Al Riyadh enfrenta o Al Qadsiah na quinta-feira, 29 de outubro de 2026, no Prince Faisal bin Fahd Stadium, em Riad.

O Al Qadsiah leva vantagem nos confrontos recentes, com destaque para uma convincente vitória por 4 a 0 sobre o Al Riyadh no mesmo estádio em abril de 2026. O Al Riyadh chega para a partida com uma campanha recente irregular, de duas vitórias, dois empates e uma pesada derrota por 5 a 0 para o Al Ahli em seus últimos cinco jogos da liga.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Al Riyadh x Al Qadsiah, incluindo onde comprá-los e quanto custam.





Quando é o pontapé inicial de Al Riyadh x Al Qadsiah pela Saudi Pro League?

Al Riyadh x Al Qadsiah acontece no Prince Faisal bin Fahd Stadium, em Riad, com a partida marcada como parte da rodada atual da Saudi Pro League.

Campeonato Saudita - Rodada 12 29 de out. de 2026 - 14:00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

Como comprar ingressos para Al Riyadh x Al Qadsiah pela Saudi Pro League?

Para comprar ingressos para o próximo jogo da Saudi Pro League entre Al Riyadh e Al Qadsiah, você tem algumas opções principais, dependendo da sua preferência por plataformas oficiais ou revendedores terceirizados:

1.Plataformas oficiais da liga e do clube

A Saudi Pro League tem parceria oficial com plataformas de venda autorizadas, como a Webook.com, para a distribuição de ingressos. Você também pode conferir os canais ou portais oficiais do Al Riyadh para ver quando os lugares de entrada geral serão disponibilizados, algo que normalmente acontece entre uma e três semanas antes do pontapé inicial.

2. Mercados secundários de ingressos

Plataformas secundárias de ingressos: Se as opções oficiais do clube estiverem completamente esgotadas, os ingressos de entrada geral muitas vezes podem ser encontrados em plataformas secundárias de ingressos, como a Ticombo . Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Saudi Pro League quando as alocações primárias se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Al Riyadh x Al Qadsiah pela Saudi Pro League?

Para jogos padrão da Saudi Pro League com mando de clubes como o Al Riyadh, os ingressos de entrada geral normalmente começam em valores acessíveis de bilheteria local, variando de SAR 50 a SAR 100. No entanto, o preço dos ingressos varia dependendo da plataforma, da categoria do assento e da demanda:

1. Plataformas primárias oficiais

Entrada geral oficial: Os ingressos primários padrão por meio de parceiros oficiais da liga ou canais do clube geralmente começam em torno de SAR 50 a SAR 100 para assentos regulares.

Categorias premium e VIP: Assentos aprimorados, arquibancadas principais cobertas ou camarotes VIP de hospitalidade podem variar de SAR 200 a mais de SAR 800 pelos canais oficiais, enquanto ingressos premium de revenda podem custar muito mais.

2. Mercados secundários de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nas vendas primárias do clube, plataformas secundárias de ingressos como a Ticombo listam entradas com base na demanda do mercado a partir de SAR 1.500 a SAR 1.600 , enquanto assentos premium, opções de hospitalidade ou setores de alta demanda podem subir significativamente mais.

Al Riyadh x Al Qadsiah pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Forma de Al Riyadh e Al Qadsiah

O Al Riyadh chega para esta partida com uma campanha recente irregular, de duas vitórias, dois empates e uma derrota em seus últimos cinco jogos da Saudi Pro League. Sua partida mais recente terminou com vitória por 2 a 0 sobre o Al Kholood, embora uma pesada derrota por 5 a 0 para o Al Ahli no início de setembro ainda seja motivo de preocupação. A equipe empatou em 0 a 0 com o Al Khaleej e em 3 a 3 com o Al Shabab nesse mesmo período, marcando seis gols e sofrendo nove nos cinco jogos.

O Al Qadsiah vive grande fase, com quatro vitórias em seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Al-Wasl na AFC Champions League Elite, e depois de um empate em 3 a 3 com o Al-Ettifaq, vieram vitórias sobre Al Ahli, Al Diriyah e Al-Faisaly. O time de Rodgers marcou 11 gols nesses cinco jogos, enquanto sofreu oito.

Al Riyadh x Al Qadsiah: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses dois clubes terminou com vitória do Al Qadsiah por 4 a 0 no Prince Faisal bin Fahd Stadium, em abril de 2026, resultado que deu sequência a uma forte série do visitante no confronto direto. Nos últimos quatro jogos registrados, o Al Qadsiah venceu três, com o Al Riyadh conquistando a única outra vitória, por 2 a 1 em casa, em outubro de 2024.