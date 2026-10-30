A Liga dos Campeões da AFC Elite reserva um confronto imperdível: o Al-Sadd, potência do Catar, enfrenta o Al Ahli, gigante da Arábia Saudita, no Estádio Jassim Bin Hamad, em Doha. Os dois clubes têm grande tradição regional, elencos repletos de estrelas e ambições continentais.

GOAL reúne as informações essenciais sobre a partida, o horário de início e as formas de comprar ingressos para que você possa garantir seu lugar e assistir ao jogo ao vivo.

Quando começa Al-Sadd x Al Ahli pela Liga dos Campeões da AFC Elite?

As informações oficiais sobre a transmissão desta partida ainda não estão disponíveis. Volte a consultar esta página mais perto do início do jogo para conferir os canais de TV e as opções de transmissão ao vivo confirmados.

Liga dos Campeões da Ásia - Rodada 4 2 de nov. de 2026 - 11:00

Onde comprar ingressos para Al-Sadd x Al Ahli da Arábia Saudita?

Os ingressos oficiais para os jogos do Al-Sadd em casa pela Liga dos Campeões da AFC Elite são distribuídos principalmente pela plataforma oficial de venda de ingressos do Al Sadd SC e por parceiros autorizados de venda direta no Catar. A recomendação aos torcedores é verificar primeiro a disponibilidade de ingressos comuns na plataforma oficial.

Se os ingressos estiverem completamente esgotados no canal oficial, plataformas de revenda como a Grintahub são uma alternativa.

Quanto custam os ingressos para Al-Sadd x Al Ahli da Arábia Saudita?

Os preços dos ingressos para jogos da Liga dos Campeões da AFC Elite variam conforme a categoria do assento, o setor do estádio e a procura pela partida.

Na plataforma oficial, os ingressos comuns geralmente custam a partir de cerca de 20 SAR a 35 SAR para os setores de arquibancada geral.

Se os ingressos da venda oficial se esgotarem, a disponibilidade dependerá das ofertas nas plataformas de revenda. Em plataformas como a Grintahub, as opções de ingresso para acesso geral começam em aproximadamente 50 SAR.

Para garantir as opções mais baratas, aja rapidamente quando a venda oficial começar ou procure lugares disponíveis nas plataformas de revenda antes que os preços mudem.

Al-Sadd x Al Ahli pela Liga dos Campeões da AFC Elite: tudo o que você precisa saber

Momento de Al-Sadd e Al Ahli

O Al-Sadd venceu três de seus últimos cinco jogos, perdeu um e não empatou nenhum nesse período. Sua partida mais recente terminou em derrota por 3 a 0 para o Esteghlal na Liga dos Campeões da AFC Elite, embora antes tivesse vencido o Al-Sailiya por 6 a 3 e o Al-Gharafa por 4 a 1 na Stars League. Nessas cinco partidas, o Al-Sadd marcou 16 gols e sofreu 8, números que refletem uma fase de vocação ofensiva, mas de inconsistência defensiva.

O Al Ahli somou duas vitórias, um empate e duas derrotas em seus últimos cinco jogos. A equipe venceu o Al Hazem por 3 a 1 no Campeonato Saudita antes de perder por 2 a 1 para o Mamelodi Sundowns na Copa Intercontinental da FIFA, seu resultado mais recente. A vitória por 5 a 0 sobre o Al Riyadh no início dessa sequência mostra seu potencial ofensivo: foram 12 gols marcados e 8 sofridos nas cinco partidas.

Al-Sadd x Al Ahli: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes foi em 4 de novembro de 2025, pela Liga dos Campeões da AFC Elite, quando o Al Ahli venceu o Al-Sadd por 2 a 1 na casa do adversário. Antes disso, o Al Ahli também havia vencido o Al-Sadd fora de casa por 3 a 1, em fevereiro de 2025, na mesma competição. Nos cinco confrontos diretos registrados nos dados, o Al Ahli venceu três, o Al-Sadd venceu um e houve um empate.