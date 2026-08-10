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Campeonato Saudita
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Book Al Shabab vs Al Qadsiah Tickets
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Como comprar ingressos para Al Shabab x Al Qadsiah: preços da Saudi Pro League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Campeonato Saudita
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Al Qadsiah

O Al Shabab enfrenta o Al Qadsiah na Saudi Pro League. Veja como você pode garantir seus ingressos

A Saudi Pro League continua sua rápida ascensão como uma das competições mais empolgantes do futebol mundial, e este confronto de alto risco entre o Al-Shabab FC, seis vezes campeão, e o ambicioso Al Qadsiah FC, repleto de estrelas, promete uma atmosfera intensa e imperdível de dia de jogo em Riad.

Para garantir seu lugar no estádio, a GOAL recomenda comprar seus ingressos com bastante antecedência.

Quando será o pontapé inicial de Al Shabab x Al Qadsiah pela Saudi Pro League?

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Campeonato Saudita - Rodada 1
SHG Arena

Como comprar ingressos para Al Shabab x Al Qadsiah pela Saudi Pro League?

Encontrar ingressos autênticos para grandes jogos da Saudi Pro League às vezes pode parecer um desafio devido ao alto interesse dos torcedores e às vendas esgotadas rapidamente nas plataformas oficiais dos clubes. No entanto, os torcedores têm vários caminhos a explorar ao procurar lugares válidos.

A venda primária de ingressos normalmente é gerida diretamente por meio dos portais oficiais de bilheteria da Saudi Pro League e dos canais de distribuição dos clubes. O Al-Shabab FC libera primeiro os ingressos para partidas avulsas para membros do clube e torcedores registrados, antes de abrir a venda ao público em geral. No entanto, as cargas de ingressos da venda primária para partidas importantes contra adversários ambiciosos como o Al Qadsiah FC costumam se esgotar poucos minutos após a liberação.

Quando as vendas primárias se esgotam, os mercados secundários de ingressos representam a opção mais conveniente para torcedores que buscam comprar entradas para o dia da partida. Plataformas como Ticombo são especializadas em trocas de ingressos de futebol entre torcedores, dando aos fãs acesso a entradas verificadas até mesmo para eventos esgotados.

Quanto custam os ingressos para Al Shabab x Al Qadsiah pela Saudi Pro League?

Os preços dos ingressos para jogos da Saudi Pro League variam de acordo com a localização do assento, a visão do campo a partir do estádio e a demanda pela partida. Felizmente, há opções para todos os orçamentos, desde lugares mais acessíveis atrás do gol até suítes corporativas de hospitalidade de luxo.

Aqui está uma visão geral rápida das faixas de preço esperadas em rial saudita (SAR):

  • Categoria 3 / Arquibancada atrás do gol padrão: 150 SAR a 250 SAR
  • Categoria 2 / Arquibancada lateral superior: 250 SAR a 400 SAR
  • Categoria 1 / Arquibancada principal inferior: 400 SAR a 650 SAR
  • Premium / Hospitalidade VIP: 900 SAR a 1.600 SAR+

Como os preços dos ingressos estão sujeitos à oferta e à demanda, os valores nas plataformas secundárias podem mudar à medida que o dia da partida se aproxima. Garantir seus ingressos com antecedência assegura que você consiga a melhor tarifa disponível para a área de assento de sua preferência.

Al Shabab x Al Qadsiah pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Momento de Al Shabab e Al Qadsiah

ALS

ALS - Sequência

ALT
D1-5
ALN
D2-4
NEO
D2-1
ITT
V3-2
ANA
D1-0
Gol marcado (sofrido)
7/14
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
ALQ

ALQ - Sequência

ALN
V3-1
ALF
V1-2
ALH
V2-0
ITT
V1-5
LEV
D1-0
Gol marcado (sofrido)
12/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Al Shabab x Al Qadsiah: retrospecto recente do confronto

Confrontos

Al-ShababEmpateAl Qadsiah
1
2
2
Campeonato Saudita
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
2
Al-Shabab badge
Al-Shabab
ALS
2
FJ
Campeonato Saudita
Al-Shabab badge
Al-Shabab
ALS
2
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
3
FJ
Campeonato Saudita
Al-Shabab badge
Al-Shabab
ALS
2
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
3
FJ
Campeonato Saudita
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
0
Al-Shabab badge
Al-Shabab
ALS
1
FJ
Campeonato Saudita
Al-Shabab badge
Al-Shabab
ALS
1
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
1
FJ
8Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Classificação de Al Shabab e Al Qadsiah

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
V
D
V
V
V
2
Al-IttihadAl-IttihadITT
7520126+617
V
V
V
E
V
3
Al-NassrAl-NassrALN
7511167+916
E
V
D
V
V
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
E
V
V
V
V
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
V
V
V
D
D
6
Al-AhliAl-AhliAHL
74031610+612
V
D
V
D
D
7
Al-KholoodAl-KholoodALK
73311210+212
D
V
E
V
E
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
E
V
D
V
E
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
E
E
V
D
D
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
D
V
E
E
D
11
Al-RiyadhAl-RiyadhALR
7223816-88
V
E
D
V
E
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
E
D
E
V
E
13
Al-KhaleejAl-KhaleejALK
7052310-75
E
E
D
D
E
14
Al-ShababAl-ShababALS
7043611-54
E
D
D
E
E
15
Al FatehAl FatehALF
7034411-73
D
D
E
E
E
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
D
E
E
D
E
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
D
D
E
D
E
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
E
D
D
D
E
AFC Champions League
Rebaixamento


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