O Al Qadsiah recebe o Al Fateh na quinta-feira, 26 de novembro de 2026, no Estádio Príncipe Saud bin Jalawi, em Khobar.

O confronto mais recente entre as equipes pela liga aconteceu em fevereiro de 2026, no Estádio Príncipe Saud bin Jalawi, e terminou em um disputado empate por 1 a 1. Antes disso, o Al Qadsiah havia conquistado uma vitória apertada por 1 a 0 fora de casa sobre o Al Fateh, em setembro de 2025.

Confira com a GOAL tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Al Qadsiah x Al Fateh, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Al Qadsiah x Al Fateh FC pela Liga Saudita?

Al Qadsiah x Al Fateh acontece no Estádio Príncipe Saud bin Jalawi, em Khobar, na quinta-feira, 26 de novembro de 2026.

Campeonato Saudita - Rodada 15 26 de nov. de 2026 - 12:00 Prince Saud bin Jalawi Stadium

Como comprar ingressos para Al Qadsiah x Al Fateh FC pela Liga Saudita?

Com base nas informações sobre a venda de ingressos para a próxima partida, estas são as opções disponíveis para comprar entradas para Al Qadsiah x Al Fateh FC:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: Você pode consultar o portal oficial do Al Qadsiah ou seus canais para associados, que administram a venda direta de ingressos e os pacotes para os jogos em casa.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Liga Saudita quando as cotas da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Al Qadsiah x Al Fateh FC pela Liga Saudita?

Estas são as opções de preços dos ingressos para a partida da Liga Saudita entre Al Ittihad e Al Ahli:

1. Canais oficiais do clube

Ingressos comuns: Começam em cerca de SAR 30 a SAR 90 .

Começam em cerca de . Assentos premium e à beira do campo: Geralmente custam de SAR 250 a SAR 600 .

Geralmente custam de . Opções VIP e de hospitalidade: Começam em cerca de SAR 1.500.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária do clube, plataformas de revenda como a Ticombo anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Anúncios de revenda de ingressos comuns: Começam em cerca de SAR 2.000 ou mais .

Começam em cerca de . Assentos premium na revenda: Os preços de ingressos revendidos para setores superiores ou áreas privilegiadas de hospitalidade podem subir consideravelmente conforme a proximidade do jogo e a demanda geral pela partida.

Al Qadsiah x Al Fateh FC pela Liga Saudita: tudo o que você precisa saber

Momento de Al Qadsiah e Al Fateh FC

O Al Qadsiah venceu três de seus últimos cinco jogos em todas as competições, empatou um e perdeu outro, somando três vitórias, um empate e uma derrota nesse período. Sua partida mais recente terminou em derrota por 3 a 2 em casa para o Al Hilal, pela Liga Saudita. Antes disso, venceu o Al-Taawoun por 1 a 0 fora de casa e o Abha por 2 a 1 em casa. A sequência também inclui um empate por 1 a 1 com o Pakhtakor Tashkent na Liga dos Campeões da AFC Elite. A equipe marcou nove gols e sofreu seis nesses cinco jogos.

O Al Fateh atravessa um momento difícil: venceu apenas um dos últimos cinco jogos e perdeu quatro, somando uma vitória, nenhum empate e quatro derrotas. Sua partida mais recente terminou em derrota por 3 a 1 para o Al Shabab. Nesse período, também perdeu por 3 a 2 para o Al Khaleej e por 4 a 0 para o Al Ahli. Ao todo, marcou oito gols e sofreu 13 nas cinco partidas.

Al Qadsiah x Al Fateh FC: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre as duas equipes terminou em 1 a 1 no Estádio Príncipe Saud bin Jalawi, em fevereiro de 2026, pela Liga Saudita. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Al Qadsiah leva vantagem, com duas vitórias contra uma do Al Fateh e dois empates. O Al Qadsiah também venceu por 3 a 0 em casa em agosto de 2024.