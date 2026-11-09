O Al-Shamal enfrenta o Al Ahli Saudi em um duelo emocionante pela fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia Elite na segunda-feira, 23 de novembro de 2026. A partida será disputada no Al Bayt Stadium.

A GOAL reúne todas as informações sobre o jogo e os preços dos ingressos. Confira como garantir o seu lugar e apoiar seu time de perto.

Quando começa Al-Shamal x Al Ahli pela Liga dos Campeões da Ásia Elite?

Al-Shamal x Al Ahli começa às 19h, no horário local, na segunda-feira, 23 de novembro de 2026, pela quinta rodada da Liga dos Campeões da Ásia Elite.

Liga dos Campeões da Ásia - Rodada 5 23 de nov. de 2026 - 11:00

Onde comprar ingressos para Al-Shamal x Al Ahli Saudi?

A melhor maneira de garantir seu lugar é pelos canais oficiais de venda de ingressos dos clubes e do torneio. A recomendação aos torcedores é consultar primeiro esses canais, à medida que os ingressos forem disponibilizados antes da partida.

Se os ingressos no site oficial estiverem esgotados, a plataforma de revenda Grintahub é uma alternativa. Na página dedicada aos ingressos para este duelo da Liga dos Campeões da Ásia Elite, você pode consultar os lugares disponíveis e concluir a compra.

Quanto custam os ingressos para Al-Shamal x Al Ahli Saudi?

Encontrar o ingresso mais barato costuma ser a prioridade tanto de quem viaja para acompanhar o jogo quanto dos torcedores locais. Nos canais oficiais dos clubes, os ingressos comuns para esta partida começam em 30 SAR e geralmente chegam a 150 SAR para lugares no anel inferior.

No mercado de revenda, em plataformas como a Grintahub, os ingressos de entrada geral começam em aproximadamente 50 SAR. Comprar logo é a melhor estratégia para garantir o menor preço antes que a procura aumente perto da partida.

Al-Shamal x Al Ahli pela Liga dos Campeões da Ásia Elite: tudo o que você precisa saber

Momento de Al-Shamal e Al Ahli

O Al-Shamal somou duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma vitória por 5 a 0 sobre o Al-Sailiya pela Stars League, em 7 de novembro, após uma derrota por 1 a 0 para o Esteghlal na Liga dos Campeões da Ásia Elite. Antes disso, venceu o Al Hilal por 3 a 1 na competição continental, mas perdeu por 4 a 1 para o Al-Sadd e por 3 a 2 para o Qatar SC em competições nacionais. Nessas cinco partidas, o Al-Shamal marcou 10 gols e sofreu nove.

O Al Ahli registrou três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, empatou por 0 a 0 com o Al-Sadd pela Liga dos Campeões da Ásia Elite, em 2 de novembro, depois de sofrer uma goleada por 6 a 1 para o Al Shabab no campeonato nacional. Antes dessa sequência difícil, o Al Ahli venceu três jogos seguidos: 2 a 1 contra o Al-Gharafa, 4 a 1 contra o Al Khaleej e 3 a 2 contra o Al-Fayha. Nessas cinco partidas, o Al Ahli marcou oito gols e sofreu nove.

Al-Shamal x Al Ahli: histórico recente do confronto

Não há dados disponíveis sobre os últimos cinco confrontos entre Al-Shamal e Al Ahli. O histórico será acrescentado à medida que as informações estiverem disponíveis, mais perto da partida.