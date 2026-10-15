A Liga dos Campeões da AFC Elite terá um confronto entre equipes da Ásia Ocidental: o Al Shamal, do Catar, recebe o gigante saudita Al Hilal. Os dois clubes chegam a esta partida da fase de grupos com grandes ambições e elencos profundos, repletos de jogadores de nível mundial, o que promete um duelo atraente.

O Al Hilal é uma das instituições mais vitoriosas da história do futebol asiático, enquanto o Al Shamal busca mostrar sua força em casa contra um adversário de alto nível. A procura por ingressos é alta em toda a região.

A GOAL reúne todas as informações essenciais para você garantir seu lugar na arquibancada e acompanhar este confronto continental ao vivo.

Quando começa Al-Shamal x Al Hilal pela Liga dos Campeões da AFC Elite?

Liga dos Campeões da Ásia - Rodada 3 27 de out. de 2026 - 15:15

Onde comprar ingressos para Al Shamal x Al Hilal?

Os ingressos oficiais para a partida são disponibilizados diretamente nas plataformas de venda primária e nos portais de venda do clube mandante. Os torcedores podem se cadastrar e comprar ingressos de entrada geral diretamente dos vendedores oficiais assim que os lotes forem disponibilizados.

Se os ingressos no site oficial estiverem esgotados, a GrintaHub é uma alternativa. A plataforma de revenda oferece opções aos torcedores que querem garantir seus lugares após o esgotamento dos ingressos na venda primária.

Quanto custam os ingressos para Al Shamal x Al Hilal?

Os ingressos padrão nos canais oficiais de venda primária custam a partir de SAR 30 nos setores de entrada geral, enquanto os lugares mais próximos do campo têm preços mais altos.

Em plataformas de revenda como a GrintaHub, os preços dos ingressos geralmente começam em torno de SAR 100, dependendo do setor e da procura no dia da partida.

Al-Shamal x Al Hilal pela Liga dos Campeões da AFC Elite: tudo o que você precisa saber

Fase recente de Al-Shamal e Al Hilal

Al-Shamal x Al Hilal: retrospecto recente dos confrontos diretos







