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Como comprar ingressos para Al Shabab x Al-Ettifaq: preços do Campeonato Saudita, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Al Shabab enfrenta o Al-Ettifaq pela Liga Saudita. Veja como garantir seus ingressos.

O Al Shabab recebe o Al-Ettifaq na sexta-feira, 20 de novembro de 2026, na SHG Arena, em Riad.

Nos últimos seis confrontos diretos entre as equipes na competição, o Al-Ettifaq conquistou três vitórias, enquanto os outros três jogos terminaram empatados. Os dois encontros mais recentes pela liga, na temporada 2025–26, acabaram com o mesmo placar de 1 a 1, mostrando o equilíbrio recente entre as equipes.

GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Al Shabab x Al-Ettifaq, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Al Shabab x Al-Ettifaq pela Saudi Pro League?

Al Shabab x Al-Ettifaq acontece na SHG Arena, em Riad, na sexta-feira, 20 de novembro de 2026.

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Campeonato Saudita - Rodada 14
SHG Arena

Como comprar ingressos para Al Shabab x Al-Ettifaq pela Saudi Pro League?

Para garantir ingressos para o próximo jogo entre Al Shabab e Al-Ettifaq pela Saudi Pro League, há algumas opções de compra:

1. Canais oficiais do clube

  • Venda oficial de ingressos do clube: Consulte os canais oficiais de venda de ingressos do Al Shabab FC ou as plataformas parceiras, como a Ticket Souq, para comprar ingressos diretamente na venda inicial.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos de entrada geral em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Saudi Pro League quando a oferta inicial se esgota.

Quanto custam os ingressos para Al Shabab x Al-Ettifaq pela Saudi Pro League?

Confira os preços dos ingressos para Al Shabab x Al-Ettifaq pela Saudi Pro League, divididos entre os canais oficiais do clube e o mercado de revenda:

1. Canais oficiais do clube

  • Entrada padrão: De SAR 30 a SAR 100 para os setores básicos do estádio.
  • Setores premium e hospitalidade: Os preços das categorias mais caras variam conforme o setor e a localização na arquibancada central, geralmente aumentando de acordo com a demanda.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem na venda inicial do clube, plataformas de revenda como a Ticombo anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Revenda de ingressos padrão ou de entrada geral: Os preços começam na faixa de SAR 1.400 a SAR 1.900, dependendo da categoria do ingresso e da alta dos preços no mercado.
  • Categorias premium ou superiores: SAR 2.000, dependendo da disponibilidade à medida que o dia do jogo se aproxima.

Al Shabab x Al-Ettifaq pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Momento de Al Shabab e Al-Ettifaq

O Al Shabab chega para esta partida com uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos pela Saudi Pro League. O resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre o Al-Taawoun, uma melhora expressiva após derrotas consecutivas para Al Hilal e Al Kholood. Nessas cinco partidas, a equipe marcou cinco gols e sofreu cinco, números que refletem a dificuldade em manter a regularidade, apesar dos lampejos de iniciativa ofensiva.

A sequência recente do Al-Ettifaq conta outra história. A equipe de Papas venceu duas vezes, empatou duas e não perdeu nenhuma de suas últimas cinco partidas pela liga. O resultado mais recente foi uma vitória fora de casa por 1 a 0 sobre o Neom SC. Antes, empatou por 3 a 3 com o Al Qadsiah, em um jogo que mostrou sua capacidade de marcar muitos gols mesmo quando a disciplina defensiva falha. A sequência de cinco jogos sem derrota indica que o elenco encontrou alguma estabilidade.

ALS

ALS - Sequência

ALK
D2-1
ALF
E0-0
ALT
V3-0
AFS
E2-2
ALF
V1-3
Gol marcado (sofrido)
9/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
ALI

ALI - Sequência

ALQ
E3-3
ALK
E1-1
NEO
V0-1
ITT
D1-4
ALK
V0-3
Gol marcado (sofrido)
9/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Al Shabab x Al-Ettifaq: retrospecto recente do confronto direto

Os dois clubes se enfrentaram quatro vezes pela Saudi Pro League nas últimas duas temporadas, e o retrospecto é equilibrado. O encontro mais recente terminou em 1 a 1 em março de 2026, com mando de campo do Al-Ettifaq. Antes disso, o confronto do primeiro turno, em novembro de 2025, também terminou empatado em 1 a 1 na SHG Arena. O Al-Ettifaq tem o melhor retrospecto geral nos últimos cinco encontros, com duas vitórias contra uma do Al Shabab, embora os empates tenham sido frequentes nesse confronto.

Confrontos

Al-ShababEmpateAl-Ettifaq
0
2
3
Campeonato Saudita
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
1
Al-Shabab badge
Al-Shabab
ALS
1
FJ
Campeonato Saudita
Al-Shabab badge
Al-Shabab
ALS
1
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
1
FJ
Campeonato Saudita
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
3
Al-Shabab badge
Al-Shabab
ALS
1
FJ
Campeonato Saudita
Al-Shabab badge
Al-Shabab
ALS
0
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
1
FJ
Campeonato Saudita
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
1
Al-Shabab badge
Al-Shabab
ALS
0
FJ
3Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram3/5

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