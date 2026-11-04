A Copa do Rei esquenta com o Al Qadsiah, em boa fase, recebendo o ambicioso NEOM SC em um confronto das oitavas de final no Estádio Príncipe Mohammed bin Fahd, em Dammam. A principal competição mata-mata do futebol saudita promete um duelo decisivo, com os dois clubes em busca de uma vaga nas quartas de final.

A GOAL reúne todas as informações essenciais sobre os ingressos e explica como garanti-los agora.

Qual é o horário de início de Al Qadsiah x NEOM SC pela Copa do Rei?

As informações oficiais de transmissão de Al Qadsiah x NEOM SC pela Copa do Rei ainda não estão disponíveis. Volte a consultar esta página mais perto do início da partida para conferir os canais de TV e as opções de transmissão ao vivo confirmados.

King Cup - 1/8 1 de dez. de 2026 - 12:00

Onde comprar ingressos para Al Qadsiah x NEOM SC?

Os ingressos oficiais para os jogos da Copa do Rei são vendidos principalmente por plataformas sauditas de venda de ingressos esportivos, como a Webook, e pelos canais de venda do clube mandante. Os torcedores devem acompanhar esses canais durante as fases iniciais de pré-venda e venda geral para garantir ingressos pelo preço original.

A GrintaHub é uma opção caso os ingressos no site oficial estejam esgotados. Procurar o ingresso mais barato em plataformas de revenda oferece aos torcedores uma alternativa acessível e confiável para não perder esse confronto decisivo da Copa do Rei.

Quanto custam os ingressos para Al Qadsiah x NEOM SC?

Na plataforma oficial de vendas, os preços dos ingressos comuns começam em torno de SAR 20 a SAR 40, o que torna as primeiras fases eliminatórias da Copa do Rei bastante acessíveis para os torcedores.

Em plataformas de revenda como a GrintaHub, os preços começam em aproximadamente SAR 65, oferecendo aos torcedores outra forma de encontrar o ingresso mais barato disponível caso a carga oficial se esgote.

Al Qadsiah x NEOM SC pela Copa do Rei: tudo o que você precisa saber

Momento de Al Qadsiah e NEOM SC

O Al Qadsiah venceu três dos últimos cinco jogos, empatou um e perdeu outro. Na partida mais recente, goleou o Al-Gharafa por 5 a 0 na Champions League da Ásia Elite. Também venceu o Al Riyadh por 6 a 0 na Liga Saudita. A única derrota nessa sequência foi para o Al Hilal, por 3 a 2, no campeonato. Nesses cinco jogos, o Al Qadsiah marcou 15 gols e sofreu seis.

O NEOM SC venceu dois dos últimos cinco jogos, empatou um e perdeu dois. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Al Diriyah, depois de ter vencido o Abha por 2 a 0. No mesmo período, o NEOM perdeu por 1 a 0 para o Al Nassr FC e por 1 a 0 para o Al-Ettifaq, além de empatar em 1 a 1 com o Al Hazem. A equipe marcou sete gols e sofreu quatro nesses cinco jogos.

Al Qadsiah x NEOM SC: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em 24 de agosto de 2026, quando o Al Qadsiah venceu por 2 a 0 no estádio do NEOM SC, pela Liga Saudita. Antes disso, o Al Qadsiah havia vencido por 1 a 0 em casa, em fevereiro de 2026, e por 3 a 1 na casa do NEOM, em outubro de 2025. O Al Qadsiah venceu os três confrontos registrados, com oito gols marcados contra dois do NEOM.