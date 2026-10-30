Al Shamal enfrenta o Al Ahli em um aguardado confronto da fase de grupos da Liga dos Campeões da AFC Elite, em 23 de novembro de 2026. A partida no Estádio Al Bayt, no Catar, promete fortes emoções, com dois clubes ambiciosos do Oriente Médio em busca da glória continental.

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Quando será Al-Shamal x Al Ahli pela Liga dos Campeões da AFC Elite?

Liga dos Campeões da Ásia - Rodada 5 23 de nov. de 2026 - 11:00

Onde comprar ingressos para Al Shamal x Al Ahli?

Quem quiser assistir à partida pode consultar o portal oficial de ingressos da AFC ou o site do clube anfitrião para verificar a venda geral. As plataformas oficiais são sempre o primeiro lugar a procurar ingressos comuns quando eles são disponibilizados.

Ticombo é uma opção caso os ingressos no site oficial estejam esgotados. A plataforma oferece uma ampla variedade de opções para a partida, dando aos torcedores uma alternativa confiável para encontrar lugares no Estádio Al Bayt mesmo depois que os lotes iniciais se esgotarem.

Quanto custam os ingressos para Al Shamal x Al Ahli?

A expectativa é que os ingressos comuns na plataforma oficial de vendas custem a partir de cerca de $ 35 para jogos da fase de grupos na região Oeste. Os torcedores devem agir rápido, já que os ingressos mais baratos se esgotam depressa em partidas que envolvem clubes sauditas de destaque.

No mercado secundário, os preços começam em aproximadamente $ 254, dependendo do setor e da procura à medida que a data da partida se aproxima.

Al-Shamal x Al Ahli pela Liga dos Campeões da AFC Elite: tudo o que você precisa saber

Momento de Al-Shamal e Al Ahli

O Al-Shamal soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o Al Hilal na Liga dos Campeões da AFC Elite, depois de uma derrota por 4 a 0 para o Al-Duhail na Stars League. Nesse período, empatou por 0 a 0 com Lusail SC e Tractor e perdeu por 3 a 2 para o Qatar SC. O Al-Shamal marcou três gols e sofreu oito nesses cinco jogos.

O Al Ahli venceu seus últimos cinco jogos. Na partida mais recente, derrotou o Al-Gharafa por 2 a 1 na Liga dos Campeões da AFC Elite. Também venceu o Al Khaleej por 4 a 1 e o Al Fateh por 4 a 0 na Saudi Pro League nesse período. Uma vitória por 3 a 1 sobre o Al-Wasl na Liga dos Campeões da AFC Elite e outra por 3 a 2 fora de casa contra o Al-Fayha completam a sequência. O Al Ahli marcou 16 gols e sofreu seis nessas cinco partidas.

Al-Shamal x Al Ahli: histórico recente do confronto

Não há dados disponíveis sobre confrontos diretos entre Al-Shamal e Al Ahli no conjunto de dados fornecido. Mais informações sobre o histórico serão acrescentadas quando estiverem disponíveis, perto da data da partida.