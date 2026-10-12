A Liga dos Campeões da AFC Elite terá um confronto continental de peso entre o Al-Quwa Al-Jawiya, potência do futebol iraquiano, e o Al Ain FC, gigante dos Emirados Árabes Unidos. Os dois clubes têm grande prestígio regional e torcidas apaixonadas, o que torna este duelo da fase de grupos imperdível para os fãs do futebol asiático.

A GOAL reuniu as principais informações sobre o contexto da partida, o local do jogo e a disponibilidade de ingressos para que você possa garantir seu lugar e acompanhar o confronto ao vivo.

Quando começa Al Quwa Al Jawiya x Al-Ain pela Liga dos Campeões da AFC Elite?

As informações oficiais de transmissão desta partida ainda não estão disponíveis. Volte a consultar esta página mais perto do início do jogo para conferir os detalhes confirmados sobre o canal de TV e a transmissão ao vivo.

Liga dos Campeões da Ásia - Rodada 2 12 de out. de 2026 - 14:15

Onde comprar ingressos para Al-Quwa Al-Jawiya x Al Ain?

Os ingressos oficiais para os jogos do Al-Quwa Al-Jawiya na Liga dos Campeões da AFC Elite são disponibilizados por plataformas autorizadas de venda e pelas bilheterias oficiais do local da partida. A recomendação aos torcedores é acompanhar os canais oficiais do clube quando começarem as vendas ao público geral.

Se os ingressos estiverem totalmente esgotados no canal oficial de venda, plataformas de revenda como a Ticombo são uma alternativa caso as opções no site oficial tenham acabado.

Quanto custam os ingressos para Al-Quwa Al-Jawiya x Al Ain?

Os preços dos ingressos para a Liga dos Campeões da AFC Elite variam conforme o setor do estádio, a qualidade da visão do campo e a procura pela partida.

Nos canais oficiais de venda, os ingressos comuns geralmente custam a partir de cerca de 30 SAR a 50 SAR nos setores mais acessíveis atrás dos gols.

Se as cotas de ingressos dos canais oficiais se esgotarem, a disponibilidade no mercado determinará os preços de revenda. Em plataformas secundárias como a Ticombo, há opções de ingressos comuns a partir de aproximadamente 80 SAR.

Para conseguir os ingressos mais baratos, seja rápido quando começarem as vendas ao público geral ou confira as opções disponíveis nas plataformas de revenda antes que se esgotem.

Al Quwa Al Jawiya x Al-Ain pela Liga dos Campeões da AFC Elite: Tudo o que você precisa saber

Momento de Al Quwa Al Jawiya e Al-Ain

O Al Quwa Al Jawiya soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em empate por 1 a 1 com o Diyala na Premier League iraquiana, e a equipe sofreu gols em quatro desses cinco confrontos. A vitória fora de casa por 2 a 3 sobre o Karbalaa foi a única nesse período, marcado também por derrotas para Neftchi Fargona, Al Zawraa e Duhok.

O Al-Ain vive boa fase, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. O resultado de maior destaque foi a vitória por 4 a 0 sobre o Al Nassr FC na Liga dos Campeões da AFC Elite. A equipe também venceu três partidas consecutivas pela Liga do Golfo Árabe e não sofreu gols na vitória por 2 a 0 sobre o Khorfakkan. O time de Ivic marcou dez gols e sofreu três nessas cinco partidas.

Al Quwa Al Jawiya x Al-Ain: Histórico recente de confrontos diretos

Não há dados disponíveis sobre confrontos diretos entre as duas equipes. Esta partida pode representar um encontro raro ou até o primeiro entre Al Quwa Al Jawiya e Al-Ain neste nível.



