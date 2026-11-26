O Al Qadsiah recebe o Al Fateh na quinta-feira, 26 de novembro de 2026, no Estádio Príncipe Saud bin Jalawi, em Khobar.

O confronto mais recente entre os times pelo campeonato foi disputado em fevereiro de 2026, no Estádio Príncipe Saud bin Jalawi, e terminou em um empate disputado por 1 a 1. Antes disso, o Al Qadsiah havia vencido o Al Fateh por 1 a 0 fora de casa, em setembro de 2025.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Al Qadsiah x Al Fateh, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Al Qadsiah x Al Fateh FC pelo Campeonato Saudita?

Al Qadsiah x Al Fateh será disputado no Estádio Príncipe Saud bin Jalawi, em Khobar, na quinta-feira, 26 de novembro de 2026.

Campeonato Saudita - Rodada 15 11 de dez. de 2026 - 06:40 Prince Saud bin Jalawi Stadium

Como comprar ingressos para Al Qadsiah x Al Fateh FC pelo Campeonato Saudita?

Com base nas informações sobre a venda de ingressos para o jogo, estas são as opções disponíveis para comprar entradas para Al Qadsiah x Al Fateh FC:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos: Você pode consultar o portal oficial do Al Qadsiah ou os canais para sócios, responsáveis pela venda direta de ingressos e pacotes para os jogos em casa.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos oficiais estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a GrintaHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos do Campeonato Saudita quando as entradas da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Al Qadsiah x Al Fateh FC pelo Campeonato Saudita?

Estas são as faixas de preço dos ingressos para Al Ittihad x Al Ahli pelo Campeonato Saudita:

1. Canais oficiais do clube

Ingressos comuns: A partir de cerca de SAR 30 a SAR 90 .

A partir de cerca de . Assentos premium e próximos à lateral do campo: Geralmente custam de SAR 250 a SAR 600 .

Geralmente custam de . Opções VIP e de hospitalidade: A partir de cerca de SAR 1.500.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda direta do clube, plataformas de revenda como a GrintaHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda:

Ingressos comuns de revenda: A partir de cerca de SAR 2.000+ .

A partir de cerca de . Assentos premium de revenda: Ingressos revendidos para setores superiores ou para as melhores áreas de hospitalidade podem atingir preços significativamente mais altos, dependendo da proximidade do dia do jogo e da demanda geral pela partida.

Al Qadsiah x Al Fateh FC pelo Campeonato Saudita: tudo o que você precisa saber

Momento de Al Qadsiah e Al Fateh FC

O Al Qadsiah venceu três dos últimos cinco jogos em todas as competições, empatou um e perdeu um, somando três vitórias, um empate e uma derrota nessa sequência. Na partida mais recente, perdeu por 3 a 2 em casa para o Al Hilal pelo Campeonato Saudita. Antes disso, venceu o Al-Taawoun por 1 a 0 fora de casa e o Abha por 2 a 1 em casa. A sequência também inclui um empate por 1 a 1 com o Pakhtakor Tashkent na Champions League da AFC Elite. O time marcou nove gols e sofreu seis nesses cinco jogos.

O Al Fateh atravessa uma fase difícil: venceu apenas um dos últimos cinco jogos e perdeu quatro, sem nenhum empate. Sua partida mais recente terminou em derrota por 3 a 1 para o Al Shabab. Nesse período, também perdeu por 3 a 2 para o Al Khaleej e por 4 a 0 para o Al Ahli. Ao todo, marcou oito gols e sofreu 13 nos cinco jogos.

Al Qadsiah x Al Fateh FC: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os dois times terminou em 1 a 1 no Estádio Príncipe Saud bin Jalawi, em fevereiro de 2026, pelo Campeonato Saudita. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Al Qadsiah leva vantagem, com duas vitórias contra uma do Al Fateh, além de dois empates. O Al Qadsiah também venceu por 3 a 0 em casa em agosto de 2024.