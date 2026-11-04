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Como comprar ingressos para Al Riyadh x Al-Fayha: preços da Copa do Rei, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Al Riyadh enfrenta o Al-Fayha na Copa do Rei. Veja como garantir seus ingressos

A disputa da Copa do Rei esquenta com o Al Riyadh, da capital, enfrentando o rival regional Al-Fayha em um confronto decisivo pelas oitavas de final. A partida será disputada no Estádio da Cidade Esportiva Príncipe Faisal bin Fahd, em Riade, onde os dois clubes da primeira divisão brigarão por uma vaga nas quartas de final.

A GOAL reúne as informações essenciais sobre os ingressos e explica como garanti-los agora.

Quando começa Al Riyadh x Al-Fayha pela Copa do Rei?

Al Riyadh x Al-Fayha será disputado pela Copa do Rei no Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, em Riade. O horário oficial do início da partida ainda será confirmado.

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King Cup - 1/8

Onde comprar ingressos para Al Riyadh x Al-Fayha?

Os ingressos oficiais para os jogos da Copa do Rei são vendidos principalmente em plataformas oficiais de venda de ingressos esportivos da Arábia Saudita, como a Webook, além dos canais de bilheteria do clube mandante. Os torcedores devem acompanhar essas plataformas durante as fases iniciais de pré-venda e venda geral para garantir ingressos diretamente pelo preço oficial.

As principais informações sobre a partida são:

  • Jogo: Al Riyadh x Al-Fayha
  • Competição: oitavas de final da Copa do Rei
  • Data: segunda-feira, 30 de novembro de 2026
  • Local: Estádio da Cidade Esportiva Príncipe Faisal bin Fahd, Riade, Arábia Saudita

Se os ingressos no site oficial estiverem esgotados, uma opção é a GrintaHub. Buscar o ingresso mais barato em plataformas de revenda oferece aos torcedores uma maneira conveniente de não perder esse importante jogo eliminatório.

Quanto custam os ingressos para Al Riyadh x Al-Fayha?

Nos canais oficiais, os ingressos comuns custam a partir de cerca de 20 a 40 SAR para entrada geral, tornando as primeiras fases eliminatórias do torneio acessíveis aos torcedores locais.

Em plataformas de revenda como a GrintaHub, os preços começam em aproximadamente 60 SAR, oferecendo aos torcedores outra forma de encontrar o ingresso mais barato disponível caso a carga oficial se esgote.

Al Riyadh x Al-Fayha pela Copa do Rei: tudo o que você precisa saber

Momento de Al Riyadh e Al-Fayha

O Al Riyadh soma duas vitórias, um empate e duas derrotas em seus últimos cinco jogos pela Saudi Pro League. A partida mais recente terminou em derrota por 6 a 0 para o Al Qadsiah, seu pior resultado nessa sequência. A equipe também venceu o Al-Taawoun por 2 a 1 e o Al Kholood por 2 a 0, mostrando que é capaz de ganhar quando as coisas dão certo. O empate por 1 a 1 com o Al-Fayha e a derrota por 1 a 0 para o Al Diriyah completam uma sequência que reflete uma equipe ainda em busca de regularidade.

Nos últimos cinco jogos, o Al-Fayha teve uma vitória, dois empates e duas derrotas. O resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 1 sobre o Al-Faisaly, um resultado positivo após as derrotas anteriores para o Al Ahli (3 a 2) e o Al Khaleej (2 a 0). A equipe empatou por 2 a 2 com o Al Hazem e por 1 a 1 com o Al Riyadh nesse período, marcando nove gols e sofrendo sete no total.

ALR

ALR - Sequência

ALK
V2-0
ALF
E1-1
DIR
D1-0
ALT
V2-1
ALQ
D0-6
Gol marcado (sofrido)
5/9
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
ALF

ALF - Sequência

ALR
E1-1
ALK
D2-0
AHL
D2-3
ALH
E2-2
AFS
V4-1
Gol marcado (sofrido)
9/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Al Riyadh x Al-Fayha: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as duas equipes terminou em 1 a 1 em 11 de outubro de 2026, pela Saudi Pro League, na casa do Al-Fayha. Antes disso, o Al-Fayha venceu o Al Riyadh por 4 a 2 em maio de 2026, também em casa, e as equipes empataram por 1 a 1 quando o Al Riyadh foi mandante, em janeiro de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Al-Fayha venceu duas vezes, o Al Riyadh venceu uma, e duas partidas terminaram empatadas. Os cinco jogos tiveram 16 gols ao todo.

Confrontos

Al-RiyadhEmpateAl-Fayha
0
3
2
Campeonato Saudita
Al-Fayha badge
Al-Fayha
ALF
1
Al-Riyadh badge
Al-Riyadh
ALR
1
FJ
Campeonato Saudita
Al-Fayha badge
Al-Fayha
ALF
4
Al-Riyadh badge
Al-Riyadh
ALR
2
FJ
Campeonato Saudita
Al-Riyadh badge
Al-Riyadh
ALR
1
Al-Fayha badge
Al-Fayha
ALF
1
FJ
Campeonato Saudita
Al-Riyadh badge
Al-Riyadh
ALR
0
Al-Fayha badge
Al-Fayha
ALF
0
FJ
Campeonato Saudita
Al-Fayha badge
Al-Fayha
ALF
2
Al-Riyadh badge
Al-Riyadh
ALR
0
FJ
4Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram3/5

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