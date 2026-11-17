O Al-Shamal enfrenta o Al Ahli Saudi em um duelo emocionante pela fase de grupos da Liga dos Campeões da AFC Elite na segunda-feira, 23 de novembro de 2026. A partida, muito aguardada, será disputada no Estádio Al Bayt.

A GOAL reúne todas as informações necessárias sobre a partida e os preços. Confira como garantir seus ingressos agora e apoiar seu time favorito no estádio.

Quando será Al-Shamal x Al Ahli pela Liga dos Campeões da AFC Elite?

Al-Shamal x Al Ahli começa às 19h, no horário local, na segunda-feira, 23 de novembro de 2026, pela quinta rodada da Liga dos Campeões da AFC Elite.

Liga dos Campeões da Ásia - Rodada 5 23 de nov. de 2026 - 11:00

Onde comprar ingressos para Al-Shamal x Al Ahli Saudi?

O melhor lugar para garantir seu lugar é nos canais oficiais de venda de ingressos do clube e do torneio. Recomenda-se que os torcedores consultem primeiro esses canais, à medida que novos lotes forem disponibilizados antes da partida.

Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais, uma opção é a plataforma de revenda Grintahub. Na página dedicada à partida, é possível consultar os lugares disponíveis e concluir a compra para este duelo da Liga dos Campeões da AFC Elite.

Quanto custam os ingressos para Al-Shamal x Al Ahli Saudi?

Encontrar o ingresso mais barato costuma ser a prioridade tanto de torcedores que viajam quanto dos locais. Nos canais oficiais do clube, os ingressos comuns para esta partida começam em SAR 30 e geralmente chegam a SAR 150 para lugares no anel inferior.

Em plataformas de revenda como a Grintahub, os ingressos de acesso geral começam em aproximadamente SAR 50. Comprar logo é a melhor estratégia para garantir o menor preço antes que a procura aumente perto do dia da partida.

Al-Shamal x Al Ahli pela Liga dos Campeões da AFC Elite: Tudo o que você precisa saber

Momento de Al-Shamal e Al Ahli

O Al-Shamal soma duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma vitória por 5 a 0 sobre o Al-Sailiya pela Stars League, em 7 de novembro, após uma derrota por 1 a 0 para o Esteghlal na Liga dos Campeões da AFC Elite. Antes, venceu o Al Hilal por 3 a 1 na competição continental, mas perdeu para o Al-Sadd por 4 a 1 e para o Qatar SC por 3 a 2 em jogos nacionais. Nessas cinco partidas, o Al-Shamal marcou 10 gols e sofreu nove.

O Al Ahli soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, empatou por 0 a 0 com o Al-Sadd pela Liga dos Campeões da AFC Elite em 2 de novembro, depois de sofrer uma dura derrota por 6 a 1 para o Al Shabab pela liga. Antes dessa sequência difícil, o Al Ahli venceu o Al-Gharafa por 2 a 1, o Al Khaleej por 4 a 1 e o Al-Fayha por 3 a 2 em jogos consecutivos. Nessas cinco partidas, o Al Ahli marcou oito gols e sofreu nove.

Al-Shamal x Al Ahli: Histórico recente de confrontos diretos

Não há dados disponíveis sobre os últimos cinco confrontos diretos entre Al-Shamal e Al Ahli. Informações sobre o histórico serão acrescentadas quando estiverem disponíveis, mais perto da partida.