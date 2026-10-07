Al Qadsiah enfrenta o Al-Fayha na quinta-feira, 5 de novembro de 2026, no Prince Saud bin Jalawi Stadium, em Khobar.

O Al Qadsiah leva vantagem nos confrontos diretos recentes, tendo vencido quatro dos últimos cinco encontros contra o Al-Fayha. O Al Qadsiah garantiu uma vitória por 2 a 1 em sua partida mais recente fora de casa contra o Al-Fayha, em maio de 2026.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Al Qadsiah x Al-Fayha, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Al Qadsiah x Al-Fayha pela Saudi Pro League?

Al Qadsiah x Al-Fayha acontece no Prince Saud bin Jalawi Stadium, em Khobar, na quinta-feira, 5 de novembro de 2026.

Campeonato Saudita - Rodada 13 5 de nov. de 2026 - 12:00 Prince Saud bin Jalawi Stadium

Como comprar ingressos para Al Qadsiah x Al-Fayha pela Saudi Pro League?

Para comprar ingressos para a partida entre Al Qadsiah e Al-Fayha pela Saudi Pro League, você tem algumas opções principais:

1. Canais oficiais do clube

Canais oficiais do clube: Você pode consultar os sites oficiais ou os portais de ingressos do Al Qadsiah FC ou da Saudi Pro League para lançamentos primários de ingressos, preços de face e disponibilidade direta na bilheteria.

2. Plataformas secundárias de ingressos

Plataformas secundárias de ingressos: Se as opções oficiais do clube estiverem completamente esgotadas, ingressos de admissão geral muitas vezes podem ser encontrados em plataformas secundárias de ingressos, como a Ticombo . Essas plataformas permitem que os fãs comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Saudi Pro League quando as cotas primárias se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Al Qadsiah x Al-Fayha pela Saudi Pro League?

Os preços dos ingressos para a partida entre Al Qadsiah e Al-Fayha pela Saudi Pro League variam dependendo de você comprar pelos canais oficiais do clube ou por plataformas secundárias de revenda:

1. Canais oficiais do clube

Admissão geral / assentos padrão: SAR 30 a SAR 90, com uma parte da capacidade do anel inferior do estádio muitas vezes regulada ou limitada em faixas de entrada mais baixas.

Categoria 1 / assentos premium: SAR 100 a SAR 250 para visões preferenciais das laterais ou centrais.

Pacotes VIP / hospitalidade: SAR 500 a SAR 1.500+ para acesso ao lounge e assentos premium no estádio.

2. Plataformas secundárias de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados por meio das vendas primárias do clube, plataformas secundárias de ingressos, como a Ticombo listam ingressos com base na demanda do mercado:

Categoria 2 / atrás do gol: SAR 150 a SAR 300, dependendo da demanda ativa do mercado.

Categoria 1 / assentos nas laterais: SAR 350 a SAR 750 para anúncios secundários muito procurados.

VIP & camarotes de hospitalidade: SAR 1.200 a SAR 3.000+ para pacotes premium de hospitalidade em revenda.

Al Qadsiah x Al-Fayha pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Al Qadsiah x Al-Fayha: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes terminou com vitória do Al Qadsiah por 2 a 1 no estádio do Al-Fayha, em maio de 2026. Antes disso, o Al Qadsiah foi ainda mais dominante, vencendo por 5 a 0 em casa em janeiro de 2026. Ao longo dos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Al Qadsiah venceu quatro vezes e o Al-Fayha uma, com a única vitória dos visitantes acontecendo em abril de 2025.



