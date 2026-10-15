A Liga dos Campeões da AFC Elite terá um confronto atraente entre equipes da Ásia Ocidental: o ambicioso Al Qadisiyah, da Arábia Saudita, recebe o Al Sadd, campeão do Catar, no Estádio Príncipe Mohammed Bin Fahd, em Dammam.

O Al Qadisiyah deu passos importantes para competir no mais alto nível do futebol continental e montou um elenco repleto de estrelas em busca do título. O Al Sadd traz décadas de tradição no futebol asiático e experiência em conquistas, preparando o cenário para um duelo tático de alto nível.

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Quando começa Al Qadsiah x Al-Sadd pela Liga dos Campeões da AFC Elite?

As informações oficiais de transmissão de Al Qadsiah x Al-Sadd ainda não estão disponíveis. Volte a consultar esta página mais perto do início da partida para conferir os detalhes confirmados sobre o canal de TV e a transmissão ao vivo.

Liga dos Campeões da Ásia - Rodada 3 26 de out. de 2026 - 15:15

Onde comprar ingressos para Al Qadisiyah x Al Sadd?

Os ingressos oficiais para a partida são disponibilizados diretamente pela plataforma principal de venda, a Webook. Os torcedores podem se cadastrar e comprar ingressos de entrada geral pelo portal oficial assim que as vendas ao público começarem.

Se os ingressos no site oficial estiverem esgotados, a GrintaHub é uma alternativa. A plataforma de revenda oferece opções aos torcedores que buscam lugares após o esgotamento dos ingressos da venda principal.

Quanto custam os ingressos para Al Qadisiyah x Al Sadd?

Os ingressos comuns de entrada geral na plataforma oficial de vendas custam a partir de 30 SAR, enquanto os lugares de categorias premium, mais próximos do campo, têm preços mais altos.

Em plataformas de revenda como a GrintaHub, os ingressos custam a partir de cerca de 100 SAR, dependendo do lugar escolhido e da procura no dia da partida.

Al Qadsiah x Al-Sadd pela Liga dos Campeões da AFC Elite: tudo o que você precisa saber

Momento de Al Qadsiah e Al-Sadd

O Al Qadsiah chega ao confronto com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, período em que marcou 13 gols e sofreu nove. Na partida mais recente, venceu o Al-Wasl por 2 a 1 na Liga dos Campeões da AFC Elite. Nesse intervalo, também derrotou o Al Ahli por 3 a 2 na Liga Saudita. O único resultado fora dessa sequência de vitórias foi o empate por 3 a 3 com o Al-Ettifaq, mas o retrospecto geral mostra uma equipe que mantém a consistência no ataque.

O Al-Sadd venceu quatro dos últimos cinco jogos, mas há uma ressalva importante: as quatro vitórias foram pela Liga das Estrelas do Catar, competição em que marcou 16 gols em três triunfos. Sua única derrota foi por 3 a 0 para o Esteghlal na Liga dos Campeões da AFC Elite, um lembrete claro de que a confiança adquirida nas competições nacionais ainda não se traduziu em resultados no torneio continental. Ao todo, sofreu oito gols nos últimos cinco jogos.

Al Qadsiah x Al-Sadd: retrospecto recente do confronto direto

Não há dados disponíveis sobre confrontos recentes entre Al Qadsiah e Al-Sadd. Mais informações sobre o histórico serão acrescentadas caso os registros estejam disponíveis antes do início da partida.



