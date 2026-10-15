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Liga dos Campeões da Ásia
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Como comprar ingressos para Al-Shamal x Al Hilal: preços, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais sobre a Liga dos Campeões da AFC Elite

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Liga dos Campeões da Ásia
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Al Hilal

Al-Shamal enfrenta o Al Hilal na Liga dos Campeões da AFC Elite. Veja como garantir seus ingressos.

A Liga dos Campeões da AFC Elite terá um confronto entre equipes da Ásia Ocidental: o Al Shamal, do Catar, recebe o gigante saudita Al Hilal. Os dois clubes chegam a esta partida da fase de grupos com grandes ambições e elencos profundos, repletos de jogadores de nível mundial, o que promete um duelo atraente.

O Al Hilal é uma das instituições mais vitoriosas da história do futebol asiático, enquanto o Al Shamal busca mostrar sua força em casa contra um adversário de alto nível. A procura por ingressos é alta em toda a região.

A GOAL reúne todas as informações essenciais para você garantir seu lugar na arquibancada e acompanhar este confronto continental ao vivo.

Quando começa Al-Shamal x Al Hilal pela Liga dos Campeões da AFC Elite?

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Liga dos Campeões da Ásia - Rodada 3

Onde comprar ingressos para Al Shamal x Al Hilal?

Os ingressos oficiais para a partida são disponibilizados diretamente nas plataformas de venda primária e nos portais de venda do clube mandante. Os torcedores podem se cadastrar e comprar ingressos de entrada geral diretamente dos vendedores oficiais assim que os lotes forem disponibilizados.

Se os ingressos no site oficial estiverem esgotados, a GrintaHub é uma alternativa. A plataforma de revenda oferece opções aos torcedores que querem garantir seus lugares após o esgotamento dos ingressos na venda primária.

Quanto custam os ingressos para Al Shamal x Al Hilal?

Os ingressos padrão nos canais oficiais de venda primária custam a partir de SAR 30 nos setores de entrada geral, enquanto os lugares mais próximos do campo têm preços mais altos.

Em plataformas de revenda como a GrintaHub, os preços dos ingressos geralmente começam em torno de SAR 100, dependendo do setor e da procura no dia da partida.

Al-Shamal x Al Hilal pela Liga dos Campeões da AFC Elite: tudo o que você precisa saber

Fase recente de Al-Shamal e Al Hilal

ALS

ALS - Sequência

SHA
V4-2
ALW
E1-1
ITT
E1-1
ADS
D0-4
TRA
E0-0
Gol marcado (sofrido)
6/8
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
HIL

HIL - Sequência

NEO
D0-2
ALT
V0-6
ALG
V2-1
ITT
V3-2
ALS
V0-2
Gol marcado (sofrido)
13/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Al-Shamal x Al Hilal: retrospecto recente dos confrontos diretos



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