venda geral.

Os ingressos oficiais também costumam estar disponíveis pelo site da Saudi Pro League e pelo aplicativo WeBook, embora normalmente sejam liberados apenas uma ou duas semanas antes do pontapé inicial e possam ser limitados para torcedores sem associação existente a qualquer um dos dois clubes. Como se trata de um jogo da rodada de abertura, a demanda deve crescer de forma constante, então reservar com antecedência pelaTicomboé uma maneira inteligente de evitar perder o assento de sua preferência.

Quanto custam os ingressos para Al-Taawoun x Al Khaleej pela Saudi Pro League?

Os ingressos da Saudi Pro League continuam entre os mais acessíveis do futebol mundial, e este jogo não é exceção.

  • Os ingressos de entrada geral para jogos padrão da Saudi Pro League normalmente começam em cerca de SAR 30 a SAR 90 pelos canais oficiais.
  • As categorias premium e de assentos à beira do campo geralmente variam de SAR 250 a SAR 600.
  • As opções VIP e de hospitalidade, incluindo acesso a lounge e catering, podem ultrapassar SAR 1.500.

Como acontece com a maioria das estreias de temporada, os preços podem mudar à medida que a partida se aproxima, então reservar cedo pela Ticombo é a melhor forma de garantir o menor preço disponível e a maior variedade de assentos.

Al-Taawoun x Al Khaleej pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Forma de Al-Taawoun e Al Khaleej

ALT

ALT - Sequência

ITT
D0-2
ALS
V1-5
AHL
D1-2
ALR
E1-1
ALH
D2-0
Gol marcado (sofrido)
7/8
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
ALK

ALK - Sequência

DHA
V0-2
HIL
D1-2
ALI
D0-5
ALA
D3-1
AHL
D1-4
Gol marcado (sofrido)
5/14
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Al-Taawoun x Al Khaleej: retrospecto recente do confronto direto

Confrontos

Al-TaawounEmpateAl-Khaleej
3
1
1
Campeonato Saudita
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
Al-Khaleej badge
Al-Khaleej
ALK
1
FJ
King Cup
Al-Khaleej badge
Al-Khaleej
ALK
1
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
FJ
Campeonato Saudita
Al-Khaleej badge
Al-Khaleej
ALK
0
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
FJ
Campeonato Saudita
Al-Khaleej badge
Al-Khaleej
ALK
0
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
FJ
Campeonato Saudita
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
2
Al-Khaleej badge
Al-Khaleej
ALK
0
FJ
5Gols marcados1
Jogos sobre 2.5 gols0/5
Ambas as equipes marcaram1/5

Classificação de Al-Taawoun x Al Khaleej

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
V
D
V
V
V
2
Al-IttihadAl-IttihadITT
7520126+617
V
V
V
E
V
3
Al-NassrAl-NassrALN
7511167+916
E
V
D
V
V
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
E
V
V
V
V
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
V
V
V
D
D
6
Al-AhliAl-AhliAHL
74031610+612
V
D
V
D
D
7
Al-KholoodAl-KholoodALK
73311210+212
D
V
E
V
E
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
E
V
D
V
E
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
E
E
V
D
D
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
D
V
E
E
D
11
Al-RiyadhAl-RiyadhALR
7223816-88
V
E
D
V
E
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
E
D
E
V
E
13
Al-KhaleejAl-KhaleejALK
7052310-75
E
E
D
D
E
14
Al-ShababAl-ShababALS
7043611-54
E
D
D
E
E
15
Al FatehAl FatehALF
7034411-73
D
D
E
E
E
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
D
E
E
D
E
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
D
D
E
D
E
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
E
D
D
D
E
AFC Champions League
Rebaixamento


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