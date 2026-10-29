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Como comprar ingressos para Al Riyadh x Al Hazem: preços do Campeonato Saudita, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

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Al Riyadh enfrenta o Al Hazem pela Liga Saudita. Veja como garantir seus ingressos.

O Al Riyadh recebe o Al Hazem na sexta-feira, 20 de novembro de 2026, no Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, em Riad.

No confronto mais recente entre as equipes pela liga, em 24 de abril de 2026, o Al Hazem venceu fora de casa por 2 a 1. Antes disso, o Al Hazem também havia levado a melhor por 2 a 1 no duelo disputado em dezembro de 2025.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Al Riyadh x Al Hazem, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Al Riyadh x Al Hazem pela Liga Saudita?

Al Riyadh x Al Hazem será disputado no Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, em Riad, na sexta-feira, 20 de novembro de 2026.

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Campeonato Saudita - Rodada 14
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Como comprar ingressos para Al Riyadh x Al Hazem pela Liga Saudita?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para Al Riyadh x Al Hazem pela Liga Saudita:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Venda oficial de ingressos dos clubes: Você pode consultar diretamente os sites ou as redes sociais oficiais do Al Riyadh e do Al Hazem para encontrar anúncios sobre a venda de ingressos para jogos em casa e links autorizados de bilheteria.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos de entrada geral em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Liga Saudita quando as cotas da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Al Riyadh x Al Hazem pela Liga Saudita?

Os preços dos ingressos para o jogo da Liga Saudita entre Al Riyadh e Al Hazem variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais dos clubes ou por plataformas de revenda.

1. Canais oficiais dos clubes

  • Entrada geral / assentos padrão: de 20 a 50 riais sauditas para setores básicos ou setores padrão destinados aos torcedores.
  • Categoria 1 / vista lateral premium: de 70 a 150 riais sauditas para lugares laterais com melhor visão do campo e assentos centrais no anel inferior.
  • Pacotes VIP e de hospitalidade: de 300 a mais de 700 riais sauditas para acesso a lounges premium do estádio e assentos com mais comodidades.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária dos clubes, plataformas de revenda como a Ticombo anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Revenda para o anel superior / entrada geral: de 200 a 550 riais sauditas por assentos padrão quando as cotas da venda primária dos clubes se esgotam.
  • Revenda para o anel inferior / vista lateral: de 500 a mais de 1.500 riais sauditas, dependendo da demanda do mercado e da proximidade do campo.
  • Revenda de pacotes VIP e de hospitalidade premium: de 1.600 a mais de 4.000 riais sauditas por pacotes de hospitalidade de alta demanda.

Al Riyadh x Al Hazem pela Liga Saudita: tudo o que você precisa saber

Momento de Al Riyadh e Al Hazem

O Al Riyadh soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos pela Liga Saudita. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Al-Fayha, e a equipe também venceu o Al Kholood por 2 a 0 anteriormente nessa sequência. Uma pesada derrota por 5 a 0 para o Al Ahli foi o pior momento do período, embora vitórias e empates consecutivos antes e depois desse revés sugiram certa capacidade de reação.

Os últimos cinco jogos do Al Hazem mostram um cenário mais difícil: uma vitória, dois empates e duas derrotas. A equipe venceu o Al-Taawoun por 1 a 0, mas depois perdeu para o Al Ahli (3 a 1) e para o Al Fateh (3 a 2). A derrota para o Al Fateh foi seu jogo mais recente, e a equipe de Kadri sofreu sete gols nas últimas três partidas.

ALR

ALR - Sequência

ALK
E0-0
ALK
V2-0
ALF
E1-1
DIR
D1-0
ALT
V2-1
Gol marcado (sofrido)
5/3
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
ALH

ALH - Sequência

AHL
D3-1
NEO
E1-1
ALF
D2-3
HIL
D1-0
ALF
E2-2
Gol marcado (sofrido)
6/10
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Al Riyadh x Al Hazem: retrospecto recente do confronto

O retrospecto recente entre as duas equipes é equilibrado, com resultados constantemente apertados. O Al Hazem venceu os dois últimos confrontos entre os clubes, incluindo uma vitória por 2 a 1 em casa em abril de 2026 e outra, também por 2 a 1, no estádio do Al Riyadh em dezembro de 2025. Nos quatro confrontos registrados neste conjunto de dados, cada equipe conquistou duas vitórias. Os dois duelos da temporada 2025-26 terminaram com triunfos do Al Hazem, depois de um empate sem gols e outro por 1 a 1 na temporada anterior. O Al Riyadh tentará reverter essa tendência recente em casa.

Confrontos

Al-RiyadhEmpateAl Hazem
0
2
2
Campeonato Saudita
Al Hazem badge
Al Hazem
ALH
2
Al-Riyadh badge
Al-Riyadh
ALR
1
FJ
Campeonato Saudita
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Al-Riyadh
ALR
1
Al Hazem badge
Al Hazem
ALH
2
FJ
Campeonato Saudita
Al Hazem badge
Al Hazem
ALH
1
Al-Riyadh badge
Al-Riyadh
ALR
1
FJ
Campeonato Saudita
Al-Riyadh badge
Al-Riyadh
ALR
0
Al Hazem badge
Al Hazem
ALH
0
FJ
3Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols2/4
Ambas as equipes marcaram3/4

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