A Champions League da AFC Elite terá um confronto de peso entre equipes da Ásia Ocidental: o Al Sadd SC, campeão do Catar, enfrentará o Al Hilal, potência da Arábia Saudita. Os dois clubes têm enorme prestígio continental, o que faz deste duelo da fase de grupos um dos jogos mais aguardados do calendário do futebol.

Os confrontos entre Al Sadd e Al Hilal costumam oferecer partidas movimentadas, ambientes vibrantes e futebol de alto nível. Torcedores de toda a região estão ansiosos para garantir ingressos para esse grande encontro.

GOAL reúne todas as informações essenciais para você garantir seu lugar e acompanhar esse emocionante duelo continental no estádio.

Quando começa Al-Sadd x Al Hilal pela Champions League da AFC Elite?

As informações oficiais de transmissão de Al-Sadd x Al Hilal ainda não estão disponíveis, mas os detalhes sobre o horário de início serão confirmados mais perto da partida.

Liga dos Campeões da Ásia - Rodada 2 13 de out. de 2026 - 12:00

Onde comprar ingressos para AL SADD SC x AL HILAL?

Os ingressos oficiais são disponibilizados diretamente nas principais plataformas de venda e nos portais do clube mandante, como Webook e BLU Store. Os torcedores podem se cadastrar e comprar ingressos comuns nesses canais oficiais assim que os lotes forem liberados.

Se os ingressos no site oficial estiverem esgotados, a GrintaHub é uma alternativa. O mercado secundário oferece outras opções de compra aos torcedores depois que todos os lotes oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para AL SADD SC x AL HILAL?

Os ingressos comuns nos canais oficiais custam a partir de 30 SAR, embora os setores privilegiados à beira do campo e as áreas VIP tenham preços significativamente mais altos.

Em plataformas do mercado secundário, como a GrintaHub, os ingressos geralmente custam a partir de cerca de 100 SAR, dependendo do assento escolhido, da localização e da procura dos torcedores no momento.

Al-Sadd x Al Hilal pela Champions League da AFC Elite: Tudo o que você precisa saber

Momento de Al-Sadd e Al Hilal

O Al-Sadd venceu quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua única derrota foi na Champions League da AFC Elite: 3 a 0 para o Esteghlal em 14 de setembro. Nas quatro vitórias, marcou 16 gols e sofreu oito, incluindo um triunfo por 3 a 6 fora de casa contra o Al-Sailiya e outro por 2 a 6 diante do Qatar SC. O desempenho nas competições nacionais tem sido forte, embora a equipe tenha mostrado fragilidades defensivas em partidas com muitos gols.

O Al Hilal também venceu quatro dos últimos cinco jogos e perdeu apenas para o Neom SC, pela Liga Saudita, em 7 de setembro. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Al-Gharafa na Champions League da AFC Elite, em 15 de setembro. Nessas cinco partidas, marcou 11 gols e sofreu quatro. A goleada por 6 a 0 sobre o Al-Taawoun foi a atuação mais contundente dessa sequência.

Al-Sadd x Al Hilal: Histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu na Champions League da AFC Elite, em 13 de abril de 2026, quando o Al-Sadd venceu o Al Hilal fora de casa por 7 a 5 em uma partida com muitos gols. Nos últimos cinco confrontos diretos pela Champions League da AFC Elite, o Al Hilal leva vantagem de 3 a 2 em vitórias, e as equipes marcaram, juntas, 28 gols nessas partidas. Entre os encontros anteriores estão uma vitória do Al Hilal por 3 a 1 em outubro de 2025 e um empate por 1 a 1 na casa do Al-Sadd em novembro de 2024.



