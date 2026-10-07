A Liga dos Campeões da AFC Elite apresenta um confronto continental de alto risco, com a potência iraquiana Al-Quwa Al-Jawiya enfrentando o gigante dos Emirados Árabes Unidos Al Ain FC. Os dois clubes têm reputações regionais impressionantes e torcidas apaixonadas, o que faz deste jogo da fase de grupos uma partida essencial para os fãs do futebol asiático.

GOAL reuniu todos os detalhes essenciais sobre o contexto da partida, informações do local e disponibilidade de ingressos para que você garanta seu lugar e acompanhe a ação ao vivo agora mesmo.

Quando é o pontapé inicial de Al Quwa Al Jawiya x Al-Ain pela Liga dos Campeões da AFC Elite?

As informações oficiais de transmissão para esta partida não estão disponíveis no momento. Volte mais perto do pontapé inicial para conferir os detalhes confirmados de canal de TV e transmissão ao vivo.

Liga dos Campeões da Ásia - Rodada 2 12 de out. de 2026 - 14:15

Onde comprar ingressos para Al-Quwa Al-Jawiya x Al Ain?

Os ingressos oficiais para jogos do Al-Quwa Al-Jawiya na Liga dos Campeões da AFC Elite são disponibilizados por plataformas primárias autorizadas do evento e bilheterias oficiais do estádio. Os torcedores são aconselhados a acompanhar os canais oficiais do clube quando a venda para o público geral for aberta.

Se os ingressos estiverem completamente esgotados no vendedor oficial primário, plataformas de revenda como Ticombo são a opção ideal se as listagens no site oficial estiverem esgotadas.

Quanto custam os ingressos para Al-Quwa Al-Jawiya x Al Ain?

Os preços dos ingressos para a Liga dos Campeões da AFC Elite variam de acordo com o setor do estádio, a qualidade da visão e a procura geral pela partida.

Nos canais oficiais primários de venda, os ingressos padrão de entrada geral normalmente começam em torno de SAR 30 a SAR 50 para os setores mais básicos atrás dos gols.

Se as cotas oficiais primárias se esgotarem, a disponibilidade do mercado vai determinar os preços de revenda. Em plataformas secundárias como Ticombo, as opções de ingressos começam em aproximadamente SAR 80 para entradas padrão.

Para garantir as opções de ingressos mais baratas, aja rápido assim que as vendas gerais forem abertas ou explore as listagens disponíveis em mercados secundários antes que as opções se esgotem.

Al Quwa Al Jawiya x Al-Ain pela Liga dos Campeões da AFC Elite: tudo o que você precisa saber

Forma de Al Quwa Al Jawiya e Al-Ain

O Al Quwa Al Jawiya soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em empate por 1 a 1 com o Diyala na Premier League do Iraque, e a equipe sofreu gols em quatro desses cinco compromissos. A vitória por 3 a 2 fora de casa sobre o Karbalaa representa o único triunfo nessa sequência, com derrotas para Neftchi Fargona, Al Zawraa e Duhok agravando um momento difícil.

O Al-Ain vive grande fase, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. O principal resultado foi a vitória por 4 a 0 sobre o Al Nassr FC na Liga dos Campeões da AFC Elite. A equipe também venceu três partidas consecutivas da Arabian Gulf League, sem sofrer gols no triunfo por 2 a 0 sobre o Khorfakkan. O time de Ivic marcou dez gols e sofreu três nesses cinco jogos.

Al Quwa Al Jawiya x Al-Ain: retrospecto recente do confronto direto

Não há dados de confronto direto disponíveis para essas duas equipes. Esta partida pode representar um encontro raro ou o primeiro entre Al Quwa Al Jawiya e Al-Ain neste nível.



